පරාජයේ අනුකම්පාවක් නැත: තිලක් වර්මා සහ යශස්වි ජයිස්වාල්ගේ සුපර් ඕවර් කඩාවැටීම ක්රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරයි
ක්රිකට් යනු ජෙන්ටල්මන්ලාගේ ක්රීඩාවකි — අඩුම තරමෙන් එසේ විය යුතු බව කියැවේ. නමුත් මෑතකදී පැවති සුපර් ඕවර් අවසානය රසිකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් දැඩි කනස්සල්ලට පත් කළේ, ලකුණු පුවරුවේ ප්රතිඵලය නිසා පමණක් නොව, ඉන්දියාවේ තරුණ පිතිකරු ශූරයන් වන තිලක් වර්මා සහ යශස්වි ජයිස්වාල්ගේ හැසිරීම නිසාය. ඔවුන් ක්රීඩාංගණයේ දැක්වූ ක්රීඩා කුසලතාවට දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළමින් ඔවුහු සිය ස්වාධීනත්වය අහිමි කරගත් බව වාර්තා වේ.
සුපර් ඕවරයක් කටුක වේ
ඉතා ජවසම්පන්න හා උද්වේගකාරී ලෙස නිම වීමට තිබූ ප්රබල තරඟයක් අසීරු දෙසකට ඇදී ගියේය. ඉන්දියාව සුපර් ඕවරයේදී පරාජයට පත් වූ අතර, ඒ ප්රතිඵලය ඕනෑම අවස්ථාවක දිරවාගැනීමට අපහසු දෙයකි. කෙසේ නමුත්, ඉන් ්යනා ශේෂව් තිලක් වර්මා සහ ජයිස්වාල් දැක්වූ හැසිරීම ක්රිකට් ක්රීඩාවටම ඉක්මවා ප්රධාන කතාබහේ මාතෘකාව බවට පත් විය.
වාර්තාවලට අනුව, තරුණ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම තම කෝපය සඟවාගැනීමට පැහැදිලිව අපොහොසත් වූ අතර, බොහෝ නිරීක්ෂකයන් ඔවුන්ගේ හැසිරීම ක්රීඩා ශිෂ්ටාචාරයට නොගැලපෙන හා ලෝකයේ ශ්රේෂ්ඨතම ක්රිකට් ජාතීන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරන ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ට නොගැලපෙන ලෙස විස්තර කළහ.
තරුණ තරු කාචය යටතට
තිලක් වර්මා සහ ජයිස්වාල් යන දෙදෙනාම ඉන්දීය ක්රිකට් අනාගතයේ මැණික් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය සැකයකින් තොරය — ඔවුන්ගේ හැසිරීම එතරම් තීව්ර විවේචනයට ලක් වූයේ ඒ නිසාම ය. රසිකයන් සහ හිටපු ක්රීඩකයන් දෙකම සඳහන් කළේ ඔවුන් දෙදෙනා හැසිරුණු ආකාරය ක්රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ අපේක්ෂිත ප්රමිතීන්ට ගැලපෙන්නේ නැති බවයි.
පරාජය ක්රිකට්හි කොටසකි. ඔබ පරාජය භාරගන්නා ආකාරය ඔබගේ චරිතය ගැන සෑම දෙයක්ම කියයි.
සිදුවීමෙන් පසු බොහෝ විචාරකයන් විසින් ප්රතිධ්වනි කෙරුණු එම හැඟීම කරුණේ හරයට කෙළින්ම ගොස් නිපතයි. ක්රිකට්හි ශිෂ්ඨාචාර ිරිත් ඉල්ලා සිටින්නේ පරාජයේ සාමය — හදවත් රිදෙන විට වුවද악수දීමක් සහ සිනහවකි. ඒ වෙනුවට දිග හැරුණේ බොහෝ දෙනෙකු දොවන ශෝභාවිහීන කඩාවැටීමක් ලෙස විස්තර කෙරෙන, ප්රතිශ්රුතිදායක තරුණ ක්රීඩකයන් ගැන දිනෙකට මහ බලාපොරොත්තු ගොඩ නැගූ අයව බෙහෙවින් කල කලවීමකි.
ක්රීඩාව දෙවරක් ඉගැන්විය නොයුතු පාඩමක්
මෙම සිදුවීම ඉන්දියාවේ නැගී එන ක්රිකට් ක්රීඩකයන් තුළ ස්ථාපිත කෙරෙන මානසික සූදානම සහ ක්රීඩා ශිෂ්ටාචාර අධ්යාපනය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න මතු කරයි. නූතන ජාත්යන්තර ක්රිකට්හි පීඩනය අති විශාල වුවද, ක්රීඩාවේ ප්රවීණයන් නිරන්තරව ඔප්පු කර ඇත්තේ පීඩනය යටතේ දක්වන ශිෂ්ඨාචාරය ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයන් සහ හුදෙක් දක්ෂ ක්රීඩකයන් වෙන් කරන සාධකය බවයි.
- තිලක් වර්මා සහ ජයිස්වාල් ඉන්දියාවේ ඉහළ ශ්රේණිගත තරුණ පිතිකරු ප්රතිභාවන් අතර ප්රමුඛ ස්ථාන ගනිති
- සුපර් ඕවර් පරාජය ක්රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන්ම කෝපයේ ප්රකාශිත ලකුණු ඇති කළේය
- ඔවුන්ගේ හැසිරීම රසිකයන්, විශ්ලේෂකයන් සහ හිටපු ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ගෙන් පුළුල් විවේචනයට ලක් විය
- මෙම සිදුවීම නූතන ක්රිකට්හි ක්රීඩා ශිෂ්ඨාචාර ප්රමිතීන් පිළිබඳ විවාදය නැවත දල්වා ඇත
කුමාර් සංගක්කාර සහ මහේල ජයවර්ධන වැනි ශූරයන් ජය සහ පරාජය දෙකෙහිම දැරූ ශිෂ්ඨාචාරය දිගු කලක් සිටම ගෞරවයෙන් දකින ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන්ට, තිලක් සහ ජයිස්වාල් සම්බන්ධ දර්ශනයන් කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රීඩකයෙකුගේ උරුමය නිර්ණය කරන්නේ දක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.