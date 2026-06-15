Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල්එල්ටීඊ සංකේත භාවිතය උපුටා දක්වමින් රැපර් ශිල්පියා පීටීඒ යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම රජය සාධාරණීකරණය කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල්එල්ටීඊ සංකේත භාවිතය උපුටා දක්වමින් රැපර් ශිල්පියා පීටීඒ යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම රජය සාධාරණීකරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, දෙමළ රැපර් ශිල්පියෙකු ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (පීටීඒ) යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම යුක්ති සහගත කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, එම සංගීතඥයා විසින් ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊලාම් (එල්එල්ටීඊ) සංවිධානය හා සම්බන්ධ සංකේත භාවිත කළ බව රැඳවුමට පදනමක් ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් සිටී.

අත්අඩංගුවට ගැනීම පරීක්ෂාවට ලක් වේ

මෙම නඩුව දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කර ඇති අතර, පීටීඒ නීතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් නැවත වරක් බරපතල සැකසැකිලි මතු කර තිබේ. සුළු ජාතීන්ට හා විරෝධතා ඇති කරන පිරිස්වලට එරෙහිව යොදා ගැනීමේ හැකියාව හා ව්‍යාප්ත ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් මෙම නීතිය දිගු කලක් තිස්සේ මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් විවේචනයට ලක් කර ඇත.

රැපර් ශිල්පියාගේ නිර්මාණාත්මක කෘතිවල තහනම් වෙන්වාදී සංවිධානය හා සම්බන්ධ රූපකල්පන හා සංකේත අන්තර්ගත වී ඇති බවත්, එය ත්‍රස්තවාදය විරෝධී නීතිය යටතේ කළ යුතු කඩ කිරීමක් ලෙස සැලකිය හැකි බවත් බලධාරීන් ස්ථාවරව පවසා සිටී. පීටීඒ ආරක්ෂක අංශවලට පුළුල් රැඳවුම් බලතල ලබා දෙන අතර, බොහෝ විට සම්මත කාල රාමුවක් තුළ චෝදනා ගොනු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැතිව ක්‍රියා කළ හැකිය.

පීටීඒ නැවතත් අවධානයට ලක් වේ

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, ප්‍රජා සමාජ කණ්ඩායම්, නීති විශේෂඥයන් සහ ජාත්‍යන්තර ආයතන විසින් නොයෙකුත් වාරවල දැඩි විවේචනයට ලක් කර ඇති අතර, එය දෙමළ සාමාන්‍ය ජනතාවට, ක්‍රියාකාරීන්ට හා කලාකරුවන්ට එරෙහිව අසමාන ලෙස යොදා ගන්නා බව ඔවුන් තර්ක කරයි. දෙමළ ප්‍රජාව තුළ ඇති නීත්‍යානුකූල සාංස්කෘතික හා දේශපාලනික ප්‍රකාශනය මෙම නීතිය යටපත් කරන බව විවේචකයෝ ප්‍රකාශ කරති.

මෙවකදී රජය ඉදිරිපත් කර ඇති සාධාරණීකරණය, පීටීඒ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කිරීමට නැඟෙන ඉල්ලීම් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විදේශ රජයන් හා බහුපාර්ශ්වික ආයතනවල පීඩනය මධ්‍යයේ එක් පසු එක් රජ අණසකවල ධූරතල මෙම ඉල්ලීම පිළිගත්තද, සම්පූර්ණ ක්‍රියාමාර්ගයකට පියවර ගැනීමෙන් අපොහොසත් වී ඇත.

කලාත්මක නිදහස සම්බන්ධ සැකසැකිලි

ත්‍රස්තවාදය හා සම්බන්ධ නීතිරීති යටතේ සංගීතඥයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ කලාත්මක නිදහසේ සීමාවන් පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයකට තුඩු දී ඇත. විශේෂයෙන්, තම ප්‍රජාවේ ජීවිත අත්දැකීම් හා ඓතිහාසික මතකය ඇසුරු කරන දෙමළ කලාකරුවන් සම්බන්ධයෙන් මෙය වඩාත් සුවිශේෂ වේ.

  • නඩු විභාගයකින් තොරව දිගු කාලයක් රැඳවීමට පීටීඒ භාවිත කර ඇත.
  • මෙම පනත යටතේ ඇතිකර ගත් කියන බොහෝ අපයෝජන සිදුවීම් මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් විසින් ලේඛනගත කර ඇත.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවන්ට බද්ධ නැවත නැවත ඉදිරිපත් වන කොන්දේසියක් ලෙස පීටීඒ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වෙමින් තිබේ.

නඩුව දිගින් දිගටම ඉදිරියට යත්ම, නීති උපදේශකයන් හා ප්‍රජා නියෝජිතයන් රැඳවීමට අභියෝග කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සාංස්කෘතික සංකේත භාවිතය ත්‍රස්තවාදයට ක්‍රියාශීලී සහාය ලෙස සැලකිය නොහැකි බවත් නොසැලකිය යුතු බවත් බොහෝ දෙනා තර්ක කරති.

කලාකරුවන්ට හා සාංස්කෘතික පෞරුෂයන්ට එරෙහිව පීටීඒ යෙදවීම, යුද්ධෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ප්‍රකාශනයට ඉඩ ලැබෙන අවකාශය සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් කලකිරවනසුළු පණිවිඩයක් යවයි.

විධිමත් චෝදනා ගොනු කරනු ඇත්දැයි රජය තවම ඇඟවීමක් කර නොමැති අතර, රැපර් ශිල්පියා රඳවාගෙන සිටින අතරම නඩුව අඛණ්ඩ ප්‍රසිද්ධ හා නීතිමය සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක්ව පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට

සඳුදා දින ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ තීව්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් වසන් වූ අතර, එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමේ නිවේදනය අනුගාමීව ඇති වූ ආයෝජක…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1% Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1%

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ශක්තිමත් ආරම්භයක් සටහන් කර ඇති අතර, නිල දත්තවලට අනුව කර්මාන්ත හා සේවා අංශ දෙකෙහිම ප්‍රබල කාර්යසාධනය මත පදනම්ව දළ…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි

මුල් යානය නිර්මාණය කළ රාජ්‍ය අයිතිය හිමි ආරක්ෂක දැවැන්තයා වන ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම සමඟ ආධාරක ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ…

15 Jun 2026 Discuss