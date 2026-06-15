මිලියන හතරක් ශ්රී ලාංකිකයන් තවමත් බදු හඳුනාගැනීමේ අංක රහිතව සිටිති — ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ පුද්ගලයන් මිලියන හතරක් පමණ තවමත් තම බදු හඳුනාගැනීමේ අංකය (TIN) ලබාගෙන නොමැති බව ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව (IRD) හෙළිකර ඇති අතර, රටේ බදු පදනම පුළුල් කිරීමේ සහ ආදායම් එකතු කිරීමේ ප්රයත්නයන් පිළිබඳ නැවුම් සැලකිල්ලක් මෙමගින් මතුව තිබේ.
බදු ලියාපදිංචිය තුළ පවතින විශාල හිඩැස
වැඩි වැඩියෙන් පුරවැසියන් විධිමත් බදු පද්ධතිය තුළට ඇතුළත් කිරීම සඳහා රජය විසින් අඛණ්ඩව ව්යාපාර පවත්වාගෙන යන නමුත්, ලියාපදිංචි බදු ගෙවන්නන්ගේ රාමුවෙන් පිටත රැඳී සිටින ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් පිළිබඳව ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙම හෙළිදරව්ව අවධානය යොමු කරයි. TIN අංකය යනු රටේ විවිධ මූල්ය හා නෛතික ගනුදෙනු සඳහා අනිවාර්ය හඳුනාගැනීමේ ලකුණකි.
මෙම හෙළිදරව්ව ශ්රී ලංකාවට ඉතාමත් තීරණාත්මක මොහොතකදී සිදුව ඇති අතර, දශක ගණනාවක් තුළ රට අත්විඳි දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් ආර්ථික යළි ස්ථාපිත කිරීමේ කේන්ද්රස්ථානය වන ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ (IMF) වැඩසටහන යටතේ නියම කරන ලද මූල්ය ඉලක්ක සපුරාලීමට රට මේ වන විටත් කටයුතු කරමින් සිටී.
TIN ලියාපදිංචිය වැදගත් වන්නේ මන්දැයි
බදු ජාලය පුළුල් කිරීමේ සහ රාජ්ය වියදම් සඳහා ණය ගැනීම මත යැපීම අඩු කිරීමේ රජයේ උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රය වන්නේ TIN පද්ධතියයි. පහත සඳහන් ක්රියාකාරකම් ඇතුළු ක්රමයෙන් වර්ධනය වන කාර්යයන් ලැයිස්තුවක් සඳහා TIN ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය කර ඇත:
- නිශ්චිත සීමාවන් ඉක්මවා යන බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම
- මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීම
- බලපත්ර හා අවසර ලබාගැනීම
- දේපළ ගනුදෙනුවල නිරත වීම
එදිනෙදා මූල්ය ක්රියාකාරකම් බදු ලියාපදිංචිය හා සම්බන්ධ කිරීමෙන්, සුදුසුකම් ලත් පුරවැසියන් සහ ව්යාපාරයන් ආදායම් පද්ධතිය තුළ ඇතුළත් කරගැනීම ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව අරමුණු කරයි.
වැඩි අනුකූලතාවයක් සඳහා ඉල්ලීම
තවමත් ලියාපදිංචි නොවූ සියලු සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන් ප්රමාදයකින් තොරව එසේ කරන ලෙස ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටින අතර, අනුකූල නොවීම දඩ මුදල්වලට සහ සාමාන්ය මූල්ය හා පරිපාලන ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ සංකූලතාවන්ට හේතු විය හැකි බවට අනතුරු අඟවා ඇත.
ජාතික සංවර්ධනයට සහය දක්වන සාධාරණ හා තිරසාර ආදායම් පද්ධතියක් සහතික කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි බදු ගෙවන්නන්ගේ පදනම පුළුල් කිරීම අත්යවශ්ය බව දෙපාර්තමේන්තුව අඛණ්ඩව අවධාරණය කරමින් සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ අඩු බදු-දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය අනුපාතය, කොටස් වශයෙන් පුළුල් ලෙස පවතින ලියාපදිංචි නොවීම හා ආදායම් අඩු ලෙස වාර්තා කිරීමේ ප්රතිඵලයක් බව බදු විශ්ලේෂකයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති. ඉතිරි මිලියන හතරක් පද්ධතිය තුළට ඇතුළත් කිරීමෙන් රජයේ ආදායම් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කළ හැකි අතර, මෑත වසරවල රාජ්ය මූල්ය පීඩාකාරී තත්ත්වයට පත් කළ මූල්ය බාධාවන් අවම කළ හැකිය.
රට පුරා TIN ලියාපදිංචිය වේගවත් කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සහ බලාත්මක කිරීමේ පියවරයන් දිගටම ක්රියාත්මක කරන බව ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.