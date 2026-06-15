හිටපු ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා FCID සමක්ෂ ප්රශ්නකිරීම් සඳහා出頭 වෙයි
හිටපු ශ්රී ලාංකික ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය (FCID) ඉදිරියේ ප්රශ්නකිරීම් සඳහා පෙනී සිටි බව නිලධාරීන් තහවුරු කළේය.
පවතින විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස හිටපු ඇමතිවරයා FCID කාර්යාලය වෙත පැමිණ සිටි අතර, රටේ ප්රධාන මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය විසින් කැඳවනු ලැබූ තවත් හිටපු රජයේ නිලධාරියෙකු වීමේ අවස්ථාව මෙය සනිටුහන් කරයි.
FCID හිටපු නිලධාරීන් පිළිබඳ විමර්ශන දිගටම පවත්වයි
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය හිටපු දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් පිළිබඳ වගවීම සෙවීමේ කටයුතුවල ක්රියාශීලීව නිරතව සිටින අතර, විවිධ මූල්ය අක්රමිකතා විමර්ශනවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ප්රශ්නකිරීම් සඳහා කැඳවමින් සිටී. සොයිසාගේ අංශය ඉදිරියේ පෙනී සිටීම, මෑත මාසවලදී ප්රශ්නකිරීම්වලට මුහුණ දුන් හිටපු ඇමතිවරුන් සහ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ ක්රමක්රමයෙන් වර්ධනය වන ලැයිස්තුවට එකතු වේ.
ශ්රී ලංකා පොලීසිය යටතේ ක්රියාත්මක වන FCID, රාජ්ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ මූල්ය වංචා, රාජ්ය අරමුදල් අවභාවිතය සහ අනෙකුත් ආර්ථික වරදවල් පිළිබඳ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කාර්යභාරය දරයි.
පසුබිම
විජිත් විජයමුණි සොයිසා මීට පෙර කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර, ශ්රී ලාංකික දේශපාලන ක්ෂේත්රයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් ලෙස සිටියේය. ඔහු කැඳවනු ලැබූ චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය හෝ විමර්ශනයේ විස්තර මෙම අවස්ථාවේ දී නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
ප්රශ්නකිරීම් සැසිය අනුගමනය කරමින් තවදුරටත් පෙනී සිටීම් හෝ විධිමත් චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේද යන්න පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් ඇඟවීමක් කර නොමැත. විමර්ශනය අතරතුර රැස් කරන ලද තොරතුරු මත පදනම්ව FCID තීරණයකට එළඹෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් මෑත වසරවලදී හිටපු රජයේ පරිපාලනවලට සම්බන්ධ මූල්ය අවිනීතිකම් විමර්ශනය කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්ර කර ඇති අතර, එම කටයුතුවල FCID කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.