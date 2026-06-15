Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා FCID සමක්ෂ ප්‍රශ්නකිරීම් සඳහා出頭 වෙයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා FCID සමක්ෂ ප්‍රශ්නකිරීම් සඳහා出頭 වෙයි

හිටපු ශ්‍රී ලාංකික ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය (FCID) ඉදිරියේ ප්‍රශ්නකිරීම් සඳහා පෙනී සිටි බව නිලධාරීන් තහවුරු කළේය.

පවතින විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස හිටපු ඇමතිවරයා FCID කාර්යාලය වෙත පැමිණ සිටි අතර, රටේ ප්‍රධාන මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය විසින් කැඳවනු ලැබූ තවත් හිටපු රජයේ නිලධාරියෙකු වීමේ අවස්ථාව මෙය සනිටුහන් කරයි.

FCID හිටපු නිලධාරීන් පිළිබඳ විමර්ශන දිගටම පවත්වයි

මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය හිටපු දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් පිළිබඳ වගවීම සෙවීමේ කටයුතුවල ක්‍රියාශීලීව නිරතව සිටින අතර, විවිධ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා විමර්ශනවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ප්‍රශ්නකිරීම් සඳහා කැඳවමින් සිටී. සොයිසාගේ අංශය ඉදිරියේ පෙනී සිටීම, මෑත මාසවලදී ප්‍රශ්නකිරීම්වලට මුහුණ දුන් හිටපු ඇමතිවරුන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන ලැයිස්තුවට එකතු වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන FCID, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ මූල්‍ය වංචා, රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතය සහ අනෙකුත් ආර්ථික වරදවල් පිළිබඳ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කාර්යභාරය දරයි.

පසුබිම

විජිත් විජයමුණි සොයිසා මීට පෙර කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් ලෙස සිටියේය. ඔහු කැඳවනු ලැබූ චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය හෝ විමර්ශනයේ විස්තර මෙම අවස්ථාවේ දී නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

ප්‍රශ්නකිරීම් සැසිය අනුගමනය කරමින් තවදුරටත් පෙනී සිටීම් හෝ විධිමත් චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේද යන්න පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් ඇඟවීමක් කර නොමැත. විමර්ශනය අතරතුර රැස් කරන ලද තොරතුරු මත පදනම්ව FCID තීරණයකට එළඹෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් මෑත වසරවලදී හිටපු රජයේ පරිපාලනවලට සම්බන්ධ මූල්‍ය අවිනීතිකම් විමර්ශනය කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්‍ර කර ඇති අතර, එම කටයුතුවල FCID කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවති T20I මාලාව, අවසන් ඕවරය දක්වාම රසවත් ලෙස දිවෙමින් 2-1ක් ලෙස ජය ගැනීමට සමත් වූ අතර, එම තරඟය අවසන් බෝලය දක්වාම…

15 Jun 2026 Discuss
භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි Sinhala

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් එක්ව සම්භාව්‍ය ඉන්දීය නර්තනයේ විස්මිත දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්…

15 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට Sinhala

ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

ධනාත්මක ජාත්‍යන්තර වර්ධනයන් මත දේශීය කොටස් ලාභ ලබයි එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලද බවට වාර්තා වීම හේතුවෙන් ගෝලීය ආයෝජක මනෝභාවය…

15 Jun 2026 Discuss