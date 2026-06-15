ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාර නඩු: හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් සහ පොලිස්පතිවරයාට විරුද්ධ තීන්දු ජූලි 31 දිනට
2019 අප්රේල් මාසයේ සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාර සම්බන්ධ ඓතිහාසික අපරාධ නඩු දෙකක තීන්දු ප්රකාශ කිරීම සඳහා කොළඹ ස්ථිර මහාධිකරණ ත්රිපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලය ජූලි 31 දිනය නියම කර ඇත. ශ්රී ලංකාවේ පල්ලි සහ හෝටල් ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කරන ලද එම ප්රහාරයෙන් දෙසිය හැට දෙනෙකුට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
නඩුවල කේන්ද්රීය චරිත වන අභියෝගයට ලක් නිලධාරීන්
තීන්දු ලබා ගැනීමට නියමිත දෙදෙනා වන්නේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්රනාන්දු සහ හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර ය. සමගාමී සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාර එල්ල වූ අවස්ථාවේ දේශයේ ඉහළම ආරක්ෂක තනතුරු දරා සිටි මෙම දෙදෙනා, ව්යසනය වළක්වා ගත හැකිව තිබූ බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් මත ක්රියා නොකළ බවට චෝදනාවලට මුහුණ දී සිටිති.
හිටපු නිලධාරීන් දෙදෙනාට එරෙහිව ගොනු කෙරුණු නඩු සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් ව ඇත. සැලසුම් සහගත ත්රස්ත ප්රහාරයක් පිළිබඳ විශ්වාසදායක පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී ඇතත් ඒවා නොසලකා හරිමින් වගකීම් පැහැරහළ බවට කියා සිටින බලධාරීන්ගෙන් වග කිව යුතු බව, ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටියහ.
චෝදනාවල පසුබිම
2019 අප්රේල් 21 වන දින ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාර එල්ල වීමට පෙර, ජාතික තෞහීද් ජමාඅත් ඉස්ලාමීය අන්තවාදී සංවිධානය ඉමිනන්ත තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට සූදානම් බව දැනුම් දෙමින් ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර බුද්ධි අංශ වාර්තා සංසරණය කෙරී ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී ඇතත් ප්රනාන්දු සහ ජයසුන්දර යන දෙදෙනාම ප්රමාණවත් ප්රතිශේධක පියවර ගැනීමට අපොහොසත් වූ බව විවේචකයන් සහ විමර්ශකයන් චෝදනා කර ඇත.
බෝම්බ ප්රහාර ඉලක්ක කෙරුණේ කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, නීදිගල ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය සහ මඩකලපුවේ සියොන් දේවස්ථානය යන පල්ලි තුනට සහ කොළඹ සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනකට ය. දෙසිය හැට දෙනෙකු ඉක්මවූ මරණ ගණනට විදේශ ජාතිකයන් ගණනාවක් ද ඇතුළත් වූ අතර, එය රට තුළ මෙන්ම ජාත්යන්තර ප්රජාව අතරද දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේ ය.
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ජවාබදීමේ දිනය
ශ්රී ලංකාවේ සංකීර්ණ හා ඉහළ සමාජ අවධානයට ලක් වූ නඩු සඳහා වෙන් වූ විශේෂ අධිකරණ ආකෘතියක් වන ත්රිපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලය, දිගු කාලයක් පුරා නඩු දෙකෙහිම සාක්ෂි විභාග කර ඇත. ජූලි 31 තීන්දු දිනය ලෙස නියම කිරීම, නූතන ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ වේදනාකාරීම පරිච්ඡේදයක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ අධිකරණමය නිමාවක් කරා තීරණාත්මක පියවරක් බව ඉස්මතු වේ.
පිපිරීම්වලින් ජීවිත අහිමි වූ හා තුවාල ලැබූවන්ගේ පවුල් වෙනුවෙන්, ඉදිරි තීන්දු නිරූපණය කරන්නේ වසර හයකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ඔවුන් රැඳී සිටි අවස්ථාවකි — ප්රතිඵලය කුමක් වුවද, අඩු වශයෙන් යම් ප්රමාණයක යුක්තියක් ඉටු වේ යැයි බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙති.
ජූලි 31 දිනයේ තීන්දු ප්රකාශය සඳහා අධිකරණය නැවත රැස්වන විට, විශාල මහජන හා මාධ්ය අවධානයක් ඇති කර ගැනීමට කටයුතු සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.