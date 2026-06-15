දඹුල්ල මැච් අවසානය අවුල් ජාලයකට — ක්රිකට් ලෝකය දෙකඩ වෙයි
සාමාන්ය නාට්යය ඉක්මවා ගිය劇 劇劇ාමක නිමාවක්
ක්රිකට් ක්රීඩාව තතු හා ආතතිය මත රදා පවතී; එහෙත් මෑතකදී දඹුල්ලේ දී සිදු වූ දේ සාමාන්ය නාට්යයේ සීමා ඉක්මවා ගිය — එය සම්පූර්ණ ආන්දෝලනයක් ඇති කළ අතර, ක්රිකට් ලෝකය කළඹමින් රසික ජනතාව, ක්රීඩකයන් සහ නිලධාරීන් මැච් එක අවසන් වූ ආකාරය ගැන දෙකඩ ව ගියේය.
අවසාන මොහොතේ සිදු වූ දේ
රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණයේ දී පැවැති මැච් එකේ අවසාන අදියර ව්යාකූලත්වයකට ඇද වැටුණු අතර, ක්රීඩාංගණයේ සිටි හෝ නිවසේ සිට නැරඹූ කිසිවකු අපේක්ෂා නොකළ සිදුවීම් අනුක්රමයක් ඉන් ඇති විය. ආශ්චර්යජනක ලෙස අවසන් වූ ඒ නිමාව — කුමන ආකාරයෙන් ප්රතිඵලය තීරණය වූවාද යන්න — දෙකොටස්ම, තීරකවරුන් සහ ප්රේක්ෂකයන් අවුල් ජාලයක ගිල් ලෑ කළේය.
එතැන් සිට ඒ සිද්ධිය පුළුල් සමාලෝචනයකට ලක් ව ඇති අතර, විරොධිකයන් හා සහාය දක්වන්නන් එකසේ ඒ ආතංකිත අවසාන මොහොත්වල ගනු ලැබූ සෑම තීරණයක්ම විශ්ලේෂණය කරමින් සිටිති. නිවැරදි නිතිරීති අනුගමනය කළාද යන්න සහ ක්රීඩාංගණයේ සිටියවුන් එවැනි අසාමාන්ය තත්ත්වයක ආතතිය දරා ගැනීමට සූදානම් ව සිටියාද යන්න ගැන විවාදය දිගින් දිගටම ඇවිළෙමින් පවතී.
නිලධාරීන් හා ක්රීඩකයන්ගේ ප්රතිචාරය
මෙම ආන්දෝලනය දෙපිල් ක්රීඩකයන් සහ කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය අතරින් දැඩි ප්රතිචාර ඇති කර ඇත. ක්රිකට් ප්රජාව තුළ කිහිප දෙනෙකු ක්රීඩා නීතිවල වඩා සුවිශද බවක් ඇති කළ යුතු බවත්, ආතතිභරිත අවසාන මොහොතේ දී නීති රීති වඩාත් ස්ථිරව ක්රියාත්මක කළ යුතු බවත් ඉල්ලා සිටිති.
නිලධාරීන් විශේෂ සමාලෝචනයකට ලක් ව ඇති අතර, මැච් එකේ අවසාන මොහොත්වල ගනු ලැබූ තීරණ ගන්නා ක්රියාවලිය ගැන ප්රශ්න මතු ව ඇත. තීරකවරුන් සහ නායකයන් අතර වඩාත් සන්සුන් ලෙස, වඩා හොඳ සන්නිවේදනයක් ඇතිව තත්ත්වය හැසිරවිය හැකි ව තිබූ බව බොහෝ නිරීක්ෂකයෝ සිතති.
ක්රීඩාංගණයක් ලෙස දඹුල්ල කෙරෙහි අවධානය
මෙම සිදුවීම ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාංගණයක් ලෙස දඹුල්ල කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කරයි. ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ඒ ක්රීඩාංගණය ඉහළ මට්ටමේ ක්රිකට් ආගන්තුකත්වයේ ආඩම්බරය ලෙස සලකා ඇති අතර, මෙතරම් වැදගත් මැච් එකක් ක්රීඩාවම යටපත් කරන ආකාරයෙන් අවසන් වූ බව දත් බොහෝ දේශීය රසිකයෝ කලකිරීමෙන් සිතන්නේය.
- මැච් එකේ නිමාව සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල හා ක්රිකට් සංසද ජාලයේ විවාද දල්වා ඇත.
- හිටපු ක්රීඩකයන් හා විවරණකරුවන් ඒ තත්ත්වය කෙසේ සමාළෝ කළ යුතු ව තිබූවාද යන්න ගැන එකිනෙකට වෙනස් මත ඉදිරිපත් කර ඇත.
- ක්රිකට් පාලන මණ්ඩල සිදු වූ දේ ගැන විධිමත් සමාලෝචනයක් ඉල්ලා සිටීමේ ඉල්ලුමකට මුහුණ දෙනු ඇත.
වගවීම හා සුවිශදත්වය ඉල්ලා
දූවිලි සංසිඳෙත්ම, ශ්රී ලංකාවේ හා ඉන් ඔබ්බෙහි ක්රිකට් ප්රේමීන් අතර ඇති ප්රමුඛ හැඟීම වන්නේ කලකිරීමයි — ප්රතිඵලය ගැන නොව, ක්රීඩාව ඒ නිමාවට ළඟා වූ ආකාරය ගැන. දැන් ඇති බලාපොරොත්තුව නම්, සම්බන්ධිත අධිකාරීන් මතු ව ඇති ගැටලු ආමන්ත්රණය කර, ඉදිරි තරඟ එවැනි ව්යාකූලත්වයෙන් කෙළෙස් නොවන ලෙස සහතික කරනු ඇති බවයි.
ක්රිකට් ක්රීඩාව, සිය උතුම්ම ස්වරූපයෙන්, කුසලතාව හා අධිෂ්ඨානය මත තීරණය විය යුතුය — අවසාන මොහොතේ පරිපාලනමය හෝ නිලධාරිමය ව්යාකූලත්වයෙකින් ගිලෙවිය යුතු නොවේ.
ක්රිකට් ක්රීඩාව හදවතට ලං ව රැකෙන ජාතියක් ලෙස ශ්රී ලංකාවට, දඹුල්ලේ දී සිදු වූ සිදුවීම — ආතතිය යටතේ සුවිශදත්වය හා සංයමය නැති වූ විට ක්රීඩාවේ අඛණ්ඩතාව කෙතරම් බිඳිය හැකිද යන්නෙහි සිහිකැඳවීමක් ලෙස ඉතිරි වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.