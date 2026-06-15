දඹුල්ල උතුරයි: සූර්යවංශී-ශ්රී ලංකා ගැටුම හා වර්මාගේ අම්පයර් කෝපාවේශය ක්රිකට් දිනය අඳුරු කරයි
මෑතකදී පැවැති ක්රිකට් තරඟාවලියේදී රංගිරි දඹුල්ල ජාන්තර්ජාතික ක්රීඩාංගණයේ දී තරඟ පිටියේ හා ඉන් පිටතදී කලකිරීම් ජනිත කරවන නාටකාකාර සිදුවීම් රාශියක් ඇති වූ අතර, ඒවා ක්රිකට් ලෝකය පුරා පුළුල් අවධානයට ලක් ව ඇත.
සූර්යවංශී උණුසුම් ගැටුමකට මැදිවෙයි
ඉන්දීය තරුණ පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශී, තරඟය අතරතුර ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයකු සමඟ කැත ආරවුලකට සම්බන්ධ වීමෙන් මතවාදී සිදුවීමක කේන්ද්රස්ථානයට පත් විය. ශීඝ්රයෙන් උත්සන්න වූ බව පෙනෙන මෙම ගැටුම නිලධාරීන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කළ අතර, තත්ත්වය තරඟයේ ක්රීඩා මනෝභාවය බිඳ දැමීමේ තර්ජනය එල්ල කළ බැවින් ප්රේක්ෂකයන් මවිතයට පත් විය.
ඉන්දීය ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ ඉතා ඉක්මනින් කීර්තියට පත් ව ඇති සූර්යවංශී සම්බන්ධ මෙම සිදුවීම, තරඟ පිටියේ හැසිරීම සහ ජාතිය නියෝජනය කිරීමේ වගකීම පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කළේය.
වර්මා අම්පයර්වරයා සමඟ ඉවසීම අහිමි කරගනියි
මෙම කලකිරීම් වලට තවත් එකතු වෙමින්, ඉන්දීය පිතිකරු තිලක් වර්මා, ක්ෂේත්රයේ සිටි අම්පයර්වරයකුගේ තීරණයකට විරෝධය දක්වමින් ඔහු කෙරෙහි ප්රකාශිත ආකාරයේ කෝපාවේශයකට භාජනය වූ කැපී පෙනෙන මතවාදී මොහොතකට ද සම්බන්ධ විය. වර්මාගේ ජවිකාරී ප්රතිචාරය නිරීක්ෂකයන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වූ අතර, තරඟ නිලධාරීන්ට එරෙහිව එවැනි හැසිරීමක් කරදරකාරී පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කරන බව බොහෝ දෙනෙකු පෙන්වා දුන්හ.
මෙම කෝප්රාවේශය, දඹුල්ලේ ක්රමයෙන් තීව්ර වූ ආතතිමත් පරිසරයට තවත් ඉන්ධන සැපයූ අතර, තරඟය පුරා සිදුවීම් රාශියක් එකිනෙකට එකතු විය.
දඹුල්ලේ අවුල් දවසක්
මෙකී සිදුවීම් සමස්තයක් ලෙස ගත් කල, තීරණාත්මක අවස්ථාවලදී සංයමය රඳවා ගැනීමට අරගල කළ තරඟයක ස්වභාවය ඒවා සිතුවිලිවලට නගා දෙයි. සහභාගී වූ ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන් ජාත්යන්තර ක්රිකට් තරඟ සමඟ කලාතුරකින් සම්බන්ධ කෙරෙන දර්ශන දිටිහ. මෙම සිද්ධීන් ක්රිකට් පාලක මණ්ඩල විසින් දැඩි සමීක්ෂණයකට ලක් කෙරෙනු ඇතැයි ද අපේක්ෂා කෙරේ.
- වෛභව් සූර්යවංශී ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයකු සමඟ උණුසුම් ආරවුලකට සම්බන්ධ විය
- තිලක් වර්මා තරඟ පිටියේ සිටි අම්පයර්වරයකු සමඟ ප්රකාශිත ලෙස ගැටුමකට යෙදෙනු දක්නට ලැබිණි
- සිදුවීම් සිදු වූයේ දඹුල්ලේ පැවැති තරඟය අතරතුරය
ශ්රී ලාංකික භූමියේ ක්රිකට්හි අවුල් සහගත දිනයක් ලෙස ඉතිහාසගත වූ මෙම දිනය ගැන දූවිලි සංසිඳෙන විට, සම්බන්ධ ක්රීඩකයන්ට එරෙහිව කිසියම් විධිමත් විනය පියවරක් ගනු ලබනු ඇත්දැයි යන්න කෙරෙහි දැන් අවධානය යොමු වනු ඇත. ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් යන දෙඅංශයම සිදුවීම් සමීපව සමාලෝචනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රේෂ්ඨතම ආකාරයෙන් ක්රිකට් යනු අනුග්රහය හා විනයේ ක්රීඩාවකි — දඹුල්ලේ දී සාක්ෂිවූ ආකාරයේ දිනයන් එම ප්රමිතිය කෙතරම් ඉක්මනින් රිංගා යා හැකිද යන්න සිහිකරවන සිහිකැඳවීමකි.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන් හා පරිපාලකයන්ගේ බලාපොරොත්තුව වනුයේ, මෙම විශේෂ තරඟය වටා ගොඩ නැඟුණු මතභේදයට වඩා ක්රීඩා ගුණාත්මකභාවය නිසා දඹුල්ලේ අනාගත ක්රිකට් හමුවීම් සිහිපත් කෙරෙනු ඇති බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.