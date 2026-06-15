Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

ධනාත්මක ජාත්‍යන්තර වර්ධනයන් මත දේශීය කොටස් ලාභ ලබයි

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලද බවට වාර්තා වීම හේතුවෙන් ගෝලීය ආයෝජක මනෝභාවය වැඩිදියුණු වූ අතර, ලෝකය පුරා මූල්‍ය වෙළෙඳපොළවල් මත බලපෑ භූ-දේශපාලනික ආතතීන් සමනය වීම් ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ බ්‍රහස්පතින්දා සුළු වශයෙන් ඉහළ යාමට හේතු විය.

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ධනාත්මක ගමන

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව, ආසියාතික හා නැගී එන වෙළෙඳපොළවල් පුරා දක්නට ලැබුණු පුළුල් ශුභවාදී ස්වභාවය පිළිබිඹු කළ අතර, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ජයග්‍රහණයට වෙළෙඳුන් හිතකාමීව ප්‍රතිචාර දැක්වීමත් සමඟ ප්‍රධාන දර්ශක ඉහළ ගියේය. වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර ආතතීන් සමනය වීම, ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ සහ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ තත්ත්වයන් කෙටි කාලීනව ස්ථාවර විය හැකි බවට සං‍ඥාවක් ලෙස සැලකිණි.

දේශීය කොටස් හුවමාරුවේ ආයෝජකයින් ධනාත්මක ජාත්‍යන්තර පසුබිමෙන් අනුප්‍රාණය ලබා ගත් අතර, ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව හමුවේ මෑත සැසිවලදී පීඩනයට ලක් වූ තෝරාගත් ආයෝජනාංශ කරා ගැනුම් උනන්දුව නැවත හැරුණේය.

දේශීය ලාභ පෙළඹවූ ගෝලීය පසුබිම

ගෝලීය තෙල් සැපයුම හා මිල නිර්ණය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරනු ඇතැයි බහුලව අපේක්ෂා කරන ලද ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම, බලශක්ති මූලික උද්ධමන ඉහළ යාමේ බියන් අඩු කිරීමට සහාය විය — ශ්‍රී ලංකාව වැනි ආනයනය මත යැපෙන ආර්ථිකයන් සඳහා විශේෂයෙන් අදාළ වූ කරුණකි. තෙල් මිල පීඩනය අඩු වීම රටේ වෙළෙඳ ශේෂයට යම් සහනයක් ලබා දිය හැකි අතර ව්‍යාපාරවල පිරිවැය පීඩනයද සමනය කළ හැකිය.

දේශීය මූලික සාධකයන් CSE හි දිගු කාලීන ආයෝජන තීරණ කෙරෙහි බලපෑමක් කරන්නේ නම්, කෙටිකාලීන ව්‍යාපාරික මනෝභාවය, විශේෂයෙන් බලශක්ති හා වෙළෙඳ භාණ්ඩ වෙළෙඳපොළවලට බලපාන ගෝලීය භූ-දේශපාලනික වර්ධනයන්ට ලවකට හසු වෙන බව වෙළෙඳ විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කළහ.

වෙළෙඳ සහභාගිවන්නන් අතර සීමිත ශුභවාදය

ධනාත්මක සැසිය තිබියදීත්, වෙළෙඳ නිරීක්ෂකයින් සතර්කතාවය පෙරදැරි කරගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටි අතර, ඕනෑම කල් පවත්නා ශ්‍රේණිගත ඉහළ යාමකට පෙර ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුමේ සම්පූර්ණ විස්තර හා ස්ථාවරභාවය තක්සේරු කළ යුතු බව ද ඔවුහු පෙන්වා දුන්හ. රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් සුවය ලබමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ, බාහිර කම්පනවලට මෙන්ම දේශීය රාජ්‍ය මූල්‍ය හා මූද්‍රා වර්ධනයන්ට ද ගොදුරු විය හැකි ස්වභාවයෙන් පවතී.

ඉදිරි සතිවලදී තම ආයෝජන කළඹ සකස් කරගන්නා ආයෝජකයින්, ජාත්‍යන්තර පුවත් ගලනය සහ ළඟ එන දේශීය ආර්ථික දර්ශකයන් දෙකම ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවති T20I මාලාව, අවසන් ඕවරය දක්වාම රසවත් ලෙස දිවෙමින් 2-1ක් ලෙස ජය ගැනීමට සමත් වූ අතර, එම තරඟය අවසන් බෝලය දක්වාම…

15 Jun 2026 Discuss
භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි Sinhala

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් එක්ව සම්භාව්‍ය ඉන්දීය නර්තනයේ විස්මිත දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්…

15 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාමත් සමඟ කොළඹ රන් මිල තියුණු ලෙස ඉහළට Sinhala

ගෝලීය වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාමත් සමඟ කොළඹ රන් මිල තියුණු ලෙස ඉහළට

ජාත්‍යන්තර මිල ඉහළ යාමේ රැල්ල දේශීය රන් වෙළඳපොළට දැනේ බදාදා (15) දින ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය අතර, එය ජාත්‍යන්තර වටිනා ලෝහ වෙළඳපොළවල පුළුල්…

15 Jun 2026 Discuss