Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග අර්බුදයේ තරංග වලින් ආසියානු ආර්ථිකයන් රැකගැනීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක හදිසි ආධාර පැකේජයක් සක්‍රිය කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග අර්බුදයේ තරංග වලින් ආසියානු ආර්ථිකයන් රැකගැනීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක හදිසි ආධාර පැකේජයක් සක්‍රිය කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින මැදපෙරදිග ගැටුමෙන් ඇතිවන ආර්ථික කම්පන රැල්ලෙන් කලාපයේ අවදානමට ලක්විය හැකි ආර්ථිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඩොලර් බිලියන 4ක් වටිනා සැලකිය යුතු මූල්‍ය ගලවාගැනීමේ පැකේජයක් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇත.

මූල්‍ය පැකේජය විශ්ලේෂණය

හදිසි ආධාර ව්‍යුහය ප්‍රධාන අංග දෙකකින් සමන්විත වේ. සාමාජික රජයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිල ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ඩොලර් බිලියන 3ක් පමණ සෘජු ආධාර ලෙස ලබාදීමට ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත; මෙයින් ආධාර ලැබීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව සහිත ජාතීන් බාහිර ආධාර ඉල්ලා සිටින ඉතා හදිසි ස්වභාවය ප්‍රතිබිම්බ වේ. ඉතිරි ඩොලර් බිලියන 1 ශක්ති සහ ආහාර — කලාපීය අස්ථාවරත්වයෙන් දැඩිව打击 ලක්වූ ක්ෂේත්‍ර දෙකක් — ආනයනය ඉලක්ක කරගත් වෙළඳ මූල්‍යකරණය ලෙස සුනිශ්චිතව නිකුත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට සහ පුළුල් කලාපයට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල උච්චාවචනයන්ට සහ ශක්ති සැපයුම් බාධාවන්ට අදටත් තීව්‍ර ලෙස සංවේදී වන ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවලට ADB මැදිහත්වීම ඉතා වැදගත් අදාළත්වයක් ගනී. ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යාම සහ ආහාර ආනයන බිල ගෙවීම් ගැටළු ඊට පෙර දූපත් ජාතියේ විදේශ සංචිත සහ ගෙවීම් ශේෂය මත දැවැන්ත බරක් පැටවූ අතර, වෙළඳ මූල්‍ය ආධාරවලට ප්‍රවේශ වීම සම්භාව්‍ය ජීවදායකයක් බවට පත්විය හැකිය.

ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අර්බුදයකට තීරණාත්මක ප්‍රතිචාරයක්

ADB ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වීම, බහු පාර්ශ්වීය ණය දෙන ආයතනය පිළිගන්නා කරුණ සංඥා කරයි — මැදපෙරදිග ගැටුම් තත්ත්වය කලාපීයව සීමාවූ ගැටළුවක් නොව, ආසියාව සහ පැසිෆික් කලාපය පුරා සංවර්ධනශීලී ආර්ථිකයන්ට දුරදිග ගිය ප්‍රතිවිපාක ඇති කරන ගැටළුවක් බව.

ආහාර හා ශක්ති ආරක්ෂාව තර්ජනයට ලක්වන විශේෂයෙන් තීව්‍ර බාහිර පීඩනයේ කාල වකවානු වලදී සාමාජික රටවල් සෙවණේ රඳවා ගැනීමේ ප්‍රතිශ්‍රුතිය, බැංකුවේ ක්ෂණික ක්‍රියාව යටින් ඉස්මතු කරයි.

සෘජු රජයේ ආධාර සහ සමර්පිත වෙළඳ මූල්‍යකරණයේ සංයෝජනය, නිශ්චිත ඉලක්කගත උපාය මාර්ගයක් ප්‍රතිනිරූපණය කරන බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරයි — ක්ෂණික රාජකීය මූල්‍ය පීඩන සහ තද ගතිකරනය වෙමින් පවතින ගෝලීය වෙළෙඳපොළක් තුළ අත්‍යවශ්‍ය වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයනය සුරක්ෂිත කිරීමේ ප්‍රායෝගික අභියෝගය යන දෙකම ආමන්ත්‍රණය කරමිනි.

රටට විශේෂිත වෙන් කිරීම් සහ ගෙවීම් කාල නිර්ණය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, තත්ත්වය දිගිනි දිගටම වර්ධනය වෙත්දී ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ADB විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව බහු-බිලියන ඩොලර් හරිත හයිඩ්‍රජන් කර්මාන්තය අරමුණු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව බහු-බිලියන ඩොලර් හරිත හයිඩ්‍රජන් කර්මාන්තය අරමුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, ඉදිරි වසරවලදී බහු-බිලියන ඩොලර් කර්මාන්තයක් බවට පත්විය හැකි ගෝලීය හරිත හයිඩ්‍රජන් වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට රට සූදානම් කරමින්…

15 Jun 2026 Discuss
ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි Sinhala

ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ගැටුම් සහන පියවරයන් සමඟ ඉදිරිපත් වේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) දිගින් දිගටම පවතින මැදපෙරදිග ගැටුමට සම්බන්ධ සහන පියවරයන් ශ්‍රී ලංකාවට…

15 Jun 2026 Discuss
රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටු සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම් වසන් කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටු සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම් වසන් කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටුවේ (CoPF) සභාපති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න, එනම් රුපියල් කෝටි සියයකට ආසන්න මුදලක්…

15 Jun 2026 Discuss