Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උපපාර්ශ්ව කමිටුව ශ්‍රී ලංකාවට නිල සංචාරයක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උපපාර්ශ්ව කමිටුව ශ්‍රී ලංකාවට නිල සංචාරයක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

වධ හිංසා වැළැක්වීම සඳහා විශේෂීකරණය වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ උපපාර්ශ්ව කමිටුවක් ශ්‍රී ලංකාවට නිල සංචාරයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් යාන්ත්‍රණයන් සමඟ රටේ අඛණ්ඩ සහභාගීත්වයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සංචාරයේ අරමුණ

වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උපපාර්ශ්ව කමිටුවට (SPT) රඳවා තබාගැනීමේ ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමට සහ අත්අඩංගුවේ සිටින පුද්ගලයින්ට අවමන් කිරීම වැළැක්වීමේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව රජයන්ට උපදේශනය ලබාදීමට නියම කර ඇත. මෙම සංචාරය ශ්‍රී ලංකාවේ රඳවා තබාගැනීමේ පහසුකම් සහ පුළුල් මානව හිමිකම් රාමුව සම්බන්ධ අඛණ්ඩ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂණයක් පිළිබිඹු කරයි.

උපපාර්ශ්ව කමිටුවේ කාර්යභාරය

වධ හිංසාවට එරෙහි සම්මුතියේ විකල්ප ප්‍රොටොකෝලය (OPCAT) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන SPT, රට සංචාර අතරතුර පහත සඳහන් මූලික කාර්යයන් ඉටු කරයි:

  • බන්ධනාගාර, පොලිස් ස්ථාන සහ අනෙකුත් රඳවා තබාගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධ පූර්ව නිවේදනයකින් තොරව පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම
  • රඳවා සිටින පුද්ගලයින්, රජයේ නිලධාරීන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම
  • රඳවා තබාගැනීමේ තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සත්කාරක රජයන්ට රහසිගත නිර්දේශ ලබාදීම
  • OPCAT යටතේ ස්ථාපිත ජාතික වැළැක්වීමේ යාන්ත්‍රණයන්ගේ කාර්යය සඳහා සහාය ලබාදීම

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

රාජ්‍ය භාරයේ සිටින පුද්ගලයින්ට වධ හිංසා කිරීම සහ දුර්සැලකිලිමත් ලෙස සැලකීම සම්බන්ධ චෝදනා විසඳීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වෙතින් අඛණ්ඩ ඉල්ලීම් එල්ල වී ඇත. මෙම සංචාරය, ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් බැඳීම් ඉටු කිරීමේ කැපවීම සහ විනිවිදභාවය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට රජයට ලැබෙන අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ.

වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උපපාර්ශ්ව කමිටුවේ සංචාරය, ශ්‍රී ලංකාව ලෝක වේදිකාවේ තම මානව හිමිකම් බැඳීම් ඉටු කිරීමේ ගමනේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව අත්සන් කරන ලද ප්‍රොටොකෝල යටතේ අවශ්‍ය පරිදි රට පුරා රඳවා තබාගැනීමේ පහසුකම් වෙත ප්‍රවේශය ලබාදෙමින් බලධාරීන් සංචාරක පිරිස සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සංචාරයේ කාලසීමාව සහ පරීක්ෂා කිරීමට නියමිත නිශ්චිත ස්ථාන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නියෝජිත පිරිස ක්ෂේත්‍ර කාර්යය ආරම්භ කළ පසු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

2025 G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට තව දුරටත් බලා සිටීමට නොසිදුවන අතර, ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා…

14 Jun 2026 Discuss
එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි Sinhala

එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි

එල් නිඤ්ඤෝ කාලගුණ සංසිද්ධිය හේතුවෙන් මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී දිවයිනට තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර අවදානමක් ඇති විය හැකි බව ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමක්…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම තරඟ තුනකින් යුත් ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික තරඟාවලිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ සමකර ගෙන ඇති අතර, රන් 37කින් ලබාගත් ඒත්තු ගන්නාසුලු ජයග්‍රහණය තීරණාත්මක…

14 Jun 2026 Discuss