වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උපපාර්ශ්ව කමිටුව ශ්රී ලංකාවට නිල සංචාරයක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්
වධ හිංසා වැළැක්වීම සඳහා විශේෂීකරණය වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ උපපාර්ශ්ව කමිටුවක් ශ්රී ලංකාවට නිල සංචාරයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, එය ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් යාන්ත්රණයන් සමඟ රටේ අඛණ්ඩ සහභාගීත්වයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
සංචාරයේ අරමුණ
වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උපපාර්ශ්ව කමිටුවට (SPT) රඳවා තබාගැනීමේ ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමට සහ අත්අඩංගුවේ සිටින පුද්ගලයින්ට අවමන් කිරීම වැළැක්වීමේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව රජයන්ට උපදේශනය ලබාදීමට නියම කර ඇත. මෙම සංචාරය ශ්රී ලංකාවේ රඳවා තබාගැනීමේ පහසුකම් සහ පුළුල් මානව හිමිකම් රාමුව සම්බන්ධ අඛණ්ඩ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂණයක් පිළිබිඹු කරයි.
උපපාර්ශ්ව කමිටුවේ කාර්යභාරය
වධ හිංසාවට එරෙහි සම්මුතියේ විකල්ප ප්රොටොකෝලය (OPCAT) යටතේ ක්රියාත්මක වන SPT, රට සංචාර අතරතුර පහත සඳහන් මූලික කාර්යයන් ඉටු කරයි:
- බන්ධනාගාර, පොලිස් ස්ථාන සහ අනෙකුත් රඳවා තබාගැනීමේ මධ්යස්ථාන සම්බන්ධ පූර්ව නිවේදනයකින් තොරව පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම
- රඳවා සිටින පුද්ගලයින්, රජයේ නිලධාරීන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම
- රඳවා තබාගැනීමේ තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සත්කාරක රජයන්ට රහසිගත නිර්දේශ ලබාදීම
- OPCAT යටතේ ස්ථාපිත ජාතික වැළැක්වීමේ යාන්ත්රණයන්ගේ කාර්යය සඳහා සහාය ලබාදීම
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
රාජ්ය භාරයේ සිටින පුද්ගලයින්ට වධ හිංසා කිරීම සහ දුර්සැලකිලිමත් ලෙස සැලකීම සම්බන්ධ චෝදනා විසඳීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර සංවිධාන වෙතින් අඛණ්ඩ ඉල්ලීම් එල්ල වී ඇත. මෙම සංචාරය, ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් බැඳීම් ඉටු කිරීමේ කැපවීම සහ විනිවිදභාවය ප්රදර්ශනය කිරීමට රජයට ලැබෙන අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ.
වධ හිංසා වැළැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ උපපාර්ශ්ව කමිටුවේ සංචාරය, ශ්රී ලංකාව ලෝක වේදිකාවේ තම මානව හිමිකම් බැඳීම් ඉටු කිරීමේ ගමනේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාව අත්සන් කරන ලද ප්රොටොකෝල යටතේ අවශ්ය පරිදි රට පුරා රඳවා තබාගැනීමේ පහසුකම් වෙත ප්රවේශය ලබාදෙමින් බලධාරීන් සංචාරක පිරිස සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සංචාරයේ කාලසීමාව සහ පරීක්ෂා කිරීමට නියමිත නිශ්චිත ස්ථාන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නියෝජිත පිරිස ක්ෂේත්ර කාර්යය ආරම්භ කළ පසු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.