Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලංකා මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් දියත් කිරීමට පෙර අඩු-තට්ටු බස් රථ 104ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලංකා මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් දියත් කිරීමට පෙර අඩු-තට්ටු බස් රථ 104ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

බහුල අපේක්ෂාවෙන් යුත් ලංකා මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා සංග්‍රහ කරන ලද අඩු-තට්ටු බස් රථ 104කින් සමන්විත නව රථ වාහන කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය රටේ මහජන ප්‍රවාහන නවීකරණ ව්‍යාපාරයේ සැලකිය යුතු ột සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

නාගරික මගීන් සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්

මෙම බස් රථ පැමිණීම, දූපතේ මහජන ප්‍රවාහන ජාලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ රජයේ උත්සාහයන්හි අර්ථවත් ප්‍රගතියක් සංඥා කරයි. ලංකා මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් ව්‍යාපෘතිය, ප්‍රධාන නාගරික කොරිඩෝර් හරහා මගීන්ට වඩාත් ආරක්ෂිත, සුවපහසු සහ පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි ගමන් අත්දැකීමක් ලබා දීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන මුලපිරීමක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇත.

අඩු-තට්ටු බස් රථ මහජන ප්‍රවාහනය සඳහා උසස් විකල්පයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටි මගීන්, ආබාධිත පුද්ගලයන් සහ කුඩා දරුවන් සමඟ ගමන් කරන අය සඳහා මෙය ඉතා සුදුසු වන්නේ, බස් රථයට නැගීමේ හෝ බැසීමේදී උස පඩිපෙළ නැගීමේ අවශ්‍යතාව ඉවත් කරන බැවිනි.

දූපතේ ප්‍රවාහන ජාලය උසස් කිරීම

එක් තොගයකින් එවැනි වාහන 104ක් සංග්‍රහ කිරීම, ලංකා මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් ව්‍යාපෘතිය පිටුපස ඇති අභිලාෂයේ පරිමාණය අවධාරණය කරයි. ප්‍රවේශ විය හැකි ජාත්‍යන්තර මිණුම් ප්‍රමිතීන් ශ්‍රී ලංකාවේ බස් ප්‍රවාහන අංශයට ගෙන ඒමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, එම අංශය දිරාපත් වූ රථ වාහන කණ්ඩායම් සහ අසම සේවා ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක්ව ඇත.

නිල සේවාවන් ආරම්භ වූ පසු ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් දියත් කිරීමේදී නව එකතු කිරීම් මධ්‍යම කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා මෙට්‍රෝ ට්‍රාන්සිට් සේවාවේ මාර්ග, කාල නිර්ණය සහ ටිකට් පහසුකම් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලංකා රජය සිලෝන් තේ ගමක් සංවර්ධන වැඩසටහනට රුපියල් මිලියන 237ක් ලබාදේ Sinhala

ලංකා රජය සිලෝන් තේ ගමක් සංවර්ධන වැඩසටහනට රුපියල් මිලියන 237ක් ලබාදේ

ශ්‍රී ලංකා රජය, 'සිලෝන් තේ ගම' ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වේගවත් කිරීම සඳහා අතිරේක රුපියල් මිලියන 237ක් වෙන් කර ඇති අතර, එය රටේ කීර්තිමත් තේ කර්මාන්තය පුළුල්…

29 Jul 2026 Discuss
අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡාවලට අනතුරුව නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගේ ඇසුරු පතයි Sinhala

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡාවලට අනතුරුව නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගේ ඇසුරු පතයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) විසින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා සමඟ පවත්වන ලද සාකච්ඡා මාලාවකට අනතුරුව, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ හමුවීමක් ලබා ගැනීමට නිල…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිස්තියානි දරුවන්ට හිරිහැර හා වෙනස්කම් සිදුවන බව නව වාර්තාවක් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිස්තියානි දරුවන්ට හිරිහැර හා වෙනස්කම් සිදුවන බව නව වාර්තාවක් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිස්තියානි දරුවන්ට සිදුවන සැලකීම පිළිබඳව බරපතල උද්වේගයන් මතු කරමින් නව වාර්තාවක් නිකුත් වී ඇති අතර, ඔවුන්ව රැකගැනීමට හා හදාවඩා ගැනීමට පිහිටුවන…

29 Jul 2026 Discuss