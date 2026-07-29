Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡාවලට අනතුරුව නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගේ ඇසුරු පතයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡාවලට අනතුරුව නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගේ ඇසුරු පතයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) විසින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා සමඟ පවත්වන ලද සාකච්ඡා මාලාවකට අනතුරුව, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ හමුවීමක් ලබා ගැනීමට නිල වශයෙන් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම පියවර මගින් නීතිඥ සංගමය තම ගැටළු විධායකයේ ඉහළම මට්ටමට ගෙන යාමට අදහස් කරන බව පැහැදිලි වන අතර, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සංගමය සෑහීමකට පත්වන පරිදි සම්පූර්ණයෙන් විසඳී නොමැති බවද ඉන් ඇඟවේ.

නීතිඥයෝ ජනාධිපතිවරයාගේ සහභාගිත්වය ඉල්ලති

ශ්‍රී ලංකාව පුරා නීති වෘත්තිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් නියෝජනය කරන නීතිඥ සංගමය, අධිකරණය, නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ කරුණුවල බලගතු හඬක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සැලකී ඇත. ජනාධිපති දිසානායක මහතා සමඟ සෘජු හමුවීමක් ඉල්ලා සිටීමෙන් ආයතනය, සිය ගැටළු රජයේ ඉහළම මට්ටමේ අවධානයට ලක් කර ගැනීමට කැප වී සිටින බව පෙනේ.

ඉල්ලා සිටින ජනාධිපතිවරයාගේ හමුව සඳහා නිශ්චිත න්‍යාය පත්‍රය සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, නීතිඥ සංගමය අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ඉක්මවා යාමට ගත් තීරණය, විසඳා නොගත් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සංගමය දක්වන හදිසිභාවය අවධාරණය කරයි.

පෙළගැස්මේ රටාවක්

නීතිඥ සංගමය ඓතිහාසිකව අධිකරණ ස්වාධීනත්වය, නීති ප්‍රතිපත්තිය සහ ව්‍යවස්ථාමය කටයුතු සම්බන්ධ කරුණුවල අඛණ්ඩ රජයන් සමඟ සක්‍රීය සබඳතා පවත්වා ගෙන ඇත. ජනාධිපතිවරයා වෙත සිදු කරන ලද මෙම නවතම ළඟා වීම, අධිකරණ අමාත්‍යවරයා සමඟ ප්‍රාථමික — නමුත් ප්‍රමාණවත් නොවූ — සංවාදයක් පැවැති බව පෙනෙන්නට තිබෙන තත්ත්වයෙන් අනතුරුව සිදු වේ.

දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ නීති ප්‍රජාවේ සාමාජිකයන්, ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා සිටින හමුවට එකඟ වේද යන්නත්, රටේ ප්‍රමුඛ නීතිඥ සංගමය සහ ජාතියේ ප්‍රධාන විධායකාධිකාරිය අතර එවැනි ඉහළ මට්ටමේ සහභාගිත්වයකින් කිනම් ප්‍රතිඵල මතු විය හැකිද යන්නත් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිස්තියානි දරුවන්ට හිරිහැර හා වෙනස්කම් සිදුවන බව නව වාර්තාවක් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිස්තියානි දරුවන්ට හිරිහැර හා වෙනස්කම් සිදුවන බව නව වාර්තාවක් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිස්තියානි දරුවන්ට සිදුවන සැලකීම පිළිබඳව බරපතල උද්වේගයන් මතු කරමින් නව වාර්තාවක් නිකුත් වී ඇති අතර, ඔවුන්ව රැකගැනීමට හා හදාවඩා ගැනීමට පිහිටුවන…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ පැරාමෝටර් අනතුරකින් පලස්තීන කාන්තාවක් මිය යයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරාමෝටර් අනතුරකින් පලස්තීන කාන්තාවක් මිය යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ පැරාමෝටර් අනතුරකින් පලස්තීන ජාතික 31 හැවිරිදි කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දිවයින පුරා…

29 Jul 2026 Discuss
ව්‍යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ SMS වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනතාවට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

ව්‍යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ SMS වංචා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනතාවට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, පුද්ගලික හා මූල්‍ය තොරතුරු සොරාගැනීම අරමුණු කරගනිමින් ව්‍යාජ GovPay වෙබ් අඩවි සහ රවටන සුළු SMS පණිවිඩ හරහා පුරවැසියන් ඉලක්ක කරගත් සයිබර්…

29 Jul 2026 Discuss