අධිකරණ අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡාවලට අනතුරුව නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගේ ඇසුරු පතයි
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) විසින් අධිකරණ අමාත්යවරයා සමඟ පවත්වන ලද සාකච්ඡා මාලාවකට අනතුරුව, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ හමුවීමක් ලබා ගැනීමට නිල වශයෙන් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
මෙම පියවර මගින් නීතිඥ සංගමය තම ගැටළු විධායකයේ ඉහළම මට්ටමට ගෙන යාමට අදහස් කරන බව පැහැදිලි වන අතර, අධිකරණ අමාත්යාංශය සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සංගමය සෑහීමකට පත්වන පරිදි සම්පූර්ණයෙන් විසඳී නොමැති බවද ඉන් ඇඟවේ.
නීතිඥයෝ ජනාධිපතිවරයාගේ සහභාගිත්වය ඉල්ලති
ශ්රී ලංකාව පුරා නීති වෘත්තිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් නියෝජනය කරන නීතිඥ සංගමය, අධිකරණය, නීතියේ ආධිපත්යය සහ නීතිමය ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ කරුණුවල බලගතු හඬක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සැලකී ඇත. ජනාධිපති දිසානායක මහතා සමඟ සෘජු හමුවීමක් ඉල්ලා සිටීමෙන් ආයතනය, සිය ගැටළු රජයේ ඉහළම මට්ටමේ අවධානයට ලක් කර ගැනීමට කැප වී සිටින බව පෙනේ.
ඉල්ලා සිටින ජනාධිපතිවරයාගේ හමුව සඳහා නිශ්චිත න්යාය පත්රය සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, නීතිඥ සංගමය අධිකරණ අමාත්යාංශය ඉක්මවා යාමට ගත් තීරණය, විසඳා නොගත් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සංගමය දක්වන හදිසිභාවය අවධාරණය කරයි.
පෙළගැස්මේ රටාවක්
නීතිඥ සංගමය ඓතිහාසිකව අධිකරණ ස්වාධීනත්වය, නීති ප්රතිපත්තිය සහ ව්යවස්ථාමය කටයුතු සම්බන්ධ කරුණුවල අඛණ්ඩ රජයන් සමඟ සක්රීය සබඳතා පවත්වා ගෙන ඇත. ජනාධිපතිවරයා වෙත සිදු කරන ලද මෙම නවතම ළඟා වීම, අධිකරණ අමාත්යවරයා සමඟ ප්රාථමික — නමුත් ප්රමාණවත් නොවූ — සංවාදයක් පැවැති බව පෙනෙන්නට තිබෙන තත්ත්වයෙන් අනතුරුව සිදු වේ.
දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ නීති ප්රජාවේ සාමාජිකයන්, ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා සිටින හමුවට එකඟ වේද යන්නත්, රටේ ප්රමුඛ නීතිඥ සංගමය සහ ජාතියේ ප්රධාන විධායකාධිකාරිය අතර එවැනි ඉහළ මට්ටමේ සහභාගිත්වයකින් කිනම් ප්රතිඵල මතු විය හැකිද යන්නත් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.