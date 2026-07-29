ශ්රී ලංකාවේ ක්රිස්තියානි දරුවන්ට හිරිහැර හා වෙනස්කම් සිදුවන බව නව වාර්තාවක් අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිස්තියානි දරුවන්ට සිදුවන සැලකීම පිළිබඳව බරපතල උද්වේගයන් මතු කරමින් නව වාර්තාවක් නිකුත් වී ඇති අතර, ඔවුන්ව රැකගැනීමට හා හදාවඩා ගැනීමට පිහිටුවන ලද ආයතන තුළදීම බොහෝ දරුවන් නිරන්තර හිරිහැරයන්ට හා වෙනස්කම්වලට ලක් වන බව එම වාර්තාව හෙළිදරව් කරයි.
ඉලක්ක කිරීමේ රටාවක්
වාර්තාවේ සොයාගැනීම්වලට අනුව, දිවයිනේ සෑම තැනකම සිටින ක්රිස්තියානි දරුවන් පාසල් පරිසරය තුළ සම වයස් සෙළඹුන්ගෙන් මෙන්ම සමහර අවස්ථාවල බලධාරීන්ගෙන්ද හිරිහැර හා බැහැර කිරීමේ හැසිරීම්වලට ලක් වෙමින් සිටිති. ඒ සඳහා ආගමික නොඉවසිලිවන්තකම මූලික හේතුව වන බවත්, සුළු ආගමික ප්රජාවන්ට සමාජීය විරුද්ධත්වයෙන් අසමාන තරමේ බරක් දරාගන්නට සිදුවන බවත් වාර්තාව අවධාරණය කරයි.
වාර්තාවේ සටහන් කරන ලද සිදුවීම් හරහා, දරුවන් ඔවුන්ගේ ආගමික විශ්වාසය නිසා වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට ලක් වෙමින්, වාචික අපහාසයට, සමාජ හුදෙකලාවට, සහ සමහර අවස්ථාවල වඩාත් සෘජු බිය ගැන්වීමේ ක්රියාවලට ගොදුරු වන බවේ කරදරජනක චිත්රයක් නිරූපණය වෙයි. බලපෑමට ලක් වූ බොහෝ පවුල්වලට, ඉගෙනීම හා සංවර්ධනය සඳහා ආරක්ෂිත අවකාශය විය යුතු පාසල් පරිසරය, කනස්සල්ලේ හා බියෙහිවිල්ලේ මූලාශ්රයක් බවට පත්ව ඇත.
පීඩනයට ලක් වූ සුළු ප්රජාවන්
රටේ ජනගහනයෙන් සුළු ප්රතිශතයක් සෑදෙන ශ්රී ලංකාවේ ක්රිස්තියානි ප්රජාව, ආගමික ජාතිකවාදය හේතුවෙන් ඇති වන ආතතීන් දිගු කලක් තිස්සේ වාර්තා කර ඇත. දරුවන් ශීඝ්රයෙන් විශාල සමාජ ආකල්ප ගැටුමේ හරස් ගිනි රේඛාවට හසු වෙමින්, ඔවුන්ගේ හැඩගැසෙන වයස් ප්රාන්තිකීකරණයේ අත්දැකීම් මගින් ශ්රෙෂ්ඨ ලෙස ගොඩ නැගෙන බව වාර්තාව ඉස්මතු කරයි.
අයිතිවාසිකම් උද්ඝෝෂකයින්, පාසල්වල ආගමිකව පෙලඹෙන හිරිහැරවලට ගොදුරු වීම විසඳීමට ඉක්මන් හා තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකා රජයට හා අධ්යාපන බලධාරීන්ට ඉල්ලීම් කර ඇත. ආගමික සුළු ජාතීන් සඳහා පවතින ආරක්ෂාවන් ශක්තිමත් ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම, සමග්ර අධ්යාපන ප්රතිපත්ති සමඟ ඒකාබද්ධ කර හදිසියෙන්ම ගෙනඒම අවශ්ය බවද ඔවුහු තර්ක කරති.
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
ළමා කල්යාණ සංවිධාන හා අන්තර් ආගමික කණ්ඩායම් ද මේ ගැන සැලකිල්ල ප්රකාශ කරමින්, පාසල් පරිපාලකයින්ට පැහැදිලි වෙනස්කම් විරෝධී රාමු ක්රියාත්මක කිරීමටත්, අන්යෝන්ය ගෞරවය හා සහජීවනය පෝෂණය කෙරෙන පරිසරයන් ගොඩ නැගීමටත් 촉구 කර ඇත. ක්රියා නොකිරීම සුළු ප්රජාවන්ට ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ යහපැවැත්ම ප්රමුඛතාවයක් නොවන බවේ හානිකර පණිවිඩයක් ලබා දෙන බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
- ක්රිස්තියානි දරුවන්ට ඔවුන්ගේ ආගමික අනන්යතාව මත පදනම් වූ වාචික හිරිහැරවලට මුහුණ දෙන බව වාර්තා වී ඇත
- සමාජ බැහැර කිරීම හා බිය ගැන්වීම ලේඛනගත වූ වෙනස්කම් ස්වරූපයන් අතර වේ
- අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් ශක්තිමත් රජයේ මැදිහත්වීමක් හා ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලා සිටී
- පාසල් හිරිහැර විරෝධී සවිස්තරාත්මක ක්රමෝපායයන් හඳුන්වාදෙන ලෙස අධ්යාපන බලධාරීන්ට 촉구 කර ඇත
ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව ආගමික නිදහස සහතික කළ ද, ලිඛිත ආරක්ෂාවන් සුළු ප්රජාවන්ට ප්රායෝගිකව අදාළ ආරක්ෂාවක් බවට පරිවර්තනය වී නොමැති බව උද්ඝෝෂකයින් තර්ක කරති. ඒ සහතිකයන් රැකගැනීම පන්ති කාමරය තුළ සිටම ආරම්භ විය යුතු බව — සහිෂ්ණු හා සමඟ්ය සමාජයක වටිනාකම් ගොඩ නැගෙන හෝ බිඳ වැටෙන ස්ථානය — ශක්තිමත් ලෙස සිහිකරවමින් මෙම වාර්තාව පෙනී සිටී.
සෑම දරුවෙකුම, ආගමික භේදයකින් තොරව, බිය හා වෙනස්කම්වල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.