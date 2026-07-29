ලංකා රජය සිලෝන් තේ ගමක් සංවර්ධන වැඩසටහනට රුපියල් මිලියන 237ක් ලබාදේ
ශ්රී ලංකා රජය, 'සිලෝන් තේ ගම' ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම වේගවත් කිරීම සඳහා අතිරේක රුපියල් මිලියන 237ක් වෙන් කර ඇති අතර, එය රටේ කීර්තිමත් තේ කර්මාන්තය පුළුල් සංස්කෘතික හා ආර්ථික ආකර්ෂණයක් බවට පත් කිරීමේ අළුත් කරන ලද කැපවීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
තේ ක්ෂේත්රයට උපායශීලී ශක්තිමත් කිරීමක්
මෙම නව වෙන් කිරීම, සිලෝන් තේ හුදෙක් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩයක් ලෙස පමණක් නොව, සංචාරය, උරුම ප්රවර්ධනය සහ ග්රාමීය ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා සැලකිය යුතු හැකියාවක් ඇති ජාතික වෙළඳ නාමයක් ලෙස රජය පිළිගැනීම අවධාරණය කරයි. සිලෝන් තේ ගම සංකල්පය, ශ්රී ලංකාවේ සියවස් පැරණි තේ සංස්කෘතිය සැමරෙන, ගිලී යන ගමනාන්තයක් නිර්මාණය කිරීමත් සමඟ ම තේ වගා කළාපවල ප්රජාවන් සඳහා නව ආදායම් මාර්ග ජනනය කිරීමත් ඉලක්ක කර ගනී.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති වැදගත්කම
සිලෝන් තේ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ම අගනා අපනයනවලින් එකක් ලෙස සහ ජාතික අනන්යතාවයේ ආධාරස්තම්භයක් ලෙස දිගින් දිගට ම ස්ථාපිත වෙමින් පවතී. තේ වතු හා ඒ ඒ ප්රදේශ ව්යූහගත සංචාරක අත්දැකීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් දෙඅංශය ම ආකර්ෂණය කර ගත හැකි බවත්, එය කඳුකර ප්රදේශ පුරා ක්රියාත්මක පවතින කෘෂි සංචාරක මුල පිරීම් සඳහා අනුපූරකයක් වන බවත් බලධාරීහු විශ්වාස කරති.
- ව්යාපෘතිය තේ නිෂ්පාදන ප්රජාවන්හි ජීවනෝපාය ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ
- ගෝලීය වේදිකාවේ සිලෝන් තේ වෙළඳ නාමය තහවුරු කිරීම එහි අරමුණකි
- වැවිලි කලාපවලට සංචාරක ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම මෙම මුල පිරීමෙන් අපේක්ෂා කෙරේ
අතිරේක අරමුදල් ලබා දීම, සිලෝන් තේ ගම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් සැලසුම් සීමාවෙන් ඔබ්බට ගොස් බිම් මට්ටමේ ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රගතියක් ලබා දීමේ රජයේ අධිෂ්ඨානය පිළිබිඹු කරයි.
ඉදිරි දිශානතිය
නව මූල්ය ආයෝජනය සමඟ, නම් කරන ලද ස්ථානවල ඉදිකිරීම්, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම ත්වරණය කිරීමට ව්යාපෘති පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් අපේක්ෂා කෙරේ. ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ක්රියාත්මක කිරීම වේගය ලබා ගන්නා විට ප්රගති යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා දෙන බව රජය පෙන්වා දී ඇත.
තේ උරුමය ජාතික ආඩම්බරයේ ලක්ෂණයක් ලෙස දිගු කලක් ප්රයෝජනයට ගෙන ඇති ශ්රී ලංකාව සඳහා, සිලෝන් තේ ගම නියෝජනය කරන්නේ සංස්කෘතික අනන්යතාවය තිරසාර ආර්ථික වටිනාකමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අවස්ථාවකි — රට පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ගමනේ දී දැඩි ලෙස අනුනාද වන අරමුණකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.