ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි: 2026 දී මෙතෙක් සිදු වූ රෝගීන් 41,000 ඉක්මවයි
ඩෙංගු ආසාදන වල බියකරු ඉහළ යෑම පොදු සෞඛ්ය සැලකිලි අවදි කරයි
ශ්රී ලංකාව 2026 වසරේ දරුණු ඩෙංගු උණ පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, සෞඛ්ය බලධාරීන් මේ වන විට රට පුරා රෝගීන් 41,000 කට අධික සංඛ්යාවක් වාර්තා කර ඇත. මෙම සංඛ්යාත ප්රමාණය, සෞඛ්ය නිලධාරීන් සහ ප්රජා නායකයන් යන දෙඅංශයෙන්ම හදිසි වැළැක්වීමේ පියවර ගැනීමට නව ආයාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට හේතු වී ඇත.
වර්ධනය වන පොදු සෞඛ්ය අභියෝගයක්
ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යන රෝගී සංඛ්යාව, ශ්රී ලංකාවේ ජනතාවට ඩෙංගු උණ ගෙනදෙන නොනවතින තර්ජනය ඉස්මතු කරයි. මදුරු දෂ්ට කිරීම හරහා, විශේෂයෙන් Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්රේෂණය වන මෙම රෝගය දිවයින පුරා ප්රජාවන් ආශ්රිතව පැතිරෙමින් රටේ සෞඛ්ය පද්ධතිය මත දැඩි බරක් පැටවෙමින් තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු පැතිරීම් අසාමාන්ය දෙයක් නොවන අතර, විශේෂයෙන් අධික වර්ෂාපතනය සිදු වන අතරතුර හා ඉන් පසු, එකතු වන ජලය මදුරුවන්ට වර්ධනයට සුදුසු පරිසරයක් සලසා දෙයි. ස්ථිර ජනතා සහයෝගයක් සහ ඵලදායී දෛශික පාලන ක්රමෝපායයන් නොමැතිව රෝගී සංඛ්යාව ඉහළ යාම අඛණ්ඩව සිදු විය හැකි බව සෞඛ්ය විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
ජනතාවට කළ හැකි දේ
තම නිවෙස් සහ කාර්යාල අවට ඇති මදුරු බෝ වන ස්ථාන අවම කිරීම සඳහා ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් පුරවැසියන්ට 촉구 කරමින් සිටිති. ප්රධාන වැළැක්වීමේ ක්රමෝපාය ඇතුළත් වන්නේ:
- මල් පාත්ති, බාල්දි සහ පැරණි රබර් රෝද වැනි වැසි ජලය රැදෙන බඳුන් හිස් කිරීම සහ පිරිසිදු කිරීම
- ජල ගබඩා තැඹිලි සෑම විටම නිසි ලෙස ආවරණය කර තිබීම සහතික කිරීම
- විශේෂයෙන් මදුරු ක්රියාකාරකම් ඉහළ යන වේලාවන්හිදී මදුරු විකර්ෂකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිතා කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර සොයා යෑම
බලධාරීන් ඉහළ අවදියෙන්
ඩෙංගු රෝගීන් කළමනාකරණය කිරීමේදී සහ මරණ වැළැක්වීමේදී කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ කාලෝචිත වෛද්ය මැදිහත්වීම තීරණාත්මකව පවතින බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් නැවත අවධාරණය කර ඇත. රෝග ව්යාප්තිය දිනෙන් දිනක් ව්යාප්ත වෙමින් පවතිද්දී, දිවයිනේ රෝහල් සහ සායන ඉහළ අවදි තත්ත්වයකට පත් කර ඇත.
වසරේ මුල් මාස කිහිපය තුළදීම රෝගී සංඛ්යාව 41,000 ඉක්මවා ඇති බැවින්, රෝගය පැතිරීම මැඩලීමේදී රජය මෙහෙයවන මැදිහත්වීම් මෙන්ම ප්රජා මට්ටමේ සජාගකාරීත්වයද ඒ හා සමානව වැදගත් බව පොදු සෞඛ්ය ව්යාපාරිකයෝ අවධාරණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.