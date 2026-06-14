Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී මෙතෙක් සිදු වූ රෝගීන් 41,000 ඉක්මවයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී මෙතෙක් සිදු වූ රෝගීන් 41,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන වල බියකරු ඉහළ යෑම පොදු සෞඛ්‍ය සැලකිලි අවදි කරයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසරේ දරුණු ඩෙංගු උණ පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මේ වන විට රට පුරා රෝගීන් 41,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කර ඇත. මෙම සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණය, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සහ ප්‍රජා නායකයන් යන දෙඅංශයෙන්ම හදිසි වැළැක්වීමේ පියවර ගැනීමට නව ආයාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට හේතු වී ඇත.

වර්ධනය වන පොදු සෞඛ්‍ය අභියෝගයක්

ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යන රෝගී සංඛ්‍යාව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ඩෙංගු උණ ගෙනදෙන නොනවතින තර්ජනය ඉස්මතු කරයි. මදුරු දෂ්ට කිරීම හරහා, විශේෂයෙන් Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන මෙම රෝගය දිවයින පුරා ප්‍රජාවන් ආශ්‍රිතව පැතිරෙමින් රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මත දැඩි බරක් පැටවෙමින් තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු පැතිරීම් අසාමාන්‍ය දෙයක් නොවන අතර, විශේෂයෙන් අධික වර්ෂාපතනය සිදු වන අතරතුර හා ඉන් පසු, එකතු වන ජලය මදුරුවන්ට වර්ධනයට සුදුසු පරිසරයක් සලසා දෙයි. ස්ථිර ජනතා සහයෝගයක් සහ ඵලදායී දෛශික පාලන ක්‍රමෝපායයන් නොමැතිව රෝගී සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම අඛණ්ඩව සිදු විය හැකි බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

ජනතාවට කළ හැකි දේ

තම නිවෙස් සහ කාර්යාල අවට ඇති මදුරු බෝ වන ස්ථාන අවම කිරීම සඳහා ක්‍රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් පුරවැසියන්ට 촉구 කරමින් සිටිති. ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ ක්‍රමෝපාය ඇතුළත් වන්නේ:

  • මල් පාත්ති, බාල්දි සහ පැරණි රබර් රෝද වැනි වැසි ජලය රැදෙන බඳුන් හිස් කිරීම සහ පිරිසිදු කිරීම
  • ජල ගබඩා තැඹිලි සෑම විටම නිසි ලෙස ආවරණය කර තිබීම සහතික කිරීම
  • විශේෂයෙන් මදුරු ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ යන වේලාවන්හිදී මදුරු විකර්ෂකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිතා කිරීම
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සොයා යෑම

බලධාරීන් ඉහළ අවදියෙන්

ඩෙංගු රෝගීන් කළමනාකරණය කිරීමේදී සහ මරණ වැළැක්වීමේදී කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ කාලෝචිත වෛද්‍ය මැදිහත්වීම තීරණාත්මකව පවතින බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නැවත අවධාරණය කර ඇත. රෝග ව්‍යාප්තිය දිනෙන් දිනක් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිද්දී, දිවයිනේ රෝහල් සහ සායන ඉහළ අවදි තත්ත්වයකට පත් කර ඇත.

වසරේ මුල් මාස කිහිපය තුළදීම රෝගී සංඛ්‍යාව 41,000 ඉක්මවා ඇති බැවින්, රෝගය පැතිරීම මැඩලීමේදී රජය මෙහෙයවන මැදිහත්වීම් මෙන්ම ප්‍රජා මට්ටමේ සජාගකාරීත්වයද ඒ හා සමානව වැදගත් බව පොදු සෞඛ්‍ය ව්‍යාපාරිකයෝ අවධාරණය කරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස්වලින් පොලු ගසා ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් එරෙහිව තීරණාත්මක ජයක් ගනී Sinhala

ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස්වලින් පොලු ගසා ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් එරෙහිව තීරණාත්මක ජයක් ගනී

ශ්‍රී ලංකාව දෙවන T20 අන්තර්ජාතික තරඟයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් රන් 37කින් පරාජය කරමින් ශක්තිමත් සර්වාංගීණ දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, තරඟාවලිය 1-1ක් ලෙස සමකර වඩාත්…

14 Jun 2026 Discuss
නිව් යෝර්ක් නික්ස් කණ්ඩායම අර්ධ සියවසක් පුරා පැවති ශූරතා නියඟය අවසන් කරමින් ඓතිහාසික NBA ශූරතාවය දිනා ගනී Sinhala

නිව් යෝර්ක් නික්ස් කණ්ඩායම අර්ධ සියවසක් පුරා පැවති ශූරතා නියඟය අවසන් කරමින් ඓතිහාසික NBA ශූරතාවය දිනා ගනී

නිව් යෝර්ක් නික්ස් කණ්ඩායම වසර 50කට අධික කාලයකට පසු මුල්වරට NBA ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය නිව් යෝර්ක් නගරය පුරා ප්‍රීතියේ රැල්ලක් ඇති කළ…

14 Jun 2026 Discuss
ආනයනික භාණ්ඩ ලේබල් කිරීමේ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් කොල්ලුපිටිය සුපිරි වෙළෙඳසැලක් කෙරෙහි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ වැටලීමක් Sinhala

ආනයනික භාණ්ඩ ලේබල් කිරීමේ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් කොල්ලුපිටිය සුපිරි වෙළෙඳසැලක් කෙරෙහි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ වැටලීමක්

කොළඹ කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ සුපිරි වෙළෙඳසැලක රාක්කවල විකිණීමට තබා ඇති ආනයනික භාණ්ඩවල අනිසි ලේබල් කිරීම සම්බන්ධ 民ජනතා 民민민우우우우민민민우민우민民民民…

14 Jun 2026 Discuss