සයිබර් ප්රහාරයකින් ශ්රී ලංකා දුම්රිය වෙබ් අඩවිය අක්රිය වෙයි — දුම්රිය වේලාසන පද්ධතිය ඉලක්ක වෙයි
ශ්රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය සයිබර් ප්රහාරයකට ලක්ව අවහිර වී ඇති අතර, දුම්රිය වේලාසන පද්ධතිය ඊට ප්රධාන ඉලක්කය බවට පත්ව, දිනෙන් දින දුම්රිය ගමන් කරන මගීන්ට අවශ්ය ගමන් තොරතුරු අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගැනීමට නොහැකිව ඇත.
ප්රධාන රාජ්ය සේවා වේදිකාවක් ඉලක්ක කළ සයිබර් ප්රහාරය
ශ්රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩිජිටල් වේදිකාවට එල්ල වූ මෙම ප්රහාරයෙන් විශේෂයෙන් ම දිවයිනේ දහස් ගණනක් දෛනික මගීන් ගමන් සැලසුම් කිරීමට යොදා ගන්නා දුම්රිය වේලාසන පද්ධතිය අකර්මණ්ය කර ඇත. මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ආයතනවල සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ සූදානම සම්බන්ධයෙන් නැවතත් බරපතල සැකයක් මතු කර ඇත.
ප්රහාරයේ සම්පූර්ණ තාක්ෂණික විස්තර බලධාරීන් විසින් තවමත් හෙළි කර නොමැති අතර, නිල දුම්රිය වෙබ් අඩවියේ වේලාසන සම්බන්ධ ක්රියාකාරිත්වයන් ප්රවේශ විය නොහැකි තත්ත්වයට පත්ව, යාවත්කාලීන කාලසටහන් තොරතුරු සඳහා එම වේදිකාව මත රඳා සිටි මගීන්ට සැලකිය යුතු අපහසුතාවයක් ඇති වී ඇත.
රාජ්ය අංශයේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්වලට වැඩෙන තර්ජනය
ශ්රී ලංකාවේ රජයට අනුබද්ධ ඩිජිටල් සේවාවන් ඉලක්ක කරගත් සයිබර් ප්රහාරවල කරදරකාරී රටාවක් මෙම සිදුවීමෙන් ඉස්මතු වෙයි. මෑත වසරවල රාජ්ය අංශයේ වෙබ් අඩවි හා පද්ධති ද්වේෂ සහගත කර්තෘන්ගේ ඉලක්ක බවට වැඩි වැඩියෙන් පත්ව ඇති අතර, ශක්තිමත් ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ රාමු හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ආරක්ෂාව සඳහා ආයෝජන කෙරෙහි ඉල්ලීම් ඉහළ ගොස් ඇත.
- ප්රහාරයෙන් විශේෂයෙන් ම දුම්රිය වේලාසන පද්ධතිය අකර්මණ්ය කරන ලදී
- නිල වෙබ් අඩවිය හරහා කාලසටහන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට නොහැකිව මගීන් අසරණ වූහ
- හානියේ පරාසය පිළිබඳ සම්පූර්ණ නිවේදනයක් ශ්රී ලංකා දුම්රිය බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැත
විකල්ප තොරතුරු මාර්ග සොයා ගන්නා ලෙස මගීන්ට උපදෙස්
වෙබ් අඩවිය ආරෝපිත ව පවතිනු ඇති කාල සීමාව තුළ නිවැරදි හා යාවත්කාලීන දුම්රිය වේලාසන තොරතුරු සඳහා ශ්රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කෙළින් ම අමතන ලෙස හෝ දුම්රිය ස්ථානවලට ශාරීරිකව පැමිණෙන ලෙස මගීන්ට නිර්දේශ කෙරේ. ප්රහාරය පිළිබඳ පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක කරමින් හැකි ඉක්මනින් වේදිකාවේ සම්පූර්ණ ක්රියාකාරිත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකා දුම්රිය ඉලක්ක කරගත් මෙම ප්රහාරය, රටේ සියලු රජයේ ඩිජිටල් සේවාවන් හරහා ශක්තිමත් සයිබර් ආරක්ෂණ පියවරයන් ගැනීමේ හදිසි අවශ්යතාව පිළිබඳ පැහැදිලි මතක්කිරීමකි.
ප්රහාරයේ වගකීම කිසිදු කණ්ඩායමක් විසින් තවමත් භාරගෙන නොමැති අතර, සිදුවීම අතරතුර සංවේදී දත්ත කිසිවක් කඩකර ගන්නා ලද්දේ ද යන්න ද තවමත් අපැහැදිලි ය. පරීක්ෂණ කටයුතු දිගටම පවතිනු ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.