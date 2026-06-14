ශ්රී ලංකා දුම්රිය නිල වෙබ් අඩවිය සයිබර් ප්රහාරයකට ලක්වේ
ශ්රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය බදාදා (14) දින සයිබර් ප්රහාරයකට ලක්වූ බව දුම්රිය අධිකාරීන් සඳහන් කරන අතර, රාජ්ය ආයතන ඩිජිටල් තර්ජනවලට ගොදුරු වීමේ අවදානම පිළිබඳ නව සැලකිල්ලක් මෙමඟින් ඇති වී තිබේ.
ප්රහාරය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අන්තර්ජාල වේදිකාව ඉලක්ක කර ගනිමින් එහි සාමාන්ය කටයුතු බාධා කළ බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ. අදාළ ආයතන විසින් ප්රහාරයේ ස්වභාවය සහ විෂය පථය තක්සේරු කරමින් සිටි බව වාර්තා කිරීමේ වේලාවේ දී සඳහන් විය.
ඩිජිටල් තර්ජනයට මුහුණ දෙන රාජ්ය යටිතල පහසුකම්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අංශ ආයතනවල සයිබර් ආරක්ෂක සූදානම පිළිබඳ වැඩෙමින් පවතින කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි. රට ඩිජිටල් පාලනය දෙසට ගමන් කරත්ම, ස්ථානීය හා ජාත්යන්තර දෙඅංශයෙන්ම අනිෂ්ට ක්රියාකාරීන්ගේ ඉලක්ක බවට රජයේ වෙබ් අඩවි සහ ඩිජිටල් වේදිකා ක්රමයෙන් පත්වෙමින් තිබේ.
ශ්රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව රටේ වඩාත්ම බහුලව භාවිත වන මහජන ප්රවාහන ජාලයන්ගෙන් එකක් ක්රියාත්මක කරන අතර, එය දිවයින පුරා මිලියන සංඛ්යාත මගීන්ට සේවය සපයයි. එහි අන්තර්ජාල වේදිකාව කාලසටහන් තොරතුරු සහ ටිකට් පත් පහසුකම් ඇතුළු තීරණාත්මක සේවාවන් සපයන බැවින්, ඕනෑම බාධාවක් මහජන සැලකිල්ලක් බවට පත්වේ.
yelp විමර්ශනය ආරම්භ වේ
ප්රහාරය පිළිගත් අධිකාරීන්, ප්රහාරයේ මූලාශ්රය හා ක්රමවේදය විමර්ශනය කරමින් වෙබ් අඩවියේ සම්පූර්ණ ක්රියාකාරිත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව වටහාගෙන තිබේ. මෙම අවස්ථාව වන විට කිසිදු කණ්ඩායමක් වගකීම භාර ගෙන නොමැත.
තාක්ෂණික කණ්ඩායම් තත්ත්වය විසඳීමට සහ වෙදිකාව තවදුරටත් ආක්රමණවලින් ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන අතරතුර ඉවසීමෙන් සිටින ලෙස මහජනතාවට දන්වා ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.