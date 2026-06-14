ශ්රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්රබල ජයග්රහණයකින් සමකරයි
ශ්රී ලංකාව තම තරඟ තුනකින් යුත් ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික තරඟාවලිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ සමකර ගෙන ඇති අතර, රන් 37කින් ලබාගත් ඒත්තු ගන්නාසුලු ජයග්රහණය තීරණාත්මක අවසාන තරඟය දක්වා තරඟාවලිය ගෙන ගොස් ඇත.
ප්රකාශිත දක්ෂතාවයක්
ලාංකික සිංහයන් දෙවන T20 අන්තර්ජාතික තරඟයේ දී ඔවුන්ගේ කැරිබියන් ප්රතිවාදීන් රන් 37කින් පරාජය කරමින් ශ්රේෂ්ඨ දස්කමක් ඉදිරිපත් කළ අතර, තරඟාවලිය නැවත ජයග්රහණ සමානාත්මතාවයට ගෙන ආවේය. මෙම ප්රතිඵලය ෂ්රීමත් අවසාන තරඟය සඳහා වේදිකාව සකසා ඇති අතර, දෙපාර්ශ්වයම දැන් සිය ඉරණම අවසාන තරඟය මත රඳා පවතින බව දනිති.
තරඟාවලිය දැන් ඉතාම සමබරව
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් තරඟාවලියේ ආරම්භයේ දී වාසිය ගෙන, දෙවන තරඟය ආසන්න වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව පීඩනයට ලක් කළේය. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලාංකිකයන් ස්ථිරභාවයෙන් හා සංයමයෙන් ප්රතිචාර දක්වමින්, මෙම මට්ටමේ තරඟ කිරීමේ ශක්යතාව පිළිබඳ ඕනෑම සැකයක් නිහඬ කළ දස්කමක් ඉදිරිපත් කළහ.
රන් 37ක ජයග්රහණ ව්යවධානය, තරඟය පුරාවටම ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත ආධිපත්යයේ ප්රතිබිම්බයක් වූ අතර, ඔවුහු ක්රීඩාවේ දෙඅංශයෙන්ම ක්රියාදාමය ස්වකීය අතට ගෙන කටයුතු කළහ.
තීරකය ඉදිරියෙහි
තරඟ තුනකින් යුත් T20 තරඟාවලිය දැන් එක් ජයග්රහණයක් බැගින් සමව ඇති නිසා, ශ්රී ලංකාව හා කැරිබියානු ප්රදේශය පුරා ක්රිකට් රසිකයන් කුමන පාර්ශ්වය තරඟාවලි ගෞරවය දිනා ගනීද යන්න තීරණය කරනු ඇති අවසාන තරඟය ඉතා ששוකාන්විතව අපේක්ෂා කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම දස්කමෙන් ඉහළ විශ්වාසයක් ලබා ඇති අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම තරඟාවලි ශූරතාව දිනා ගැනීමට නම් නැවත සංවිධානව ශක්තිමත් ලෙස ප්රතිචාර දැක්විය යුතුවනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.