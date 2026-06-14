Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම තරඟ තුනකින් යුත් ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික තරඟාවලිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ සමකර ගෙන ඇති අතර, රන් 37කින් ලබාගත් ඒත්තු ගන්නාසුලු ජයග්‍රහණය තීරණාත්මක අවසාන තරඟය දක්වා තරඟාවලිය ගෙන ගොස් ඇත.

ප්‍රකාශිත දක්ෂතාවයක්

ලාංකික සිංහයන් දෙවන T20 අන්තර්ජාතික තරඟයේ දී ඔවුන්ගේ කැරිබියන් ප්‍රතිවාදීන් රන් 37කින් පරාජය කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨ දස්කමක් ඉදිරිපත් කළ අතර, තරඟාවලිය නැවත ජයග්‍රහණ සමානාත්මතාවයට ගෙන ආවේය. මෙම ප්‍රතිඵලය ෂ්‍රීමත් අවසාන තරඟය සඳහා වේදිකාව සකසා ඇති අතර, දෙපාර්ශ්වයම දැන් සිය ඉරණම අවසාන තරඟය මත රඳා පවතින බව දනිති.

තරඟාවලිය දැන් ඉතාම සමබරව

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් තරඟාවලියේ ආරම්භයේ දී වාසිය ගෙන, දෙවන තරඟය ආසන්න වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පීඩනයට ලක් කළේය. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලාංකිකයන් ස්ථිරභාවයෙන් හා සංයමයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වමින්, මෙම මට්ටමේ තරඟ කිරීමේ ශක්‍යතාව පිළිබඳ ඕනෑම සැකයක් නිහඬ කළ දස්කමක් ඉදිරිපත් කළහ.

රන් 37ක ජයග්‍රහණ ව්‍යවධානය, තරඟය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආධිපත්‍යයේ ප්‍රතිබිම්බයක් වූ අතර, ඔවුහු ක්‍රීඩාවේ දෙඅංශයෙන්ම ක්‍රියාදාමය ස්වකීය අතට ගෙන කටයුතු කළහ.

තීරකය ඉදිරියෙහි

තරඟ තුනකින් යුත් T20 තරඟාවලිය දැන් එක් ජයග්‍රහණයක් බැගින් සමව ඇති නිසා, ශ්‍රී ලංකාව හා කැරිබියානු ප්‍රදේශය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් කුමන පාර්ශ්වය තරඟාවලි ගෞරවය දිනා ගනීද යන්න තීරණය කරනු ඇති අවසාන තරඟය ඉතා ששוකාන්විතව අපේක්ෂා කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම දස්කමෙන් ඉහළ විශ්වාසයක් ලබා ඇති අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම තරඟාවලි ශූරතාව දිනා ගැනීමට නම් නැවත සංවිධානව ශක්තිමත් ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුවනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

2025 G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට තව දුරටත් බලා සිටීමට නොසිදුවන අතර, ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා…

14 Jun 2026 Discuss
එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි Sinhala

එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි

එල් නිඤ්ඤෝ කාලගුණ සංසිද්ධිය හේතුවෙන් මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී දිවයිනට තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර අවදානමක් ඇති විය හැකි බව ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමක්…

14 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 7%ක් අහිමි කරගනී Sinhala

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 7%ක් අහිමි කරගනී

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 7කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් අවප්‍රමාණ වී ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථිකය අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්…

14 Jun 2026 Discuss