ශ්රී ලංකාවේ එක්සක්ලූසිව් ආර්ථික කලාපය අසළ දෙවන ඉරාන නෞකාවක් හඳුනාගෙන, රජය තහවුරු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ එක්සක්ලූසිව් ආර්ථික කලාපය (EEZ) අසළ දෙවන ඉරාන නෞකාවක් හඳුනාගෙන ඇති බව කැබිනට් ප්රකාශකවරයා තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය ශ්රී ලංකා ජලසීමාවේ නාවික ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් නැවුම් කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.
නෞකාවේ පැවැත්ම රජය පිළිගනී
ශ්රී ලංකාවේ සමුද්ර සීමාව ආසන්නයේ ක්රියාත්මක වන තවත් ඉරාන නෞකාවක් පිළිබඳ කැබිනට් ප්රකාශකවරයා ප්රකාශ කළේය. ශ්රී ලංකාව, තම එක්සක්ලූසිව් ආර්ථික කලාපය තුළ හා ඒ අවට විදේශීය නාවික හා වාණිජ නෞකා ගමනාගමනය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින මෙවැනි සිදුවීමක් මේ අතරතුර වාර්තා වීම සුවිශේෂී වේ.
ශ්රී ලංකාවේ එක්සක්ලූසිව් ආර්ථික කලාපය වෙරළ තීරයේ සිට නාවික සැතපුම් 200ක් දක්වා විහිදෙන අතර, ජාත්යන්තර සමුද්ර නීතිය යටතේ එම සීමාව තුළ සිදුකරන සමුද්ර සම්පත් සොයා බැලීම හා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් රටට ස්වෛරී අයිතීන් හිමිවේ.
නැවත නැවත මතුවන ගැටළුවක්
ශ්රී ලංකා ජලසීමාව අසළ ඉරාන නෞකාවක් වාර්තා වීම මෙය පළමු අවස්ථාව නොවේ. ප්රදේශයේ තවත් නෞකාවක් හඳුනාගැනීම, රටේ සාගරික අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම දරන ශ්රී ලංකා නාවික හා ආරක්ෂක බලධාරීන් ගෙන් වැඩිදුර සොයා බැලීමක් අවශ්ය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ උපාය මාර්ගිකව ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් හිමි කරගෙන සිටින අතර, ලෝකයේ ජනාකීර්ණතම නැව් මාර්ග කිහිපයකටම මෙය යාබදව පිහිටා ඇත. එම නිසා, තම එක්සක්ලූසිව් ආර්ථික කලාපය තුළ හා ඒ අවට විදේශීය නෞකා ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීම ජාතික වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් කාරණයකි.
බලධාරීන් අවධානයෙන්
නෞකාවේ අරමුණ හෝ නිශ්චිත පිහිටීම සම්බන්ධ විස්තර ක්ෂණිකව හෙළිදරව් නොකළ ද, රජය විසින් තත්ත්වය පිළිගැනීම, අදාළ ආයතන විසින් සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බවේ සංඥාවකි.
නෞකාවේ පැවැත්ම හා අභිලාෂයන් සම්බන්ධ විමර්ශන ඉදිරියට යන්නාත් සමඟ ශ්රී ලංකා බලධාරීන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉන්දියන් සාගරයේ පවතින පුළුල් කලාපීය ගතිකතාවයන් සැලකිල්ලට ගෙන, සමුද්ර ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් ද මෙම තත්ත්වය සුවිශේෂ අවධානයකින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.