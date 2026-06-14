Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවම පුරා රෝග පැතිරීම තීව්‍ර කරයි — නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවවාද කරයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවම පුරා රෝග පැතිරීම තීව්‍ර කරයි — නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවවාද කරයි

මෙතෙක් හඳුනාගෙන නොතිබූ ඩෙංගු වෛරසයේ නව වර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා දැනට වාර්තා වන ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ භයානක වැඩිවීමට හේතු වී ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර, එය රෝග වසංගතය මැඩලීමේ රටේ ශක්‍යතාව පිළිබඳ නැවුම් සැකයන් මතු කර තිබේ.

නව වර්ගය ප්‍රධාන සාධකය ලෙස හඳුනාගැනේ

මෑත සති කිහිපය තුළ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය වර්තමාන රෝග පැතිරීමට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නව ඩෙංගු වර්ගයක් හඳුනාගෙන ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා තහවුරු කළේය. නව වර්ගයක් මතු වීම, රෝගය හමුවේ ජනගහනය තුළ පවතින ප්‍රතිශක්තිය හුරු නොපෙරුණු ප්‍රභේදයකට එරෙහිව සීමිත ආරක්ෂාවක් පමණක් ලබාදිය හැකි නිසා, රෝග පැතිරීම මැඩලීමේ උත්සාහයන් වඩාත් සංකීර්ණ කරයි.

විශේෂයෙන් මෝසම් සෘතුවේදී හා ඉන් පසුව එකතු වන නිශ්චල ජලය වෛරසයේ ප්‍රධාන වාහකයා වන Aedes aegypti මදුරුවාට අනුකූල අභිජනන පරිසරයක් සපයන නිසා ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් පුනරාවර්තන ඩෙංගු වසංගත වලට මුහුණ දී සිටී. කෙසේ වෙතත්, නව වර්ගයක් හඳුනාගැනීම වර්තමාන තත්ත්වයට තවත් හදිසිකමක් එකතු කරයි.

මහජන සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අවධානයෙන්

රෝගය පැතිරීම සීමා කිරීම සඳහා ජනතාව ක්ෂණික වළක්වාගැනීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අනුශාසනා කරති. නිවෙස්, රැකියා ස්ථාන සහ පාසල් අවට මදුරු අභිජනනය වන ස්ථාන ඉවත් කිරීමේ වැදගත්කම බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නිර්දේශ කරන ප්‍රධාන ආරක්ෂිත පියවර ඇතුළත් වන්නේ:

  • බඳුන්, මල් පාත්ති සහ ඉවතලන ටයර් වලින් නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
  • ජල ගබඩා ටැංකි නිසි ලෙස ආවරණය කිරීම සහතික කිරීම
  • උස් උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය සහ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ අත්විඳීමේදී ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම

රෝහල් පීඩනයට ලක්වෙයි

ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම නිසා දූපත පුරා රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය සේවා පහසුකම් කෙරෙහි සැලකිය යුතු බරක් පැටවී ඇති අතර, රෝහල් ගත කිරීම් ක්‍රමානුකූලව ඉහළ යමින් පවතී. නිසි ලෙස රෝග නිර්ණය කර ප්‍රතිකාර නොකළහොත් ඩෙංගු ශීඝ්‍රයෙන් ජීවිතයට තර්ජනාත්මක තත්ත්වයකට හැරවිය හැකි බව අනතුරු ඇඟවූ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් වැඩිදුර අවධානයක් දැක්වීම ඉල්ලා සිටිති.

ඩෙංගු වැළැක්වීම සාමූහික වගකීමක් ලෙස සළකන ලෙස සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ආයාචනා කරමින්, වර්තමාන රෝග වසංගතය පාලනය යටතට ගැනීම සඳහා ප්‍රජා මට්ටමේ ක්‍රියාමාර්ග අත්‍යවශ්‍ය බව අවධාරණය කරති.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තත්ත්වය හෙළිදරව් ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, නව වර්ගය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම ජනතාව වෙත යාවත්කාලීන මාර්ගෝපදේශ ලබාදීමට කැපවී ඇති බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරයේ තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් Sinhala

දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරයේ තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

කල්පිටියේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරය දිගේ විහිදෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින්, නාවිකයන් හා වෙරළාසන්න…

14 Jun 2026 Discuss
වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඒකාධිපති ප්‍රතිශෝධන ජයක් ලබා ශ්‍රී ලංකාව එක්දින ශ්‍රේණිය සමකරයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඒකාධිපති ප්‍රතිශෝධන ජයක් ලබා ශ්‍රී ලංකාව එක්දින ශ්‍රේණිය සමකරයි

සිංහයන් නැවත අර්බුදයෙන් ගොඩනැගී සමානාත්මතාව ස්ථාපිත කරයි ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් හා ආධිපත්‍යශීලී දස්කමක් දක්වමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ව පරාජය කර ජාරී එක්දින ජාත්‍යන්තර…

14 Jun 2026 Discuss
සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදයට පත්විය හැකි බවට වාර්තා වන අතර සිසුන් හා දෙමාපියන් කනස්සල්ලට පත්වෙති Sinhala

සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදයට පත්විය හැකි බවට වාර්තා වන අතර සිසුන් හා දෙමාපියන් කනස්සල්ලට පත්වෙති

මෙletošní වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ (සා/පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වීමට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ප්‍රතිඵල ඉතා 間心කාංසාවෙන් බලාසිටින…

14 Jun 2026 Discuss