දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරයේ තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්
කල්පිටියේ සිට ශ්රී ලංකාවේ දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරය දිගේ විහිදෙන මුහුදු ප්රදේශවල තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින්, නාවිකයන් හා වෙරළාසන්න ජනතාව වෙත අනතුරු අඟවමින් කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
අනතුරු ඇඟවීමේ විස්තර
කාලගුණ විද්යා බලධාරීන් විසින්, බලපෑමට ලක්වන මුහුදු කලාපවලට ගමන් කරන්නන් ඉහළ ප්රවේශමකින් කටයුතු කරන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත. ක්ෂීණ වෙමින් පවතින කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මෙම ජලයේ ධීවර යාත්රා හා කුඩා යාත්රාවලට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති බව ද ප්රකාශ කර සිටී.
වෙරළාසන්න ජනතාවට සුපරීක්ෂාකාරී වන ලෙස උපදෙස්
බටහිර හා දකුණු වෙරළ තීරය දිගේ පදිංචි වැසියන්ට සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින ලෙසත්, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම කාලගුණ දැනුම්දීම් නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරන ලෙසත් උපදෙස් ලබා දී ඇත. විශේෂයෙන්ම ධීවරයන්ට, තත්ත්වය යහපත් වන තෙක් හා අනතුරු ඇඟවීම ඉවත් කරන තෙක් මුහුදට නොබසින ලෙස දැඩිව නිර්දේශ කර ඇත.
- අනතුරු ඇඟවීමට ලක් වූ මුහුදු ප්රදේශ පුරා තද සුළං තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරේ
- රළු මුහුදු තත්ත්වයන් කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ යාත්රාවලට අන්තරායක් වේ
- අනතුරු ඇඟවීම කල්පිටියේ සිට බටහිර හා දකුණු වෙරළ තීරය ඔස්සේ වන මුහුදු ප්රදේශ ආවරණය කරයි
අනතුරු ඇඟවීමේ කාලය තුළ අනවශ්ය මුහුදු ගමන් වලකිමින්, නිල කාලගුණ යාවත්කාලීන තොරතුරු සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස පොදු ජනතාවට හා ධීවර ප්රජාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පවතින කාලගුණ රටාවන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, තත්ත්වය වෙනස් වීමට අනුව තවදුරටත් යාවත්කාලීන දැනුම්දීම් නිකුත් කරන බව දන්වා ඇත. මෙම අහිතකර කාලගුණ කාලය තුළ ජනතාවගේ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා නිල මාර්ගෝපදේශ සියල්ල අනුගමනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.