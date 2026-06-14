Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරයේ තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරයේ තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

කල්පිටියේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරය දිගේ විහිදෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින්, නාවිකයන් හා වෙරළාසන්න ජනතාව වෙත අනතුරු අඟවමින් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

අනතුරු ඇඟවීමේ විස්තර

කාලගුණ විද්‍යා බලධාරීන් විසින්, බලපෑමට ලක්වන මුහුදු කලාපවලට ගමන් කරන්නන් ඉහළ ප්‍රවේශමකින් කටයුතු කරන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත. ක්ෂීණ වෙමින් පවතින කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මෙම ජලයේ ධීවර යාත්‍රා හා කුඩා යාත්‍රාවලට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති බව ද ප්‍රකාශ කර සිටී.

වෙරළාසන්න ජනතාවට සුපරීක්ෂාකාරී වන ලෙස උපදෙස්

බටහිර හා දකුණු වෙරළ තීරය දිගේ පදිංචි වැසියන්ට සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින ලෙසත්, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම කාලගුණ දැනුම්දීම් නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරන ලෙසත් උපදෙස් ලබා දී ඇත. විශේෂයෙන්ම ධීවරයන්ට, තත්ත්වය යහපත් වන තෙක් හා අනතුරු ඇඟවීම ඉවත් කරන තෙක් මුහුදට නොබසින ලෙස දැඩිව නිර්දේශ කර ඇත.

  • අනතුරු ඇඟවීමට ලක් වූ මුහුදු ප්‍රදේශ පුරා තද සුළං තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරේ
  • රළු මුහුදු තත්ත්වයන් කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ යාත්‍රාවලට අන්තරායක් වේ
  • අනතුරු ඇඟවීම කල්පිටියේ සිට බටහිර හා දකුණු වෙරළ තීරය ඔස්සේ වන මුහුදු ප්‍රදේශ ආවරණය කරයි
අනතුරු ඇඟවීමේ කාලය තුළ අනවශ්‍ය මුහුදු ගමන් වලකිමින්, නිල කාලගුණ යාවත්කාලීන තොරතුරු සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස පොදු ජනතාවට හා ධීවර ප්‍රජාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවතින කාලගුණ රටාවන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, තත්ත්වය වෙනස් වීමට අනුව තවදුරටත් යාවත්කාලීන දැනුම්දීම් නිකුත් කරන බව දන්වා ඇත. මෙම අහිතකර කාලගුණ කාලය තුළ ජනතාවගේ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා නිල මාර්ගෝපදේශ සියල්ල අනුගමනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඒකාධිපති ප්‍රතිශෝධන ජයක් ලබා ශ්‍රී ලංකාව එක්දින ශ්‍රේණිය සමකරයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඒකාධිපති ප්‍රතිශෝධන ජයක් ලබා ශ්‍රී ලංකාව එක්දින ශ්‍රේණිය සමකරයි

සිංහයන් නැවත අර්බුදයෙන් ගොඩනැගී සමානාත්මතාව ස්ථාපිත කරයි ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් හා ආධිපත්‍යශීලී දස්කමක් දක්වමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ව පරාජය කර ජාරී එක්දින ජාත්‍යන්තර…

14 Jun 2026 Discuss
නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවම පුරා රෝග පැතිරීම තීව්‍ර කරයි — නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවවාද කරයි Sinhala

නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවම පුරා රෝග පැතිරීම තීව්‍ර කරයි — නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවවාද කරයි

මෙතෙක් හඳුනාගෙන නොතිබූ ඩෙංගු වෛරසයේ නව වර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා දැනට වාර්තා වන ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ භයානක වැඩිවීමට හේතු වී ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය…

14 Jun 2026 Discuss
සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදයට පත්විය හැකි බවට වාර්තා වන අතර සිසුන් හා දෙමාපියන් කනස්සල්ලට පත්වෙති Sinhala

සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදයට පත්විය හැකි බවට වාර්තා වන අතර සිසුන් හා දෙමාපියන් කනස්සල්ලට පත්වෙති

මෙletošní වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ (සා/පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වීමට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ප්‍රතිඵල ඉතා 間心කාංසාවෙන් බලාසිටින…

14 Jun 2026 Discuss