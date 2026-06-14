බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ අරගලය අර්බුදය පුරෝකථනය කිරීමට අසමත් වූ ආකාරය
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධ්යක්ෂ මේජර් ජෙනරල් සුරේෂ් සල්ලේ, අරගලය ලෙස හඳුන්වන මහජන නැගිටීම සමයේ ඉටු කළ භූමිකාව පිළිබඳ ප්රශ්න දිනෙන් දිනා තීව්ර වෙමින් පවතී — 2022 ජූලි මාසයේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ නිල නිවාසය劇的 ලෙස වටලෑමෙන් එම කාලය උච්චස්ථානයට පත් විය.
බුද්ධි අංශය නොසූදානම් කළ අර්බුදයක්
සිංහලෙන් පුළුල් ලෙස "අරගලය" යනු "සටන" යන අරුත දෙන මෙම ජන විප්ලවය, ශ්රී ලංකාවේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම වැදගත් ජනතා විරෝධතා ව්යාපාරය විය. දරුණු ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟකමින් සලකුණු වූ ව්යසනකාරී ආර්ථික පතනයකින් පෙළෙන දස දහස් ගණනක් පුරවැසියෝ රටපුරා වීදිවලට බැස්සෝය. එහෙත් මතුවෙමින් ඇති වාර්තාවලට අනුව, රටේ බුද්ධි ව්යුහයේ ප්රධානීන් මහජන අප්රසාදයේ පරිමාණය සහ ගම්යතාව ගැන නොසූදානම්ව සිටි බව පෙනේ.
මෙම කැළඹිලිසහිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ SIS හි අධ්යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ මේජර් ජෙනරල් සුරේෂ් සල්ලේ, විරෝධතා ගත් පිපිරීමේ ගමන් මග කල්තියා හඳුනා ගැනීමට සහ දේශපාලන නායකත්වයට නිසි ලෙස අනතුරු ඇඟවීමට අසමත් වූ බව විවේචකයෝ හඳුන්වන මූලධර්මාත්මක අසාර්ථකත්වයක් සම්බන්ධයෙන් දැඩි පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇත.
රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ භූමිකාව
ජාතික ආරක්ෂාවට එල්ල වන අභ්යන්තර හා බාහිර තර්ජන නිරීක්ෂණය කරමින් රටේ නායකත්වයට කාලෝචිත තක්සේරු ලබා දීම SIS හි පරමාර්ථය වේ. 2022 ජූලි 9 වැනිදා සිදුවීම් ඇති වූ — විරෝධකරුවන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නිල නිවාසයට කඩා වැදී එය අත්පත් කරගත් — අවස්ථාවට ඉදිරියෙන්, තත්ත්වයේ බරපතලකම පුරෝකථනය කිරීමට බුද්ධි සේවාව දැක්වූ නොහැකියාව ගැඹුරු ආයතනික ප්රශ්න මතු කරයි.
- ජූලි 9 විරෝධතාවල පරිමාණය පිළිබඳ SIS විසින් ප්රමාණවත් කල්තියා අනතුරු ඇඟවීමක් ලබා දීමට අසමත් විය.
- ප්රධාන රාජ්ය ස්ථාන සඳහා ගනු ලැබූ ආරක්ෂක ප්රබන්ධ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්රමාණවත් නොවූ බව ඔප්පු විය.
- ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමාගේ නිල නිවාසය අත්පත් කරගැනීමෙන් ටිකකට පසු රටින් පලා යාමට බල කෙරිණි.
දේශපාලන සම්බන්ධතා සහ වගවීම
රාජපක්ෂ පවුලේ නෛකට්ය විශ්වාසදායකයෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන සල්ලේ, පෙර ආණ්ඩුව යටතේ SIS හි නායකත්වය සඳහා පත් කරන ලදී. දේශපාලන බලයට ඔහු දැක් වූ ආසන්නකම, බුද්ධි තක්සේරු ක්ෂේත්ර යථාර්ථයන්හි වෛෂයික විශ්ලේෂණයකට වඩා දේශපාලන සලකා බැලීම් මත හැඩ ගැසුණේ දැයි බොහෝ නිරීක්ෂකයන් ප්රශ්න කිරීමට හේතු විය.
අසාර්ථකත්වය හුදෙක් හැකියාවේ ගැටළුවක් පමණක් නොව, ආයතනික සංස්කෘතියේ ගැටළුවක් යනු දේශපාලන බලය අතේ ඇති අයට අකාරුණික තක්සේරු ලබා දීමට බුද්ධි වෘත්තිකයන් මැලිවන්නට ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ව්යුහයට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
අරගලය සමයේ ඇති වූ බුද්ධි අඩුපාඩු හුදෙකලා සිදුවීම් නොවූවේය. ඒවාට ඉදිරිපත්ව 2019 අප්රේල් ඉස්තාරු ඉරිදා ප්රහාරයන් සිදු වූ අතර, ඒ සඳහාද කල්තියා අනතුරු ඇඟවීම් ලබා දී තිබුණ ද ඒවා ද සමාන ලෙස නොතකා හරිනු ලැබූ හෝ ප්රමාණවත් ලෙස ක්රියාත්මක නොකෙරිණ. මෙම සිදුවීම් දෙකම එකිනෙකට එකතු කළ කල, ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂා හා බුද්ධි රාමුව තුළ ඇති ක්රමානුකූල දුර්වලතාවල කළකිරීමක් ජනිත කරන රූපයක් ඉදිරිපත් කරයි.
SIS සහ අරගලය සමයේ එහි හැසිරීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා ස්වාධීන සමාලෝචනයක් ඉල්ලා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් සහ ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අතර හඬ ශ්රාව්යව නඟී. සැබෑ වගවීමකින් හා ආයතනික ප්රතිසංස්කරණයකින් තොරව, ශ්රී ලංකාව ඒ ආකාරයේම අන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.