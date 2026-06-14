ඓතිහාසික මොහොතක්: ලුවිස් හැමිල්ටන් වයස 41දී පළමු ෆෙරාරි ජයග්රහණය ගොනු කරයි
මෝටර් රේසිං ක්රීඩාවේ පුරාණෝක්තිය වූ ලුවිස් හැමිල්ටන්, ස්කුඩේරියා ෆෙරාරි වෙනුවෙන් ජීවිතයේ ප්රථම වරට ජයග්රහණයක් දිනා ගනිමින්, වයස අවුරුදු 41දී එම සන්ධිස්ථානය සපුරාලමින් තම බැබළෙන වෘත්තීය ජීවිතයට තවත් අසාමාන්ය පරිච්ඡේදයක් එක් කර ගත්තේය.
හැමිල්ටන්ටත් ෆෙරාරිටත් සිහිනය සැබෑ කළ ප්රතිඵලයක්
2025 මෝසමට ආරම්භයේදීම කීර්තිමත් ඉතාලි කණ්ඩායම වෙත උද්යෝගිමත් ලෙස සම්බන්ධ වූ බ්රිතාන්ය හත්වතාවක් ෆෝමියුලා වන් ලෝක ශූරයා, එම හවුල්කාරිත්වය නිවේදනය වූ දා සිටම ලොව පුරා ෆෙරාරි රසිකයන් හා හැමිල්ටන් සහායයන් නොඉවසිල්ලෙන් බලාසිටි ජයග්රහණය අවසානයේ ඔවුන්ට ලබා දුන්නේය.
දශකයකට අධික කාලයක් ආධිපත්යය දැරූ මර්සිඩීස් කණ්ඩායම හැරදමා ක්රීඩාවේ වඩාත්ම ප්රසිද්ධ හා ඓතිහාසික කණ්ඩායම්වලින් එකක් සමඟ නව අභියෝගයකට එළැඹීමෙන් පසු ලබා ගත් මෙම ජය, හැමිල්ටන්ට ගැඹුරු හැඟීම් දනවන මොහොතක් ලෙස සැලකේ.
රේසිං පථයේ කාලය පරදවමින්
වයස අවුරුදු 41 වූවද, මෝටර් රේසිං ක්රීඩාවේ ශීර්ෂ මට්ටමේ තරඟ කිරීමට අවශ්ය වේගය හා කුසගින්න තමා තවමත් රකිනවාදැයි සැකසේවා කළ අයට හැමිල්ටන් නිහඬ කිරීම දිගටම සිදු කරයි. ඔහුගේ නවතම ජය, ඔහුගේ අසාමාන්ය දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය හා නොනිමෙන තරඟකාරී ආත්ම ශක්තියේ සාක්ෂියක් ලෙස නිරූපිත වේ.
තරඟ ජයග්රහණ හා ධ්රැව පිහිටීම් සඳහා සර්ව කාල වාර්තා ඇතුළු ක්රීඩා ඉතිහාසයේ ලේඛන රාශියක් කඩ කළ හැමිල්ටන්, සර්ව කාල ශ්රේෂ්ඨතම ෆෝමියුලා වන් රියදුරන්ගෙන් කෙනකු ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.
නව උරුමයක ආරම්භය
මෙම ජයග්රහණය හැමිල්ටන්ටත් ෆෙරාරි කණ්ඩායමටත් ජවය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය — හැමිල්ටන් අනන්ය අටවැනි රියදුරු ශූරතාවය ලුහු බඳිද්දී, ෆෙරාරි කණ්ඩායම් ශූරතාවය සඳහා දිගු රැකවරණයකින් මිදීමේ ඉලක්කය කරා ගමන් කරන්නේය.
ශ්රී ලංකාව හා ලොව පුරා ෆෝමියුලා වන් රසිකයන්ට මෙම ප්රතිඵලය ශක්තිමත් සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි — සැබෑ ශූරයකුගේ අතෙහිදී, වයස හුදු සංඛ්යාවකට වඩා වෙනත් කිසිවක් නොවන බව.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.