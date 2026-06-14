එමිරේට්ස් පාරේ අනතුරින් මිය ගිය ඉන්දීය හා ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් හත් දෙනාගේ දේහ ගුවන් මගින් මව්රටට යවයි — දුබායිහිදී අවසන් සමුගැනීම
දුබායිහි එමිරේට්ස් පාරේ සිදු වූ දරුණු මාර්ග අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව නියෝජනය කරන කම්කරුවන් හත් දෙනාගේ දේහ ගුවන් මගින් ඔවුන්ගේ මව්රටවලට ප්රේෂණය කෙරුණු අතර, මංජූල සහෝදරයන් ගුවන් තොටුපලේ රොක්ව සිට අවසන් ගෞරව දැක්වීය.
සංක්රමණික කම්කරු ප්රජාවට දරාගත නොහැකි ඛේදවාචකයක්
මෙම මාරාන්තික අනතුරින් කම්කරු කණ්ඩායමේ ජීවිත හානිය සිදු වූ අතර, වඩා හොඳ ජීවිතයක් සොයා දකුණු ආසියාවේ සිය පවුල්වලින් ඈත් ව ගිය මෙම පිරිමින්ගේ සිහිනයන් හා ජීවනෝපාය හදිසියේම කෙළවර විය. දුබායිහි ප්රධාන ධමනි මාර්ගයක් වන එමිරේට්ස් පාරේ සිදු වූ මෙම අනතුර එක්සත් අරාබි එමිරේට්සයේ දකුණු ආසියාතික ප්රවාසී ප්රජාව අතර කම්පනයක් ඇති කළේය.
සමාන බලාපොරොත්තු හා දුෂ්කරතා හිස දරාගෙන ජීවත් වන සෙසු සංක්රමණික කම්කරුවන් රැසක් වූ මිය ගිය අය සේ සෙවණේ සිටි සගයෝ, ඔවුන්ට හදවතේ සිට සමු දෙනු සඳහා නිමාවන ස්ථානයට රැස් වූහ. මෙම ශෝකාකූල දර්ශනවලින් ජන්මභූමියෙන් ඈත ව ජීවත් ව වෙහෙස නොබලා වැඩ කරන ප්රවාසී කම්කරුවන් අතර ඇති ගැඹුරු සබඳතාවය ප්රකාශ විය.
දේහ ප්රේෂණය ආරම්භ වෙයි
මියගිය අයගේ දේහ ප්රවේශමෙන් සූදානම් කොට ඔවුන්ගේ ස්වදේශීය රටවලට ගුවන් මගින් ප්රේෂණය කෙරුණු අතර, ඉන්දියාවේ හා ශ්රී ලංකාවේ අගනා ජීවිත අහිමි කරගෙන බලා සිටි ශෝකාකූල පවුල්වලට යම් සහනයක් ලැබෙනු ඇත. ජ්යේෂ්ඨ ඥාතීන්ගේ ආගමනය ගැන බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි මෙම පවුල් බොහොමයකට, ඔවුන්ගේ ආදරණීයයා ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවට ලැබුණු ආරංචිය දරාගත නොහැකි ශෝකයක් ලෙස ඔවුන්ව ඇදගෙන ගොස් ඇති බව නොඅනුමාන ය.
මිය ගිය අයගේ දේහ ප්රේෂණය යනු, සේවා යෝජකයන්, තානාපති කාර්යාල හා ස්ථානීය එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් බලධාරීන් අතර සම්බන්ධීකරණය අවශ්ය ක්රියාවලියකි — ව්යවස්ථාපිත ව සංකීර්ණ වූවද, විදේශයේදී මිය ගිය අයගේ පවුල්වලට ඉටු කළ යුතු මූලික යුතුකමක් ලෙස හඳුන්වාගනු ලැබේ.
එමිරේට්ස් පාරේ මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අවධානය
විවිධ එමිරේට්සයන් සම්බන්ධ කරන වේගවත් මාර්ගයක් වන එමිරේට්ස් පාරේ, ඓතිහාසික වශයෙන් බරින් බර වාහන හා කම්කරුවන් ප්රවාහනය කරන බස් රථ සම්බන්ධ බරපතළ අනතුරු රැසක් සිදු ව ඇත. සුරක්ෂිතතා ක්ෂේත්රයේ නියැළෙන්නෝ දිගු කලක් තිස්සේ වේග සීමා ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම හා කම්කරු ප්රවාහනයේ භාවිත වන වාහනවල ප්රමිතීන් ඉහළ නැංවීම සඳහා හඬ නඟා සිටිති.
මෙම කම්කරුවන් හත් දෙනාගේ මරණය, සංක්රමණික කම්කරුවන් සිය කාර්ය පරිසරය තුළ පමණක් නොව, දෛනික ගමන් බිමන් සේ ද ගිනිඅඟුරු මත ගමන් කරන අවදානම් දැවැන්ත ලෙස සිහිපත් කරවන තවත් සිදුවීමකි.
ප්රජාවේ ශෝකය හා ශෝකාශිංසනය
එක්සත් අරාබි එමිරේට්සයේ ශ්රී ලාංකික හා ඉන්දීය ප්රජා සාමාජිකයෝ මෙම ඛේදවාචකය ගැන ගැඹුරු දුකක් ප්රකාශ කළහ. ප්රජා නායකයෝ ශෝකාකූල පවුල්වලට ශෝකාශිංසනය දැක්වූ අතර, වන්දි හා සහාය ගෙවීම ප්රමාදයකින් තොරව සිදු කෙරෙනු සඳහා අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.
- ඉන්දියාවේ හා ශ්රී ලංකාවේ කම්කරුවන් හත් දෙනෙකු එමිරේට්ස් පාරේ අනතුරෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
- දේහ ගෙදර යවනු ලැබීමට පෙර, සගයෝ ගුවන් තොටුපලේ රොක් ව සමු දුන්හ.
- තානාපති කාර්යාල හා එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් බලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව දේහ ප්රේෂණය සිදු කෙරිණි.
- මෙම සිදුවීම, එක්සත් අරාබි එමිරේට්සයේ සංක්රමණික කම්කරුවන්ගේ මාර්ග සුරක්ෂිතතාව ශක්තිමත් කරන ලෙස ඉල්ලීම් නැවත ඇවිළෙනු ලැබීය.
ශ්රී ලංකාවේ හා ඉන්දියාවේ පවුල් ආදරණීයයන් භාර ගෙන ශෝකය රඳවා ග
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.