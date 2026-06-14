Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

BIA හිදී නිරාවරණය වූ නෙරපා හැරියා: මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුගේ සහෝදරයා අල්ලා ගැනීමට ගුවන්තොටුපළ කැමරා සාක්ෂි වේ

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
BIA හිදී නිරාවරණය වූ නෙරපා හැරියා: මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුගේ සහෝදරයා අල්ලා ගැනීමට ගුවන්තොටුපළ කැමරා සාක්ෂි වේ

ගුවන්තොටුපළ අධීක්ෂණ තාක්ෂණය ඉහළ මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීමකදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි

විදේශ රටවලින් නෙරපා හැරීමෙන් අනතුරුව රට තුළට පැමිණ සිටි සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ (BIA) හිදී අත්අඩංගුවට ගත් බව ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය තහවුරු කර ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙකු ප්‍රධාන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයෙකුගේ සහෝදරයා ලෙස හඳුනා ගැනීමේදී අධීක්ෂණ කැමරා දර්ශණ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

හඳුනා ගැනීම සිදු වූ ආකාරය

සැකකරුවන් BIA හි පැමිණි සමයේදී ගුවන්තොටුපළ ආරක්ෂක කැමරා මගින් ලබා ගත් දර්ශණ, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ට පවතින අපරාධ බුද්ධි වාර්තා සමග සසඳා බැලීමට හැකියාව ලබා දුණි. හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හෙළිදරව් කළ පරිදි, නෙරපා හැරූ පුද්ගලයන්ගෙන් එක් අයෙකුට, සිදු කරන ලද මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දැනටමත් දන්නා ඉහළ මට්ටමේ පුද්ගලයෙකු සමඟ සමීප පවුල් සම්බන්ධතා පවතී.

මෙම නඩුවේදී ගුවන්තොටුපළ අධීක්ෂණ යටිතල පහසුකම් ඉතා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ද්වාරය වන BIA හිදී තාක්ෂණ ආධාරිත පොලිස් කටයුතුවල වැඩෙමින් පවතින වැදගත්කම එයින් ඉස්මතු විය.

අත්අඩංගුවට ගැනීම් මාදක ද්‍රව්‍ය විරෝධී අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන් ඉස්මතු කරයි

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සහිතව ක්‍රියාත්මක වන බව විශ්වාස කෙරෙන සංවිධිත මත්ද්‍රව්‍ය ජාල මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. මත්ද්‍රව්‍ය සංවිධානවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අරමුණින් බලධාරීන් ප්‍රවේශ ස්ථාන, විශේෂයෙන් BIA, ආශ්‍රයේ ක්‍රමයෙන් වැඩිවන ජාගරූකතාවක් පවත්වා ගෙන යති.

  • සැකකරුවන් දෙදෙනාම නෙරපා හැරීමෙන් පසු BIA හිදී පැමිණිය ගමන් ම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
  • ගුවන්තොටුපළ කැමරා දර්ශණ භාවිතා කරමින් සැකකරුවන්ගෙන් අවම වශයෙන් එක් අයෙකු ප්‍රධාන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුගේ ඥාතියෙකු ලෙස නිශ්චිතව හඳුනා ගන්නා ලදී.
  • මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් විදේශ සම්බන්ධතා සහිත මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාල ඉලක්ක කරගත් පුළුල් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ කොටසකි.

පොලීසිය අඛණ්ඩ ජාගරූකතාව පිළිබඳ සංඥා දෙයි

සැකකරුවන් දෙදෙනා සම්බන්ධ විමර්ශන ක්‍රියාත්මකව පවතින බව ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය පෙන්වා දී ඇත. දැනට රක්ෂිත අත්අඩංගුවේ සිටින පුද්ගලයන් සම්බන්ධ ජාලයේ විස්තාරය සොයා බලන බලධාරීන්, තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව බැහැර කර නොමැත.

නෙරපා හැරීමෙන් පසු නොදැනෙන ලෙස රට තුළට නැවත ඇතුළු වීමට තැත් කළ හැකි සැකකරුවන් හඳුනා ගැනීමේදී, විශේෂයෙන් භූමිමට්ටමේ පොලිස් මෙහෙයුම් සඳහා සහාය වීමේදී නවීන අධීක්ෂණ පද්ධතිවල තීරණාත්මක කාර්යභාරය මෙම නඩුව නැවත වරක් මතක් කර දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

GCE O/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල 2025 ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි

2025 G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට තව දුරටත් බලා සිටීමට නොසිදුවන අතර, ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා…

14 Jun 2026 Discuss
එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි Sinhala

එල් නිඤ්ඤෝ සංසිද්ධිය මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර තර්ජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි

එල් නිඤ්ඤෝ කාලගුණ සංසිද්ධිය හේතුවෙන් මෙම වර්ෂයේ පසු භාගයේදී දිවයිනට තීව්‍ර වර්ෂාපතනයක් හා ගංවතුර අවදානමක් ඇති විය හැකි බව ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමක්…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ T20 තරඟාවලිය රන් 37ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් සමකරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම තරඟ තුනකින් යුත් ටුවෙන්ටි20 අන්තර්ජාතික තරඟාවලිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ සමකර ගෙන ඇති අතර, රන් 37කින් ලබාගත් ඒත්තු ගන්නාසුලු ජයග්‍රහණය තීරණාත්මක…

14 Jun 2026 Discuss