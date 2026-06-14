කොළඹ ඉතිහාසය රචනා කරයි - භරතනාට්යම් නර්තකයින් 5,000කට අධික පිරිසක් ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි
භරතනාට්යම් නර්තකයින් 5,000කට අධික පිරිසක් කොළඹ නගරයේ එක්රැස් වෙමින් කීර්තිමත් ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තමන් නමට තබා ගැනීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ අගනුවර ලෝක වාර්තා පොතේ සිය නම සටහන් කර ගත්තේය. මෙය රටේ සංස්කෘතික හා කලා ප්රජාව සඳහා ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
සම්භාව්ය නර්තකයින්ගේ ඓතිහාසික එකතුවක්
මෙම සුවිශේෂ අවස්ථාවේදී දහස් ගණන් නර්තන ශිල්පීන් එකම වේලාවක සම්ප්රදායික දකුණු ඉන්දීය සම්භාව්ය නර්තන රාශිය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා එකතු වූ අතර, ගිනස් ලෝක වාර්තා නිල පිළිගැනීම ලබා ගැනීමට අවශ්ය සීමාව ඉක්මවා ගියේය. මෙම වාර්තාභිත් රංගනය, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකාවේ දක්නට ලැබුණු වඩාත්ම සැලකිය යුතු සංස්කෘතික දර්ශනයන්ගෙන් එකක් බවට පත් විය.
ශ්රී ලංකාවේ භරතනාට්යම්හි ගැඹුරු මූලයන්
දකුණු ඉන්දියාවෙන් උපත ලැබූ පැරණිතම හා වඩාත්ම ගෞරවාදරයට පාත්ර සම්භාව්ය නර්තන ශෛලීන්ගෙන් එකක් වන භරතනාට්යම්, ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ප්රජාව තුළ ආදරයෙන් සලකනු ලබන ස්ථානයක් හිමි කර ගෙන ඇති අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දිවයිනේ සෑම තැනකම එය අභ්යාස කෙරෙමින් සහ සමරනු ලැබේ. සංකීර්ණ පාද රිද්මයන්, ප්රකාශනාත්මක අත් ඉඟිතල සහ රංග ඇඳුම් මෙම කලා ශෛලියේ ලක්ෂණ වන අතර, ඒ ශිල්පීය ප්රාවීණ්යය ලබා ගැනීම සඳහා වසර ගණනාවක කැපවූ පුහුණුවක් අවශ්ය වේ.
කොළඹදී අත්කර ගත් මෙම ජයග්රහණය, ශ්රී ලාංකික භූමියේ මෙම සම්භාව්ය සම්ප්රදාය ජීවමාන ව හා සරුසාර ව රැකගෙන ආ ගණනින් නොගිය සිසුන්, ගුරුවරුන් සහ ආයතනවල කැපවීමට ගෞරව දැක්වීමක් ලෙස පුළුල් ලෙස සමරනු ලැබේ.
රට පුරා ජාතික අභිමානයක්
ශ්රී ලංකාව පුරා ප්රජාවන්ගෙන් අතිවිශාල ආඩම්බරයක් මතු කරමින් මෙම වාර්තාගත ජයග්රහණය ප්රශංසාවට ලක් වී ඇත. මෙම අවස්ථාව කලාත්මක විශිෂ්ටත්වයේ සැමරීමක් පමණක් නොව, සංස්කෘතික අනන්යතාවයේ සහ එකමුතුකමේ ප්රබල ප්රකාශනයක් ලෙස ද සේවය කළේය. සංවිධායකයින් ද සහභාගිවූවන් ද මෙය රටේ සම්භාව්ය කලාවන් ප්රවර්ධනය කිරීමේ නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස ප්රශංසා කළහ.
මෙම ජයග්රහණය, ශ්රී ලංකාව සංස්කෘතික උරුමයේ විචිත්රවත් මධ්යස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ වර්ධනශීලී අභිලාෂය තහවුරු කරන අතර, ඓතිහාසික වැදගත්කමින් යුත් ලෝක මට්ටමේ සිදුවීම් පැවැත්වීමට සමත් නගරයක් ලෙස කොළඹේ කීර්තිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.