දුබායි එමිරේට්ස් පාරේ මාරාන්තික අනතුරෙන් මිය ගිය ශ්රී ලාංකික හා ඉන්දීය ගොදුරු වූවන්ගේ මෘතදේහ නිවෙස් බලා යවයි
දුබායිහි එමිරේට්ස් පාරේ සිදු වූ ඛේදජනක මාර්ග අනතුරකින් මියෙ ගිය වින්දිතයන්ගේ මෘතදේහ ශ්රී ලංකාවට හා ඉන්දියාවට නැවත රැගෙන යාමෙන්, ආදරණීයයන් නැවත ලැබෙන මොහොත ඉතා ආශාවෙන් බලා සිටි ශෝකාතුර පවුල්වලට යම් සහනයක් ලැබී තිබේ.
මාරාන්තික අනතුරින් දකුණු ආසියානු කම්කරුවන්ගේ ජීවිත බිලිගෙන යයි
දුබායිහි ඉතාමත් කාර්යබහුල ධමනි මාර්ගවලින් එකක් වන මෙම මාර්ගයේ සිදු වූ මාරාන්තික ගැටීමෙන් ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව යන රටවල ජාතිකයන් කිහිප දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය. මෙම සිදුවීම එක්සත් අරාබි එමිරේට්සයේ පදිංචිව සිටින දකුණු ආසියානු ප්රජාවන් දෙකෙහිම මෙන්ම ආපදාවට ලක් වූ රටවල් දෙකේ රජයන්ගේ ද සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
එ.අ.එ. හරහා දිවෙන ප්රධාන අධිවේගී මාර්ගයක් වන එමිරේට්ස් පාර, එමිරේටය පුරා ගමනාගමනය කරන කම්කරුවන් හා පදිංචිකරුවන් විසින් නිතරම භාවිත කෙරේ. මෙම මාර්ග කොටසේ ඊට පෙරද ඇති වූ අනතුරු, එය දිනපතා යැපීම සඳහා භාවිත කරන විශාල දකුණු ආසියානු විදේශගත කම්කරු ජනතාවගේ මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ගැටළු මතු කර ඇත.
නිවෙස් රැගෙන යාමේ ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ විය
මරණ පරීක්ෂණ හා එ.අ.එ. බලධාරීන් විසින් ලේඛනගත කිරීම ඇතුළු අවශ්ය නෛතික හා පරිපාලන කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව, මිය ගිය අය සිය රටවල ආයතනිකව කොන්සල් නියෝජිතායතනවලට භාර දෙන ලදී. ඉන් අනතුරුව මෘතදේහ ගුවන් මාර්ගයෙන් ස්වකීය රටවල්වලට ගෙනයන ලද අතර, පවුල්වල ජනයා අවමංගල්ය හා අවසන් කටයුතු සඳහා ඒවා භාර ගත්හ.
බොහෝ ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා, මෙම නිවෙස් රැගෙන යාම, අනතුරේ ආරංචිය නිවෙස් ප්රජාවන්ට ලැබුණු මොහොතේ සිට ඇරඹුණු වේදනාකාරී බලා සිටීමේ අවසානය සනිටුහන් කළේය. ශ්රී ලංකාව, ඉදිකිරීම්, ආගන්තුක සත්කාරය හා ගෘහ සේවා ඇතුළු විවිධ අංශවල රැකියාවල නිරත දහස් ගණනක් සමඟ, එ.අ.එ. හි සැලකිය යුතු විදේශගත ජනගහනයක් නඩත්තු කරයි.
ප්රජා හා කොන්සල් සහාය
දුබායිහි ශ්රී ලාංකික හා ඉන්දීය රාජතාන්ත්රික නියෝජිතායතන, නිවෙස් රැගෙන යාමේ ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීමට හා වින්දිතයන්ගේ පවුල්වලට සහාය ලබා දීමට එ.අ.එ. බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙහිලා ක්රියාකාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති බව වටහා ගෙන ඇත. එවැනි සිදුවීම් බොහෝ විට කොන්සල් සේවාවන් කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරන අතර, ශෝකාතුර ඥාතීන්ගේ චිත්තවේගීය අවශ්යතාවලට හදවතින් සහය දක්වමින්ම සංකීර්ණ නෛතික ක්රියාපටිපාටිවල ගමන් කළ යුතු වේ.
ගල්ෆ් කලාපය පුරා සංක්රමණ කම්කරු ප්රජාවන් සඳහා මාර්ග ගමනාගමන මරණ බරපතළ ගැටළුවක් ව පවතින අතර, දිගු වැඩ කරන වේලාවන්, වෙහෙස, හා දැඩි වාහන ගමනාගමනය එක්ව ප්රධාන අධිවේගී මාර්ගවල භයානක තත්ත්වයන් ඇති කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකා රජය, මිය ගිය අය අතර සිටින ජාතිකයන්ගේ සංඛ්යාව හෝ ආපදාවට ලක් වූ පවුල්වලට අමතර සහාය ලබා දීමේ ඕනෑම සැලසුමක් සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.