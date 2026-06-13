වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී
එංගලන්ත පිතිකරු ටැමී වයට්-හොජ් විශිෂ්ට සතකක් ක්රීඩා කරමින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව වාර්තාගත ජයග්රහණයකට තම කණ්ඩායම රැගෙන ගිය අතර, දිවයිනේ ක්රිකට් ක්රීඩිකාවන්ට තරඟාවලිය තුළ ඉතා දැඩි අභියෝගයක් ඉදිරිපිට ඇත.
එංගලන්තයේ ආධිපත්යකාරී ක්රීඩා දිනයක්
වයට්-හොජ්ගේ අසාමාන්ය ඉනිම, කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් සනිටුහන් කළ එංගලන්ත පිතිකරණ ප්රදර්ශනයේ කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් විය. ක්රිකට්හි කෙටිතම ආකෘතිය තුළ ලබා ගන්නා දුර්ලභ හා ගෞරවනීය ජයාවලි ලකුණ, එංගලන්තයේ ශක්තිමත් පිතිකරණ ගැඹුර සහ ශූරතාව දිනා ගැනීමේ ඔවුන්ගේ අභිලාෂය ඉස්මතු කළේය.
ජාත්යන්තර කාන්තා ක්රිකට්හි ඉහළ කණ්ඩායම් අතරට සිය ස්ථානය ශක්තිමත් කිරීමට දිනෙන් දින කඩිනමින් වැඩ කරමින් සිටින ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට, ඉනිම පුරාවටම රහසිකව ගලා ගිය ලකුණු ප්රවාහය ඉදිරිපිට එංගලන්තයේ ආක්රමණශීලී ලකුණු ක්රම ලෙල දැමීම වළක්වා ගැනීමට නොහැකි විය.
ලංකා සිංහයන්ට දුෂ්කර දිනයක්
ශ්රී ලංකා සහාය කරුවන්ට මෙම තරඟය, ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම සහ කාන්තා ක්රිකට්හි ස්ථාපිත බලවතුන් අතර තවමත් පවතින පරතරය සිහිකරවන ලද ශෝකජනක සිහිවටනයක් විය. ශ්රී ලංකා ක්රීඩිකාවන් දැක්වූ ආශාව හා අධිෂ්ඨානය හා සමඟම, එදා දිනය තුළ එංගලන්තයේ නිවැරදි ක්රියාත්මක කිරීම ඉතා ප්රබල බව ඔප්පු විය.
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම තරඟාවලියේ ඉතිරි කොටස තුළ තරඟකාරී ව සිටීමේ ලෙස බලා සිටින අතර, මෙම අත්දැකීමෙන් වටිනා පාඩම් ලබා ගනිමින් නැවත සිය ශ්රේෂ්ඨත්වය ඔප්නැංවීමට ඔවුහු බලාපොරොත්තු වනු ඇත.
වාර්තා පොත් නැවත ලියැවේ
මෙම ජයග්රහණය කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ එංගලන්තයේ අති විශිෂ්ට ක්රීඩා දිනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සිහිපත් කෙරෙනු ඇති අතර, වයට්-හොජ්ගේ සතක ඇගේ නම තරඟාවලි වාර්තා පොත්වල දිලිසෙන ලෙස සටහන් කළේය. ඇගේ ජයාවලිය ඉංග්රීසි ක්රිකට් සඳහා පමණක් නොව සමස්ත කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩාව සඳහාම සන්ධිස්ථානයක් ලෙස නිලධාරීව පිළිගැනේ — ගෝලීය වේදිකාව මත කාන්තා T20 ලෝක කුසලානය ඉදිරිපත් කරන ක්රීඩා ගුණත්වය හා විනෝදාස්වාද වටිනාකම ඉස්මතු කරමිනි.
ශ්රී ලංකාවේ හා ලොව පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ, එංගලන්තයට මෙම ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩා මට්ටම තවදුරටත් රඳවා ගෙන ප්රතිෂ්ඨිත ශූරතාව දිනා ගත හැකිද යන්න දෙස, තරඟාවලිය ඉදිරියට ගමන් කරන විට, උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.