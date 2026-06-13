Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී

එංගලන්ත පිතිකරු ටැමී වයට්-හොජ් විශිෂ්ට සතකක් ක්‍රීඩා කරමින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකට තම කණ්ඩායම රැගෙන ගිය අතර, දිවයිනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන්ට තරඟාවලිය තුළ ඉතා දැඩි අභියෝගයක් ඉදිරිපිට ඇත.

එංගලන්තයේ ආධිපත්‍යකාරී ක්‍රීඩා දිනයක්

වයට්-හොජ්ගේ අසාමාන්‍ය ඉනිම, කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් සනිටුහන් කළ එංගලන්ත පිතිකරණ ප්‍රදර්ශනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් විය. ක්‍රිකට්හි කෙටිතම ආකෘතිය තුළ ලබා ගන්නා දුර්ලභ හා ගෞරවනීය ජයාවලි ලකුණ, එංගලන්තයේ ශක්තිමත් පිතිකරණ ගැඹුර සහ ශූරතාව දිනා ගැනීමේ ඔවුන්ගේ අභිලාෂය ඉස්මතු කළේය.

ජාත්‍යන්තර කාන්තා ක්‍රිකට්හි ඉහළ කණ්ඩායම් අතරට සිය ස්ථානය ශක්තිමත් කිරීමට දිනෙන් දින කඩිනමින් වැඩ කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට, ඉනිම පුරාවටම රහසිකව ගලා ගිය ලකුණු ප්‍රවාහය ඉදිරිපිට එංගලන්තයේ ආක්‍රමණශීලී ලකුණු ක්‍රම ලෙල දැමීම වළක්වා ගැනීමට නොහැකි විය.

ලංකා සිංහයන්ට දුෂ්කර දිනයක්

ශ්‍රී ලංකා සහාය කරුවන්ට මෙම තරඟය, ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම සහ කාන්තා ක්‍රිකට්හි ස්ථාපිත බලවතුන් අතර තවමත් පවතින පරතරය සිහිකරවන ලද ශෝකජනක සිහිවටනයක් විය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් දැක්වූ ආශාව හා අධිෂ්ඨානය හා සමඟම, එදා දිනය තුළ එංගලන්තයේ නිවැරදි ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතා ප්‍රබල බව ඔප්පු විය.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තරඟාවලියේ ඉතිරි කොටස තුළ තරඟකාරී ව සිටීමේ ලෙස බලා සිටින අතර, මෙම අත්දැකීමෙන් වටිනා පාඩම් ලබා ගනිමින් නැවත සිය ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ඔප්නැංවීමට ඔවුහු බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

වාර්තා පොත් නැවත ලියැවේ

මෙම ජයග්‍රහණය කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ එංගලන්තයේ අති විශිෂ්ට ක්‍රීඩා දිනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සිහිපත් කෙරෙනු ඇති අතර, වයට්-හොජ්ගේ සතක ඇගේ නම තරඟාවලි වාර්තා පොත්වල දිලිසෙන ලෙස සටහන් කළේය. ඇගේ ජයාවලිය ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් සඳහා පමණක් නොව සමස්ත කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහාම සන්ධිස්ථානයක් ලෙස නිලධාරීව පිළිගැනේ — ගෝලීය වේදිකාව මත කාන්තා T20 ලෝක කුසලානය ඉදිරිපත් කරන ක්‍රීඩා ගුණත්වය හා විනෝදාස්වාද වටිනාකම ඉස්මතු කරමිනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ හා ලොව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ, එංගලන්තයට මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩා මට්ටම තවදුරටත් රඳවා ගෙන ප්‍රතිෂ්ඨිත ශූරතාව දිනා ගත හැකිද යන්න දෙස, තරඟාවලිය ඉදිරියට ගමන් කරන විට, උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා හෂිෂ් සමඟ රත්මලාන පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා හෂිෂ් සමඟ රත්මලාන පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් මිලියන 20කට අධික වටිනාකමක් ඇතැයි ගණන් බලා ඇති සැලකිය යුතු හෂිෂ් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව රත්මලානේ 29 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන…

13 Jun 2026 Discuss
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි Sinhala

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඩෙංගු උණ මර්දනය සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.…

13 Jun 2026 Discuss
චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි Sinhala

චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි

CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ශක්තිමත් කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි චීනයේ විශාලතම රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සමාගම්වලින් එකක් වන චයිනා…

13 Jun 2026 Discuss