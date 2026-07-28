Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, නිල ජනාධිපති නිවාස පහක් දිගුකාලීන බදු ගිවිසුම් යටතේ පෞද්ගලික ආයෝජකයින්ට විවෘත කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ සුවිශේෂී යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

බදුට ඉදිරිපත් කෙරෙන දේපළ

බදු ගිවිසුම් සඳහා නම් කරනු ලැබ ඇති ජනාධිපති නිවාස පහ පිහිටා ඇත්තේ බෙන්තොට, කතරගම, මහියංගනය, එඹිලිපිටිය සහ අනුරාධපුරය යන ප්‍රදේශවල ය. සංස්කෘතික, ආගමික හා දර්ශනීය වටිනාකමින් ඉහළ මෙම ප්‍රදේශ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක සිතියමේ දැනටමත් ස්ථාපිත ස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

අනුමත යෝජනාව ප්‍රකාරව, දිගුකාලීන බදු ගිවිසුම් යටතේ මෙම ස්ථානවල සංචාරක ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය කිරීමට කැමති ආයෝජකයින්ගෙන් යෝජනා ඉල්ලා සිටීමට රජය සූදානම් වෙයි. දිගු කලක් පාවිච්චියට නොගෙන පැවති රාජ්‍ය දේපළ නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ ස්ථිර අභිප්‍රායයක් මෙමගින් ප්‍රකාශ වේ.

රාජ්‍ය වත්කම් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා ගත් පියවරක්

රාජ්‍ය මුදලින් නඩත්තු කිරීම වෙනුවට රජයට අයත් දේපළවල ආර්ථික හැකියාව සක්‍රීය කිරීමේ පුළුල් ක්‍රමෝපායයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම තීරණය දැකිය හැකිය. ප්‍රතිෂ්ඨාවත් මෙම නිල නිවාස සංචාරක කර්මාන්තයට යොමු කිරීමෙන් රජයට ආදායමක් ලබාගනිමින් ඵලදායී පෞද්ගලික ආයෝජනයක්誘ල් කර ගත හැකි බවට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.

බටහිර වෙරළබඩ නිවාඩු නගරය වන බෙන්තොටේ සිට උතුරු මැද පළාතේ පුරාණ අගනගරය වන අනුරාධපුරය දක්වා දිවෙන, රටේ ප්‍රධාන සංචාරක කොරිඩෝ ජාලයෙහි ව්‍යාප්ත වූ මෙම ස්ථාන, උරුම ආගන්තුක සත්කාර ව්‍යාපෘතිවල සිට පාරිසරික සංචාරක ව්‍යාපාර දක්වා විවිධ සංවර්ධන අවස්ථා ආයෝජකයින්ට ඉදිරිපත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැදගත්කම

මෑත වසරවල දී බරපතළ පසුබෑම්වලට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය, ප්‍රමුඛ ස්ථානවලට නව පෞද්ගලික ආයෝජනයක් හිමිවීමෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට ඉඩ ඇත. ඓතිහාසික හා රාජකීය ගාම්භීරත්වයකින් යුත් දේපළ, සුවිශේෂී ස්ථාන සොයන ඉහළ මට්ටමේ ආගන්තුක සත්කාර සන්නාම හෝ බූතික් සංචාරක ව්‍යාපාරිකයින් ආකර්ෂණය කර ගත හැකි බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

බදු ගිවිසුම්වල කොන්දේසි, අවශ්‍ය ආයෝජන සීමාවන් සහ යෝජනා කැඳවීමේ කාල සීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සුදුසු කාලයකදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

සාධාරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර, ජ්‍යෙෂ්ඨ පක්ෂ නායක ලාල් විජේනායක රජයේ ප්‍රධාන යෝජනාවකට සිය විරෝධය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළ ද, එළඹ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP)…

28 Jul 2026 Discuss
වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා Sinhala

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) විසින් යෝජනා කරන ලද අතිරේක බදු දෙකක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන…

28 Jul 2026 Discuss
මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සැක සහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරය සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ලීගයක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සැක සහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරය සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ලීගයක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස සංසරණය වූ වීඩියෝ පටයක්, මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකු සැකසහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරයක් භාවිත කරන ආකාරය සිරගත කර ඇති බව පෙනෙන්නට ඇති අතර,…

28 Jul 2026 Discuss