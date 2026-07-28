Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සැක සහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරය සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ලීගයක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සැක සහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරය සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ලීගයක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස සංසරණය වූ වීඩියෝ පටයක්, මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකු සැකසහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරයක් භාවිත කරන ආකාරය සිරගත කර ඇති බව පෙනෙන්නට ඇති අතර, ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ලීගයක් ඊට සම්බන්ධ විභවය ඇති වංචාව පිළිබඳ බරපතළ ගැටළු මතු කරමින් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

ලොව පුරා අවධානය ආකර්ෂණය කළ සිදුවීම

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ඉතා ඉක්මනින් පැතිරුණු ඒ දර්ශනාවලිය, ක්‍රිකට් රසිකයන්, විවරණකරුවන් සහ නිලධාරීන් අතර පුළුල් විමර්ශනයට ලක් වූ අවස්ථාවක, මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකු හිතාමතාම ඇඟිලි දිගු කිරීමක් සිදු කරන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. ඒ ක්ලිපය ඉතා ඉක්මනින් දහස් ගණන් නරඹන්නන් ආකර්ෂණය කරගත් අතර ඉංග්‍රීසියේ සමාජ මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අඛණ්ඩතාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් ප්‍රජාව තුළ උණුසුම් විවාදයකට හේතු විය.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකයි

සමාජ ජාල ක්ලිපය ඇති කළ මහජන කැළඹීමෙන් අනතුරුව, අදාළ ක්‍රිකට් ලීග් අධිකාරිය සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ බව තහවුරු කළේය. නිලධාරීන් යම් නිගමනවලට එළඹීමට පෙර, ලබා ගත හැකි දර්ශනාවලිය සමාලෝචනය කිරීමටත්, සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන් සහ තරඟ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.

  • විමර්ශනය ඇති කළේ වීඩියෝව අන්තර්ජාලයේ පුළුල් ලෙස සංසරණය වීම හේතුවෙනි
  • ලීග් නිලධාරීන් විසින් මෙම කාරණය බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව තහවුරු කර ඇත
  • වරදකාරිත්වය තහවුරු වුවහොත් සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන්ට විනය ක්‍රියාමාර්ගවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැක

සාධාරණ ක්‍රීඩාව පිළිබඳ ගැටළු

මෙම සිදුවීම සමාජ මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩා මනෝභාවය සහ සාධාරණ ක්‍රීඩාව පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයන් නැවත ජීවමාන කළ අතර, ක්‍රීඩාවේ ආත්මය සහ සහභාගිවන්නන්ගේ අවංකභාවය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ඒ ආකෘතිය සම්බන්ධ කතිකාවත් නැවත මතු කළේය. ඉංග්‍රීසි සමාජ ක්‍රිකට් සමීපව අනුගමනය කරන ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ලෝලීන් ද මෙම මතභේදය ඉතා උනන්දුවෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ආත්මය ඉල්ලා සිටින්නේ ක්‍රීඩාව එහි නීතිවලට අනුකූලව පමණක් නොව, සාධාරණත්වය සහ ගෞරවය යන වටිනාකම් තුළ ද ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි — එය ක්‍රීඩාවේ සෑම මට්ටමකටම අදාළ වන මූලධර්මයකි.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට තවත් විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ලීගය තම සොයාගැනීම් මහජනයාට ප්‍රකාශ කරන්නේ කවදාදැයි සම්බන්ධව කාලරාමුවක් තවමත් නිවේදනය කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

සාධාරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර, ජ්‍යෙෂ්ඨ පක්ෂ නායක ලාල් විජේනායක රජයේ ප්‍රධාන යෝජනාවකට සිය විරෝධය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළ ද, එළඹ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP)…

28 Jul 2026 Discuss
වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා Sinhala

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) විසින් යෝජනා කරන ලද අතිරේක බදු දෙකක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන…

28 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, නිල ජනාධිපති නිවාස පහක් දිගුකාලීන බදු ගිවිසුම් යටතේ පෞද්ගලික ආයෝජකයින්ට විවෘත කිරීමට ජනාධිපතිවරයා…

28 Jul 2026 Discuss