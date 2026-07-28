Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) විසින් යෝජනා කරන ලද අතිරේක බදු දෙකක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙය රටේ ජංගම ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන හා සම්බන්ධ ඇතැම් මූල්‍ය නිර්දේශයන්ට එරෙහිව රජය යම් ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන බවේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

IMF යෝජනා සමාලෝචනය යටතේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනරුද්ධාරණ සැලැස්ම පිළිබඳ සාකච්ඡාවල කොටසක් ලෙස IMF විසින් නව බදු පියවර දෙකක් යෝජනා කර තිබිණ. එහෙත්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අබේසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේ, වැඩිදුර බදු අය කිරීමකින් තොරව වැඩසටහනේ ඉලක්ක සපුරාලීමට තරම් රටේ වර්තමාන ආදායම් ගමන් මඟ ප්‍රමාණවත් විය හැකි බැවින්, මෙම පියවරයන් මෙම අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්ෂණික අවශ්‍යතාවයක් රජය නොදකින බවයි.

පුනරුද්ධාරණය හා මහජන බර සමතුලිත කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව ස්වාධීනතාවයෙන් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් හරහා ගමන් කරමින්, කඩා වැටුණු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා IMF සමඟ ගලවා ගැනීමේ ගිවිසුමකට එළැඹ ඇත. මෙම වැඩසටහනට මෑත වසරවලදී දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කරන ලද බදු ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුළු සැලකිය යුතු මූල්‍ය තහවුරු කිරීමේ පියවරයන් ඇතුළත් වී ඇති නමුත්, හැකි සෑම විටෙකම ව්‍යාපාර හා පුරවැසියන් මත අතිරේක බරක් පැටවීම වළක්වා ගැනීමට නිලධාරීන් කැමැත්තෙන් සිටින බව පෙනේ.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය, රජය පවත්වාගෙන යා යුතු සියුම් සමතුලිතතාවය පිළිබිඹු කරයි — IMF වැඩසටහනේ කොන්දේසි සපුරාලමින්ම, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව තවමත් දැනෙන ආර්ථික පීඩනයට සංවේදීව ප්‍රතිචාර දැක්වීම එයින් අදහස් වේ.

ව්‍යවසායකයන් හා කර්මාන්තය සඳහා වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්ව හා කර්මාන්ත අංශයන් සඳහා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ස්ථාවරය ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබිය හැකිය. අතිරේක බදු අය කිරීම නිසා ආයෝජක විශ්වාසය පසුගාමී විය හැකි අතර, ආර්ථික පසුබෑමෙන් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යවසායන් මත ද බලපෑමක් ඇති විය හැකිව තිබිණ.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය කරා ගමන් කරන අතරතුර, මෙම කරුණේ රජයේ ස්ථාවරය ඉදිරි මාසවලදී දේශීය පාර්ශ්වකරුවන් හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන දෙඅංශය විසින්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

සාධාරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර, ජ්‍යෙෂ්ඨ පක්ෂ නායක ලාල් විජේනායක රජයේ ප්‍රධාන යෝජනාවකට සිය විරෝධය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළ ද, එළඹ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP)…

28 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, නිල ජනාධිපති නිවාස පහක් දිගුකාලීන බදු ගිවිසුම් යටතේ පෞද්ගලික ආයෝජකයින්ට විවෘත කිරීමට ජනාධිපතිවරයා…

28 Jul 2026 Discuss
මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සැක සහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරය සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ලීගයක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සැක සහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරය සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ලීගයක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස සංසරණය වූ වීඩියෝ පටයක්, මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකු සැකසහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරයක් භාවිත කරන ආකාරය සිරගත කර ඇති බව පෙනෙන්නට ඇති අතර,…

28 Jul 2026 Discuss