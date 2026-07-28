Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

සාධාරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර, ජ්‍යෙෂ්ඨ පක්ෂ නායක ලාල් විජේනායක රජයේ ප්‍රධාන යෝජනාවකට සිය විරෝධය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළ ද, එළඹ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජය තුළ අභ්‍යන්තර බෙදීම් ඇතැයි කරනු ලබන යෝජනා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

රජයේ එකමුතුකම අමාත්‍යවරයා විසින් තහවුරු කෙරේ

මාධ්‍ය අමතමින් අමාත්‍ය නානායක්කාර පිළිගත්තේ, විජේනායක රජයේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් සිය සැලකිලි මතු කර විරෝධය ලියාපදිංචි කළ බවයි. එහෙත්, ඒ නිසා NPP පරිපාලනය තුළ බෙදීමක් හෝ එකඟතාව බිඳ වැටීමක් සිදු වූ බවට නොසැලකිය යුතු බව ද ඔහු අවධාරණය කළේය.

සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ස්ථිර කළේ, විජේනායක විසින් ප්‍රකාශිත මතභේදාත්මක අදහස තිබියදී වුවද, රජය අවසානයේ මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් සාමූහික එකඟතාවකට පැමිණ ඇති බවයි. මෙය බරපතල අභ්‍යන්තර කලහකාරීත්වයේ සාක්ෂියක් නොව, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සාකච්ඡා ක්‍රියාවලියේ සාමාන්‍ය අංගයක් ලෙස ඔහු එය නිරූපණය කළේය.

විරෝධතා මතු වූවද, එකඟතාවකට එළඹේ

තනි සාමාජිකයකු විසින් අසතුට ප්‍රකාශ කිරීම සහ රජය කොටස් අනුව පළාත් ගැසීම අතර වෙනස පෙන්නුම් කිරීමට නානායක්කාර උනන්දු විය. සෞඛ්‍ය සම්පන්න විවාදය සහ වෙනස් දෘෂ්ටිකෝණ ප්‍රකාශ කිරීම පාලනයේ ස්වාභාවික ලක්ෂණයක් බවත්, NPP සිය දිශානතිය හා අරමුණ කෙරෙහි එකමුතුව පවතින බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ ඇතිවන්නේ, NPP රජයේ අභ්‍යන්තර සහජීවනය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව හා දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය දෙසින් වර්ධනය වන තතු දෙස, විපක්ෂ නියෝජිතයන් සහ විචාරකයන් පාලක සන්ධානය තුළ ඕනෑම බෙදීමේ සංඥාවක් සොයමින් සියිත් ඇස් යොමා සිටින සන්දර්භය තුළදීය.

විජේනායකගේ ප්‍රසිද්ධ විරෝධතා සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත් අතර, පිරිසිදු හා විනිවිද පෙනෙන පාලනයක් පිළිබඳ වේදිකාවක් මත බලයට පත් NPP — ශ්‍රී ලංකාවේ රජයන් ඓතිහාසිකව පීඩා විඳි ආකාරයේ අභ්‍යන්තර ආතතීන් දක්වාගැනීමට පටන් ගනිද්දැයි ගැටලු මතු විය.

රජය ස්ථිරව නැඟී සිටී

ඒ අතරම, අමාත්‍ය නානායක්කාර එම සැකසංකා සමනය කිරීමට ප්‍රයත්න ගනිමින්, රජයේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සාකච්ඡාවට විවෘත වූවත්, අවසානයේ පරිපාලනයේ සියලු සාමාජිකයන් ඒ පිටුපස සිටීමට අපේක්ෂිත එකමුතු ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙන බව නැවත තහවුරු කළේය.

රජය ඉල්ලුම් කරන ලද ව්‍යවස්ථාදායක හා ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රය ඉදිරියට ගෙනයන අතර, විජේනායකගේ අවිනිශ්චිතතා නැවත මතු වේ දැයි, නැතහොත් NPP පෙළට ඇතුළතදීම මෙම කාරණය සම්පූර්ණයෙන් විසඳී ඇත් දැයි, දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා Sinhala

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) විසින් යෝජනා කරන ලද අතිරේක බදු දෙකක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන…

28 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, නිල ජනාධිපති නිවාස පහක් දිගුකාලීන බදු ගිවිසුම් යටතේ පෞද්ගලික ආයෝජකයින්ට විවෘත කිරීමට ජනාධිපතිවරයා…

28 Jul 2026 Discuss
මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සැක සහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරය සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ලීගයක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සැක සහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරය සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ලීගයක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස සංසරණය වූ වීඩියෝ පටයක්, මිදුල් ක්‍රීඩකයෙකු සැකසහිත ඇඟිලි දිගු කිරීමේ අභිචාරයක් භාවිත කරන ආකාරය සිරගත කර ඇති බව පෙනෙන්නට ඇති අතර,…

28 Jul 2026 Discuss