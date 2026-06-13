Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වේදා ප්‍රජා නායකයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ ඓතිහාසික හමුවක් පවත්වයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වේදා ප්‍රජා නායකයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ ඓතිහාසික හමුවක් පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී වේදා ප්‍රජාවේ නායකයා වන උරු වරිගේ වන්නිලා අත්තෝ මහතා, සිකුරාදා, ජනවාරි 12 වැනිදා, පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ හමුවූ අතර, මෙම වැදගත් හමුව තුළින් දිවයිනේ ප්‍රථම ජනයාගේ ගැටලු රජයේ ඉහළම මට්ටමට ගෙන යනු ලැබිණ.

ආදිවාසී ප්‍රජාවේ අභියෝග න්‍යාය පත්‍රයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් පුරාතන හා ඓතිහාසික වශයෙන් ඉතා වැදගත් ආදිවාසී කණ්ඩායම් අතරින් එකක් වන වේදා ප්‍රජාව මුහුණ දෙන දීර්ඝකාලීන දුෂ්කරතා සාකච්ඡා කිරීමට මෙම හමුව වැදගත් වේදිකාවක් සපයා දුන්නේය. නූතන සමාජයේ පීඩනයන්ට මුහුණ දෙමින් තම මව්බිම් ජීවන රටාව රැකගැනීමට උත්සාහ කරන මෙම ප්‍රජාව අද දක්වාත් මුහුණ දෙන අනන්‍ය අභියෝග කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සාකච්ඡා 展開 විය.

දහස් ගණන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ දිවයිනේ වාසය කරන වේදා ජනතාව, ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික වන භූමිවලට ප්‍රවේශය සහ සාංස්කෘතික උරුමය හා අනන්‍යතාව සංරක්ෂණය කිරීම ඇතුළු ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් වැඩි පිළිගැනීමක් ඉල්ලා දිගු කලක් තිස්සේ හඬ නඟා ඇත.

ඉදිරියට තබන අර්ථවත් පියවරක්

පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති මෙම හමුව, ආදිවාසී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හඬ හඳුනාගැනීම සඳහා වත්මන් රජය ගන්නා අර්ථවත් 身振りරිහිල්ලක් ලෙස දකිනු ලැබේ. උරු වරිගේ වන්නිලා අත්තෝ මහතා දශක ගණනාවක් තිස්සේ ස්වකීය ප්‍රජාවේ අයිතිවාසිකම් හා සුභසාධනය වෙනුවෙන් කැපවූ ප්‍රමුඛ පෙළේ පෙනී සිටින්නෙකු ලෙස, වේදා ජනතාවට බලපාන ගැටලු කෙරෙහි රජයේ හා මහජනයාගේ අවධානය අඛණ්ඩව යොමු කර ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය වේදා ප්‍රජා නායකයා සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමට ඇති කැමැත්ත, ආදිවාසී ප්‍රජාවේ ගැටලු ජාතික ප්‍රතිපත්ති මට්ටමින් අවධානයට ලක් විය යුතු බවට පිළිගැනීමක් ලෙස සංඥා කරයි.

සාකච්ඡාවලින් ඇති වූ ප්‍රතිඵල හා ප්‍රතිශ්‍රුතයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිගරට් 26,000කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ ජාවාරම්කරුවකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිගරට් 26,000කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ ජාවාරම්කරුවකු අත්අඩංගුවට

අද අඟහරුවාදා (13 වැනිදා) අලුයම, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ (BIA) පැමිණීමේ පර්යන්තයේදී, රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ද්වාරය හරහා විශාල ප්‍රමාණයක ශුල්ක රහිත…

13 Jun 2026 Discuss
පොසොන් සමය ඉදිරියේ පොලිසිය අවවාද කරන අතර 2026 දී ජලයේ ගිලී මරණ 122 කට ළඟා වෙයි Sinhala

පොසොන් සමය ඉදිරියේ පොලිසිය අවවාද කරන අතර 2026 දී ජලයේ ගිලී මරණ 122 කට ළඟා වෙයි

2026 වර්ෂයේ මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ජලයේ ගිලී මරණ 122 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, ඓතිහාසිකව ජලය සම්බන්ධ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යන සමයක් වන ඉදිරි පොසොන් උත්සව සමය සහ පාසල්…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන මාර්ගය සැකසීමට ඉන්දු-ලංකා කුටිය ව්‍යාපාරික නායකයින් එක් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන මාර්ගය සැකසීමට ඉන්දු-ලංකා කුටිය ව්‍යාපාරික නායකයින් එක් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි සංසදය අවධානය යොමු කරයි ඉන්දු-ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය මෑතකදී ඉහළ මට්ටමේ සංවාදයක් පවත්වා,…

13 Jun 2026 Discuss