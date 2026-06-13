Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් UL606 ගුවන් යානයට කොළඹ අහසේදී අකුණු පහරක් වැදී හදිසි ගොඩබෑමක්

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් UL606 ගුවන් යානයට කොළඹ අහසේදී අකුණු පහරක් වැදී හදිසි ගොඩබෑමක්

කොළඹ අහස් සීමාව තුළ ගමන් කරමින් සිටි ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මගී ගුවන් යානයක එන්ජිමට අකුණු පහරක් වැදීමත් සමඟ හදිසි ගොඩබෑමක් සිදු කිරීමට සිදු වූ අතර, මෙම සිද්ධිය කලාපයේ ගුවන් ගමන් ආරක්ෂාව කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත.

සිදු වූ දේ

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් හි UL606 ගුවන් යානය, එහි එන්ජිමකට දරුණු අකුණු පහරක් වැදීමත් සමඟ හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය. මෙම සිද්ධිය කොළඹ අහස් සීමාව තුළදී සිදු වූ අතර, ගුවන් යාන කාර්ය මණ්ඩලය ක්ෂණිකව වැළකුම් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ගුවන් යානය හදිසි ගොඩබෑමකට හරවා යැවීය.

මගීන්ගේ ආරක්ෂාව

හදිසි ක්‍රියා පටිපාටීන් ස්ථාපිත ගුවන් ගමන් ආරක්ෂණ නිර්දේශයන්ට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක කරන ලද බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගුවන් යාන කාර්ය මණ්ඩලයේ ක්ෂිප්‍ර ප්‍රතිචාරය හේතුවෙන් මගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සියලු දෙනා මෙම ව්‍යසනය පුරාවට ආරක්ෂිතව සිටීම සහතික විය. මෙම සිද්ධිය හා සම්බන්ධ මරණ හෝ බරපතළ තුවාල කිසිවක් වාර්තා වී නොමැත.

ගුවන් සේවය හා ගුවන් ගමන් ප්‍රතිචාරය

ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස්, ගුවන් යානයට සිදු වූ හානියේ සම්පූර්ණ විස්තරය ඇතුළත් සවිස්තර රාජ්‍ය නිවේදනයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. අකුණු පහරට සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සහ ඉන් අනතුරුව සිදු වූ හදිසි ගොඩබෑම පිළිබඳ විධිමත් විමර්ශනයක් ගුවන් ගමන් බලධාරීන් විසින් ආරම්භ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අකුණු පහර සහ ගුවන් ගමන්

වාණිජ ගුවන් යානාවලට අකුණු ගැසීම ලෝක මට්ටමින් අසාමාන්‍ය සිදුවීමක් නොවුවද, මෙවැනි දරුණු එන්ජින් පහර ගැනීම් බරපතළ අවදානම් ඇති කළ හැකි අතර ක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩල මැදිහත්වීම අවශ්‍ය වේ. නූතන වාණිජ ගුවන් යානා සාමාන්‍ය අකුණු සිදුවීම් දරාගැනීමට නිර්මාණය කර ඇතත්, මෙම විශේෂිත පහරේ දැඩිකම හේතුවෙන් හදිසි ක්‍රියා පටිපාටීන් සක්‍රිය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය විය.

  • UL606 ගුවන් සේවය ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් විසින් මෙහෙයවන ලදී
  • කොළඹ අහස් සීමාව ඉහළදී ගුවන් යානයේ එන්ජිමට අකුණු පහරක් ලැබිණි
  • හදිසි ගොඩබෑම සාර්ථකව සිදු කරන ලදී
  • මගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සියලු දෙනා ආරක්ෂිත බව වාර්තා වේ
  • ගුවන් ගමන් බලධාරීන් විසින් විමර්ශනයක් පවත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

මෙම සිද්ධිය දැඩි ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන්ගේ තීරණාත්මක වැදගත්කම සහ හදිසි අවස්ථාවන්හිදී ගුවන් යාන කාර්ය මණ්ඩල ක්ෂිප්‍රව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සූදානම පිළිබඳ සිහිකැඳවීමක් ලෙස සැලකේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ගමන් ක්ෂේත්‍රය, මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ ඕනෑම විධිමත් විමර්ශනයක ප්‍රතිඵල සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා හෂිෂ් සමඟ රත්මලාන පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා හෂිෂ් සමඟ රත්මලාන පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් මිලියන 20කට අධික වටිනාකමක් ඇතැයි ගණන් බලා ඇති සැලකිය යුතු හෂිෂ් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව රත්මලානේ 29 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන…

13 Jun 2026 Discuss
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි Sinhala

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඩෙංගු උණ මර්දනය සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.…

13 Jun 2026 Discuss
වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී Sinhala

වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී

එංගලන්ත පිතිකරු ටැමී වයට්-හොජ් විශිෂ්ට සතකක් ක්‍රීඩා කරමින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකට තම කණ්ඩායම රැගෙන ගිය අතර,…

13 Jun 2026 Discuss