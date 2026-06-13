Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී එංගලන්තයට එරෙහිව දඟර 87ක් ලෙස දරුණු පරාජයකට ලක්වෙයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී එංගලන්තයට එරෙහිව දඟර 87ක් ලෙස දරුණු පරාජයකට ලක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ආරම්භක තරඟයේදී එංගලන්තය අතින් දඟර 87ක් ලෙස සිදුවූ සමස්ත පරාජයත් සමග කලකිරීමට පත්වන ආරම්භයකට මුහුණ දුන්නේය.

එංගලන්තය ප්‍රබල ඉලක්කයක් තබයි

එංගලන්ත පිතිකරුවන් ආධිපත්‍යධාරී ප්‍රදර්ශනයක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාවට අභියෝගාත්මක එකතුවක් ලගා කර ගන්නා ලදී. ඉංග්‍රීසි කණ්ඩායමේ විනය සහිත හා ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය මුල් අවස්ථාවේදීම ශ්‍රී ලංකාවට ජය ගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය නොවන දෙයක් අවශ්‍ය බව පැහැදිලි කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව රන් පිඹිනීමේ අරගලයේ ගිලේ

ශ්‍රී ලංකා පිතිකරණ පෙළ එම අභියෝගයට මුහුණ දීමට අපොහොසත් වූ අතර, එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් ඉනිම පුරාම ආධිපත්‍යය පවත්වා ගැනීමත් සමග පීඩනය යටතේ කඩා වැටුණේය. කණ්ඩායමට අර්ථවත් හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනගා ගත නොහැකි වූ අතර, නිරන්තර පරතරයෙන් වාටු වැටෙමින් අවසානයේ දඟර 87ක් ලෙස ඉලක්කයෙන් බෙහෙවින් දුරස් ව ඉතිරි විය.

සිංහයන්ට දෙනෙතෙ කඳුළු හෙළවූ දරුණු පාඩමක්

මෙම ප්‍රතිඵලය කටුකව දැනෙනු ඇතත්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම හා ලෝක ක්‍රිකට්හි ඉහළ ශ්‍රේණිගත කණ්ඩායම් අතර තවමත් පවතින පරතරය පිළිබඳ ෙපනෙ නොගෙන නොිසිටිය හැකි මතක් කිරීමක් ලෙස එය ක්‍රියා කරයි. ශ්‍රී ලංකා කළඹ සඳහා, මෙම ආරම්භක පරාජය, තරඟාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට අර්ථවත් හැඟීමක් ඇති කිරීමට නම් හදිසි අවධානය අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර ඉස්මතු කරයි.

දරුණු පරාජය ලැබුණද, ශ්‍රී ලංකාවට කණ්ඩායම් අදියරේ තවත් තරඟ ඉදිරියේ ඇති අතර, කණ්ඩායම නැවත සංවිධානය වී, විශ්වාසය ගොඩනගා ගෙන, ඉදිරි තරඟවලදී වඩාත් තරඟකාරී ප්‍රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ජාතික කාන්තා කණ්ඩායමට ස්ථාවරත්වයක් ලබා ගෙන ලෝක වේදිකාව මත ඔවුන් සත්‍ය වශයෙන්ම ඇති හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි වේ යැයි ශ්‍රද්ධාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනයේ CHEC සභාපති ජනාධිපති දිසානායක හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති සඳහා කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

චීනයේ CHEC සභාපති ජනාධිපති දිසානායක හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති සඳහා කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි

චීනයේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයෙන් යුත් යටිතල පහසුකම් සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන චයිනා හාබර් ඉංජිනියරින් කම්පැනිය (CHEC) හි සභාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති අනුර…

13 Jun 2026 Discuss
යෞවන නායකත්වයෙන් පැනනැගි කැරලිගැනීම් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය හා නේපාලය පාලනය සම්බන්ධ අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි — චැතම් හවුස් Sinhala

යෞවන නායකත්වයෙන් පැනනැගි කැරලිගැනීම් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය හා නේපාලය පාලනය සම්බන්ධ අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි — චැතම් හවුස්

යෞවනයින් විසින් මෙහෙයවන ලද දේශපාලන කැලඹීම්වලින් පසුව, ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය සහ නේපාලය යන රටවල් තුනම සැලකිය යුතු පාලනමය අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින බව…

13 Jun 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් ඉරානය සමඟ න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් ඉරිදා අත්සන් කරන බව ප්‍රකාශ කරයි; හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය විවෘත කිරීමට පොරොන්දු වෙයි Sinhala

ට්‍රම්ප් ඉරානය සමඟ න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් ඉරිදා අත්සන් කරන බව ප්‍රකාශ කරයි; හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය විවෘත කිරීමට පොරොන්දු වෙයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරානය සමඟ ඓතිහාසික ගිවිසුමක් ඉරිදා අත්සන් කිරීමට නියමිත බව ප්‍රකාශ කරමින්, එම ගිවිසුමේ කොටසක් ලෙස උපාය මාර්ගිකව ඉතා…

13 Jun 2026 Discuss