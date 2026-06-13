ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී එංගලන්තයට එරෙහිව දඟර 87ක් ලෙස දරුණු පරාජයකට ලක්වෙයි
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ආරම්භක තරඟයේදී එංගලන්තය අතින් දඟර 87ක් ලෙස සිදුවූ සමස්ත පරාජයත් සමග කලකිරීමට පත්වන ආරම්භයකට මුහුණ දුන්නේය.
එංගලන්තය ප්රබල ඉලක්කයක් තබයි
එංගලන්ත පිතිකරුවන් ආධිපත්යධාරී ප්රදර්ශනයක් දක්වමින් ශ්රී ලංකාවට අභියෝගාත්මක එකතුවක් ලගා කර ගන්නා ලදී. ඉංග්රීසි කණ්ඩායමේ විනය සහිත හා ආක්රමණශීලී පිතිකරණ ක්රියාකාරිත්වය මුල් අවස්ථාවේදීම ශ්රී ලංකාවට ජය ගැනීම සඳහා සාමාන්ය නොවන දෙයක් අවශ්ය බව පැහැදිලි කළේය.
ශ්රී ලංකාව රන් පිඹිනීමේ අරගලයේ ගිලේ
ශ්රී ලංකා පිතිකරණ පෙළ එම අභියෝගයට මුහුණ දීමට අපොහොසත් වූ අතර, එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් ඉනිම පුරාම ආධිපත්යය පවත්වා ගැනීමත් සමග පීඩනය යටතේ කඩා වැටුණේය. කණ්ඩායමට අර්ථවත් හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනගා ගත නොහැකි වූ අතර, නිරන්තර පරතරයෙන් වාටු වැටෙමින් අවසානයේ දඟර 87ක් ලෙස ඉලක්කයෙන් බෙහෙවින් දුරස් ව ඉතිරි විය.
සිංහයන්ට දෙනෙතෙ කඳුළු හෙළවූ දරුණු පාඩමක්
මෙම ප්රතිඵලය කටුකව දැනෙනු ඇතත්, ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම හා ලෝක ක්රිකට්හි ඉහළ ශ්රේණිගත කණ්ඩායම් අතර තවමත් පවතින පරතරය පිළිබඳ ෙපනෙ නොගෙන නොිසිටිය හැකි මතක් කිරීමක් ලෙස එය ක්රියා කරයි. ශ්රී ලංකා කළඹ සඳහා, මෙම ආරම්භක පරාජය, තරඟාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට අර්ථවත් හැඟීමක් ඇති කිරීමට නම් හදිසි අවධානය අවශ්ය ක්ෂේත්ර ඉස්මතු කරයි.
දරුණු පරාජය ලැබුණද, ශ්රී ලංකාවට කණ්ඩායම් අදියරේ තවත් තරඟ ඉදිරියේ ඇති අතර, කණ්ඩායම නැවත සංවිධානය වී, විශ්වාසය ගොඩනගා ගෙන, ඉදිරි තරඟවලදී වඩාත් තරඟකාරී ප්රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වනු ඇත.
දිවයිනේ ක්රිකට් රසිකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ජාතික කාන්තා කණ්ඩායමට ස්ථාවරත්වයක් ලබා ගෙන ලෝක වේදිකාව මත ඔවුන් සත්ය වශයෙන්ම ඇති හැකියාව ප්රදර්ශනය කළ හැකි වේ යැයි ශ්රද්ධාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.