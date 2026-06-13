Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා හෂිෂ් සමඟ රත්මලාන පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා හෂිෂ් සමඟ රත්මලාන පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් මිලියන 20කට අධික වටිනාකමක් ඇතැයි ගණන් බලා ඇති සැලකිය යුතු හෂිෂ් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව රත්මලානේ 29 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

දිවයිනේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන තම මර්දන මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරමින් සිටින මධ්‍යේ, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම බස්නාහිර පළාතේ සිදු වූ තවත් සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය අත්කරගැනීමක් ලෙස සලකු‍ණු කෙරේ.

විමර්ශන ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම රත්මලාන තුළ නිශ්චිත ස්ථානය සහ අත්කරගත් හෂිෂ් ප්‍රමාණය ඇතුළු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමට නියමිතය. සැකකරු දැනට වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත.

මෑත මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම් වැඩිවෙමින් පවතින අතර, වීදි මට්ටමේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළෙන්දන් සහ විශාල බෙදාහැරීමේ ජාලවලට සම්බන්ධ බවට සැකසින දෙදෙනා ඉලක්ක කර ගනිමින් බලධාරීන් මෙහෙයුම් තීව්‍ර කර ඇත.

මෙම නඩුව වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා අදාළ විමර්ශන බලධාරීන් වෙත භාර දී ඇති අතර, දීර්ඝ සිරදඬුවම් ඇතුළු දැඩි දඬුවම් නියම කෙරෙන ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි මත්ද්‍රව්‍ය නීතිය යටතේ සැකකරුට චෝදනා ගොනු වීමට ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි Sinhala

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඩෙංගු උණ මර්දනය සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.…

13 Jun 2026 Discuss
වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී Sinhala

වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී

එංගලන්ත පිතිකරු ටැමී වයට්-හොජ් විශිෂ්ට සතකක් ක්‍රීඩා කරමින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකට තම කණ්ඩායම රැගෙන ගිය අතර,…

13 Jun 2026 Discuss
චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි Sinhala

චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි

CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ශක්තිමත් කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි චීනයේ විශාලතම රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සමාගම්වලින් එකක් වන චයිනා…

13 Jun 2026 Discuss