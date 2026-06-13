රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා හෂිෂ් සමඟ රත්මලාන පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට
රුපියල් මිලියන 20කට අධික වටිනාකමක් ඇතැයි ගණන් බලා ඇති සැලකිය යුතු හෂිෂ් මත්ද්රව්ය තොගයක් සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව රත්මලානේ 29 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
දිවයිනේ මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහිව නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන තම මර්දන මෙහෙයුම් තීව්ර කරමින් සිටින මධ්යේ, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම බස්නාහිර පළාතේ සිදු වූ තවත් සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය අත්කරගැනීමක් ලෙස සලකුණු කෙරේ.
විමර්ශන ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම රත්මලාන තුළ නිශ්චිත ස්ථානය සහ අත්කරගත් හෂිෂ් ප්රමාණය ඇතුළු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමට නියමිතය. සැකකරු දැනට වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත.
මෑත මාසවලදී ශ්රී ලංකාවේ මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම් වැඩිවෙමින් පවතින අතර, වීදි මට්ටමේ මත්ද්රව්ය වෙළෙන්දන් සහ විශාල බෙදාහැරීමේ ජාලවලට සම්බන්ධ බවට සැකසින දෙදෙනා ඉලක්ක කර ගනිමින් බලධාරීන් මෙහෙයුම් තීව්ර කර ඇත.
මෙම නඩුව වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා අදාළ විමර්ශන බලධාරීන් වෙත භාර දී ඇති අතර, දීර්ඝ සිරදඬුවම් ඇතුළු දැඩි දඬුවම් නියම කෙරෙන ශ්රී ලංකාවේ දැඩි මත්ද්රව්ය නීතිය යටතේ සැකකරුට චෝදනා ගොනු වීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.