රඹුක්කාන දුම්රිය අනතුරෙන් දුම්රිය සේවාවට බාධා
රඹුක්කාන ප්රදේශයේ දුම්රියක් මාර්ගයෙන් ඉවත් වීමේ සිදුවීමක් හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය සේවාවට බාධා එළඹ ඇති බව වාර්තා වේ.
රඹුක්කාන ප්රදේශයේ සිදු වූ මෙම අනතුර හේතුවෙන් සාමාන්ය දුම්රිය ධාවනයට බාධා ඇති වූ අතර, බලධාරීන් සිදුවීම් ස්ථානයට ප්රතිචාර දැක්වීය.
සබරගමු පළාතේ කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයට අයත් රඹුක්කාන, කොළඹ සිට කඳුකර ප්රදේශය දක්වා දිවෙන ප්රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ පිහිටා ඇති නිසා, මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ ඕනෑම බාධාවක් දෛනික මගීන්ට සහ මධ්යම කඳුකරයට ගමන් කරන මගීන්ට විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.
බලපෑමට ලක් වූ සේවා
මෙම මාර්ගයෙන් ඉවත් වීම හේතුවෙන් එම ප්රදේශයේ දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා සිදු වූ බව දැනගන්නට ඇති අතර, දුම්රිය නිලධාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමට සහ හැකි ඉක්මනින් සාමාන්ය ධාවනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ පරණ යටිතල පහසුකම් හා රෝලිං ස්ටොක් හා සම්බන්ධ අඛණ්ඩ අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, විවිධ මාර්ගවල ඇතිවන සිදුවීම් හේතුවෙන් දුම්රිය ප්රවාහනය මත යැපෙන දහස් ගණනක් දෛනික මගීන්ට කලින් කලට ප්රමාදයන් හා සේවා බාධා ඇති වෙමින් පවතී.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
සිදුවීමෙන් අනතුරුව දුම්රිය නිලධාරීන් සහ අදාළ බලධාරීන් සිදුවීම් ස්ථානයට යොදවනු ලැබීය. මාර්ගයෙන් ඉවත් වීමට හේතුව, සිදු වූ ඕනෑම තුවාල සහ මාර්ගයට හෝ රෝලිං ස්ටොක්ට සිදු වූ හානිවල පරිමාව සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කිරීමක් සිදු වී නොමැත.
ප්රතිෂ්ඨාපන කටයුතු සිදු කරනු ලබන අතරතුර, සේවා ලබාගැනීමේ හැකියාව සහ විකල්ප ප්රවාහන විධිවිධාන පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා ශ්රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසන ලෙස මගීන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.