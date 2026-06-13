Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රඹුක්කාන දුම්රිය අනතුරෙන් දුම්රිය සේවාවට බාධා

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රඹුක්කාන දුම්රිය අනතුරෙන් දුම්රිය සේවාවට බාධා

රඹුක්කාන ප්‍රදේශයේ දුම්රියක් මාර්ගයෙන් ඉවත් වීමේ සිදුවීමක් හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය සේවාවට බාධා එළඹ ඇති බව වාර්තා වේ.

රඹුක්කාන ප්‍රදේශයේ සිදු වූ මෙම අනතුර හේතුවෙන් සාමාන්‍ය දුම්රිය ධාවනයට බාධා ඇති වූ අතර, බලධාරීන් සිදුවීම් ස්ථානයට ප්‍රතිචාර දැක්වීය.

සබරගමු පළාතේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් රඹුක්කාන, කොළඹ සිට කඳුකර ප්‍රදේශය දක්වා දිවෙන ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ පිහිටා ඇති නිසා, මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ ඕනෑම බාධාවක් දෛනික මගීන්ට සහ මධ්‍යම කඳුකරයට ගමන් කරන මගීන්ට විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.

බලපෑමට ලක් වූ සේවා

මෙම මාර්ගයෙන් ඉවත් වීම හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා සිදු වූ බව දැනගන්නට ඇති අතර, දුම්රිය නිලධාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමට සහ හැකි ඉක්මනින් සාමාන්‍ය ධාවනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ පරණ යටිතල පහසුකම් හා රෝලිං ස්ටොක් හා සම්බන්ධ අඛණ්ඩ අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, විවිධ මාර්ගවල ඇතිවන සිදුවීම් හේතුවෙන් දුම්රිය ප්‍රවාහනය මත යැපෙන දහස් ගණනක් දෛනික මගීන්ට කලින් කලට ප්‍රමාදයන් හා සේවා බාධා ඇති වෙමින් පවතී.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

සිදුවීමෙන් අනතුරුව දුම්රිය නිලධාරීන් සහ අදාළ බලධාරීන් සිදුවීම් ස්ථානයට යොදවනු ලැබීය. මාර්ගයෙන් ඉවත් වීමට හේතුව, සිදු වූ ඕනෑම තුවාල සහ මාර්ගයට හෝ රෝලිං ස්ටොක්ට සිදු වූ හානිවල පරිමාව සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කිරීමක් සිදු වී නොමැත.

ප්‍රතිෂ්ඨාපන කටයුතු සිදු කරනු ලබන අතරතුර, සේවා ලබාගැනීමේ හැකියාව සහ විකල්ප ප්‍රවාහන විධිවිධාන පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසන ලෙස මගීන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ RCEP: සාමාජිකත්වය දිවයිනේ ආර්ථික미래යට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ RCEP: සාමාජිකත්වය දිවයිනේ ආර්ථික미래යට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ අවධානයට ලක්වූ ප්‍රධාන වෙළඳ සංගමයක් ශ්‍රී ලංකාව දැනට චීනය, ජපානය, දකුණු කොරියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය සහ ASEAN සාමාජික රාජ්‍ය දහය ඇතුළු…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට ADB හි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට නියමිතයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ADB හි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට නියමිතයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් අලුතින් නිවේදනය කරන ලද ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ආධාර ලැබීමට අපේක්ෂිත රාජ්‍ය කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව ද…

13 Jun 2026 Discuss
දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු හිප්හොප් සංගීගේ මුදාහැරීම නාමල් රාජපක්ෂ විසින් සාදරයෙන් පිළිගනී Sinhala

දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු හිප්හොප් සංගීගේ මුදාහැරීම නාමල් රාජපක්ෂ විසින් සාදරයෙන් පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රී ල පො පෙ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, "හිප්හොප් සංගී" යන වේදිකා නාමයෙන් ප්‍රසිද්ධ වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප්…

13 Jun 2026 Discuss