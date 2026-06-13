NDB අධීක්ෂණ අකාර්යක්ෂමතාවය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මූල්ය කාරක සභාව මහ බැංකු නිලධාරීන් තදින් ප්රශ්න කරයි
ජාතික සංවර්ධන බැංකුව (NDB) සම්බන්ධ මූල්ය කේලාමක් හා බැඳුණු නියාමන අධීක්ෂණ අකාර්යක්ෂමතාවයන් පිළිබඳ ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය කාරක සභාව (CoPF) මහ බැංකු නිලධාරීන් කැඳවා දැඩි ලෙස ප්රශ්නාවලියට ලක් කළ අතර, මෙය රටේ බැංකු අධීක්ෂණ රාමුවේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතළ සැකයන් මතු කර ඇත.
කාරක සභා කාමරය තුළ දැඩි ප්රශ්නාවලිය
මෑතකදී පැවැති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයක දී CoPF සාමාජිකයින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) නියෝජිතයින් දැඩි විමර්ශනයකට ලක් කළ අතර, NDB හි අක්රමිකතා පරීක්ෂා නොකර පැවතීමට ඉඩ සැලසූ නිරීක්ෂණ හා අධීක්ෂණයේ සැලකිය යුතු අකාර්යක්ෂමතාවයන් ලෙස කාරක සභාව විස්තර කළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීම් ඉල්ලා සිටියේය.
පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක නොවූයේ මන්දැයි සහ ප්රධාන මූල්ය ආයතනයක් තුළ එවැනි අකාර්යක්ෂමතාවයන් ඇති වීම වළක්වා ගැනීමට පවතින නියාමන යාන්ත්රණයන් ප්රමාණවත්ද යන්න පිළිබඳව නීති立法 සාමාජිකයින් නිලධාරීන්ගෙන් ප්රශ්න කළහ.
නියාමන රාමුව පිළිබඳ 우려
මෙම දැඩි ප්රශ්නාවලිය ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වාණිජ හා සංවර්ධන බැංකු මෙහෙයවීමේ මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණ භූමිකාවේ ඵලදායිතාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ වර්ධනය වන නොසන්සුන්තාවය පිළිබිඹු කරයි. CBSL සතුව කල්තියා මූල්ය වැරදි හඳුනා ගැනීමට සහ නීති අනුගමනය බල ගැන්වීමට අවශ්ය මෙවලම්, බලය සහ ආයතනික කැමැත්ත පවතීදැයි කාරක සභා සාමාජිකයින් ප්රශ්න කළහ.
NDB කේලාම හේතුවෙන් මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණය කරන ආකාරය සම්පූර්ණයෙන් සමාලෝචනය කරන ලෙස කිහිප දෙනෙකු ඉල්ලා සිටිමින්, පවතින අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයන් හි ඉතා වැදගත් හිඩැස් ඇති බවත් ඒවා හදිසි ලෙස විසඳිය යුතු බවත් සමහර සාමාජිකයින් යෝජනා කළ බැවින් ගණනාවක් නියෝජිතයින් සිය හඬ නැගීය.
වගවීම අවධානය යටතට
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය හා වගවීම සිදු කිරීම සොයා බැලීමේ කර්තව්යයෙන් යුත් CoPF, මහ බැංකුවෙන් සංක්ෂිප්ත පිළිතුරු සහ ප්රතිකාරක ක්රියාමාර්ග ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බව පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය. අධීක්ෂණ අකාර්යක්ෂමතාවයන්ට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්පූර්ණ ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලෙස සහ ඉදිරියේ දී ක්රියාත්මක කෙරෙන නිවැරදි කිරීමේ ක්රමෝපායන් මොනවාදැයි දක්වන ලෙස නිලධාරීන්ට අවධාරණය කෙරිණි.
කාරක සභාවේ මෙම මැදිහත්වීම, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය වසර ගණනාවක ආර්ථික කළඹලාව හේතුවෙන් තවමත් දුර්වල ලෙස පවතින මෙවැනි කාලයක විශේෂයෙන් එවැනි අකාර්යක්ෂමතාවයන් නොසලකා හැරීමට ඉඩ දීමට පාර්ලිමේන්තුව කැමති නැති බවේ සංඥාවක් ලබා දෙයි.
ඊළඟට සිදු වන්නේ කුමක්ද?
අධීක්ෂණ ක්රියාවලීන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර දක්වමින් මහ බැංකු නිලධාරීන් කාරක සභාවට සවිස්තරාත්මක ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. CoPF විසින් මෙම කරුණ සම්බන්ධ අධීක්ෂණ ශ්රවණ දිගටම පවත්වනු ඇති අතර, මහ බැංකුවේ පැහැදිලි කිරීම්වල ප්රමාණවත් බාව මත පදනම්ව තවත් සැසිවාර කැඳවීමට ඉඩ ඇත.
මෙම විමර්ශනයේ ප්රතිඵලය, ශ්රී ලංකාවේ බැංකු නියාමන පරිසරය තුළ වැඩි විනිවිදභාවයක් සහ වගවීමක් ඉල්ලා දිගු කලක් තිස්සේ හඬ නැගූ මූල්ය ක්ෂේත්ර ප්රවේශිකයින්, තැන්පත්කරුවන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.