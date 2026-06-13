Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් අවදානම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක තුනක් ආවරණය වන ලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම සඳහා නාය යෑමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය සක්‍රිය කර ඇති අතර, පවතින කාලගුණික තත්ත්වයන් මධ්‍යේ වැසියන් සහ බලධාරීන් ඉහළ සූදානමකින් සිටින ලෙස බලධාරීහු 촉구 කරති.

අනතුරු ඇඟවීමේ කාල සීමාව සහ ආවරණය

NBRO හි නාය යෑමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලද මෙම අනතුරු ඇඟවීම් 2026 ජූනි 13 වැනි දින සවස 4.00 සිට 2026 ජූනි 14 වැනි දින සවස 4.00 දක්වා, එනම් පැය 24ක කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වේ. උපදේශනය යටතේ ඇතුළත් කරන ලද දිස්ත්‍රික්ක තුන වන්නේ කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර වන අතර, තීව්‍ර වර්ෂාපතන සමයන්හිදී නාය යෑම් සිදුවීම් ඇතිවීමට ඉතිහාසගතව ගොදුරු වී ඇති ප්‍රදේශ ලෙස මෙම ප්‍රදේශ හඳුනාගෙන ඇත.

නිකුත් කරන ලද අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටම

බලධාරීන් විසින් බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා මට්ටම I (කහ) නාය යෑමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් නම් කර ඇත. කහ මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීමක් යනු ආරම්භක අවදානම් තත්ත්වයන් පිළිබිඹු කරන අතර, නාය යෑමට ගොදුරු විය හැකි ප්‍රදේශවල ජනතාව දැනුවත්ව සිටීමටත්, ඔවුන්ගේ පරිසරය සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කිරීමටත්, තත්ත්වය නරක් වුවහොත් ඉක්මනින් ක්‍රියා කිරීමට සූදානම් වීමටත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස වැසියන්ට කෙරෙන ආයාචනය

දිස්ත්‍රික්ක තුනේ පහත් බෑවුම් ප්‍රදේශවල, කඳු බෑවුම් පදිංචි ස්ථානවල සහ භූමි අස්ථාවරත්වයේ ඇතිවීමේ ප්‍රකට ඉතිහාසයක් ඇති ප්‍රදේශවල ජීවත් වන වැසියන්ට පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස දැඩිව උපදෙස් දෙනු ලැබේ:

  • NBRO සහ අදාළ රජයේ බලධාරීන්ගේ යාවත්කාලීන තොරතුරු නිතිපතා නිරීක්ෂණය කිරීම
  • තිත්ත බෑවුම්, වේලි හෝ අස්ථාවර භූමි ආසන්නයෙහි අනවශ්‍ය ගමනාගමනයෙන් වැළකීම
  • තත්ත්වය නරක් වුවහොත් ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන්ගේ ඉවත්වීමේ උපදෙස් ප්‍රමාදයකින් තොරව අනුගමනය කිරීම
  • භූමිය පැළීමේ, අසාමාන්‍ය ජල කාන්දුවීමේ හෝ බෑවුම් චලනයේ ඕනෑම ලක්ෂණයක් වහාම බලධාරීන්ට දන්වා සිටීම
NBRO හි නාය යෑමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය විසින් දිවයින පුරා භූමි සහ වර්ෂාපතන තත්ත්වයන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර, සිදුවීම් අනුව අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටම් සංශෝධනය හෝ දීර්ඝ කළ හැකිය.

කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යනු ශ්‍රී ලංකාවේ නාය යෑමට වඩාත් ගොදුරු විය හැකි දිස්ත්‍රික්ක අතර ඇති අතර, නිරිත දිග මෝසම් සෘතුව තුළ උස් සහ කඳුකර භූමිවල ජනතාව පුනරාවර්තී අවදානම් වලට මුහුණ දෙයි. ජීවිත හා දේපළට සිදු විය හැකි හානිය අවම කිරීම සඳහා ජනතාවගේ දැනුවත්භාවය සහ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IMF සමාලෝචන කණ්ඩායම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන තක්සේරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

IMF සමාලෝචන කණ්ඩායම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන තක්සේරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් රටේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන සමාලෝචනය පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා රජය නිල කමිටුවක් පිහිටුවයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා රජය නිල කමිටුවක් පිහිටුවයි

බොහෝ කලක සිට අපේක්ෂා කළ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම මෙහෙයවීම සඳහා කැපවූ කමිටුවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණය කර ඇති අතර, මූල්‍යමය අර්බුදවලට…

13 Jun 2026 Discuss
චීනයේ CHEC සභාපති ජනාධිපති දිසානායක හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති සඳහා කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

චීනයේ CHEC සභාපති ජනාධිපති දිසානායක හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති සඳහා කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි

චීනයේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයෙන් යුත් යටිතල පහසුකම් සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන චයිනා හාබර් ඉංජිනියරින් කම්පැනිය (CHEC) හි සභාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති අනුර…

13 Jun 2026 Discuss