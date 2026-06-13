Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු හිප්හොප් සංගීගේ මුදාහැරීම නාමල් රාජපක්ෂ විසින් සාදරයෙන් පිළිගනී

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු හිප්හොප් සංගීගේ මුදාහැරීම නාමල් රාජපක්ෂ විසින් සාදරයෙන් පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රී ල පො පෙ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, "හිප්හොප් සංගී" යන වේදිකා නාමයෙන් ප්‍රසිද්ධ වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු සංගීත්සන් ගනේෂ්කුමාර් මුදාහැරීම ප්‍රසිද්ධියේ සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.

වාර්ගික සීමා ඉක්මවූ සාදරයක්

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා, තරුණ සංගීතඥයාගේ මුදාහැරීම පිළිබඳ තම සතුට පොදු මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රකාශ කළේය. ශ්‍රී ල පො පෙ හි ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෙකු විසින් දක්වන ලද මෙම ඉදිරිපත්වීම, ප්‍රජා ද්විත්වය ඉක්මවූ දුර්ලභ සහජීවන සහයෝගිතාවක් ලෙස නිරීක්ෂකයන් රැසක් පෙන්වා දී ඇත.

සිය සංගීතය හරහා දෙමළ තරුණ පරපුර අතර සැලකිය යුතු රසිකයන් පිරිසක් දිනාගෙන සිටි හිප්හොප් සංගී, මුදාහැරීමට ප්‍රථම රඳවා ගෙන සිටි අතර, ඒ පිළිබඳව දිවයිනේ සිවිල් සමාජ සංවිධාන, කලාකරුවන් හා දේශපාලන විචාරකයන් රැසකගේ පුළුල් අවධානය ලැබිණි.

තරුණ පරපුර, කලාව හා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස

වයස අවුරුදු 24 වන මෙම සංගීතඥයාගේ නඩුව, ශ්‍රී ලංකාවේ, විශේෂයෙන්ම උතුරු හා නැගෙනහිර දෙමළ භාෂා කතා කරන ප්‍රජාව අතර, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇත. කලාකරුවාගේ සහාය කරුවන් තර්ක කළේ, ඔහු රඳවා ගැනීම නිදහසේ නිර්මාණශීලී හඩ නංවා ගැනීමට ඇති අවකාශය පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කළ බවයි.

නාමල් රාජපක්ෂ විසින් ප්‍රසිද්ධියේ දැක්වූ මෙම ප්‍රතිචාරය, දේශීය සංහිඳියාව හා ජාතිවාර සුහදතාව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයේ ප්‍රධාන කාරණා ලෙස පවතින මෙකී අවස්ථාවේදී, දේශපාලනිකව වැදගත් සංඥාවක් ලෙස සමහරුන් විසින් අර්ථකථනය කෙරේ.

දෙමළ තරුණ පරපුර අතර දැඩි ලෙස අනුනාද වන හිප්හොප් සංගීගේ සංගීතය, ඔහුට කැපවූ රසිකයන් කොට්ඨාශයක් උපයා දී ඇති අතර, ඔහුගේ නිදහස පිළිබඳ ආරංචිය, රටපුරා ඔහුගේ සහාය කරුවන් අතර සහනයකින් හා සතුටකින්맞이 කෙරිණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රඹුක්කාන දුම්රිය අනතුරෙන් දුම්රිය සේවාවට බාධා Sinhala

රඹුක්කාන දුම්රිය අනතුරෙන් දුම්රිය සේවාවට බාධා

රඹුක්කාන ප්‍රදේශයේ දුම්රියක් මාර්ගයෙන් ඉවත් වීමේ සිදුවීමක් හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය සේවාවට බාධා එළඹ ඇති බව වාර්තා වේ. රඹුක්කාන ප්‍රදේශයේ සිදු වූ මෙම අනතුර…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ RCEP: සාමාජිකත්වය දිවයිනේ ආර්ථික미래යට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ RCEP: සාමාජිකත්වය දිවයිනේ ආර්ථික미래යට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ අවධානයට ලක්වූ ප්‍රධාන වෙළඳ සංගමයක් ශ්‍රී ලංකාව දැනට චීනය, ජපානය, දකුණු කොරියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය සහ ASEAN සාමාජික රාජ්‍ය දහය ඇතුළු…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට ADB හි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට නියමිතයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ADB හි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට නියමිතයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් අලුතින් නිවේදනය කරන ලද ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ආධාර ලැබීමට අපේක්ෂිත රාජ්‍ය කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව ද…

13 Jun 2026 Discuss