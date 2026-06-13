මැදපෙරදිග උද්වේගය ශ්රී ලංකාවේ ටාර් සැපයුම සිඳලයි — මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘති අවදානමට
මැදපෙරදිග දිගින් දිගටම ගිනිගෙන යන ගැටුම් තත්ත්වය ශ්රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්රය කෙරෙහි දැවැන්ත සෙවනැල්ලක් සේ වැටෙන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර, ටාර් ආනයනය බාධාවට ලක්වීම රටේ මාර්ග ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩසටහන් වෙත බරපතළ අභියෝගයක් එල්ල කර තිබේ.
සැපයුම් දාමයට දැඩි පීඩනයක්
රට පුරා මාර්ග ඉදිකිරීමේදී හා නඩත්තු කිරීමේදී අත්යවශ්ය අමුද්රව්ය වන බිටුමන් හා ටාර් සඳහා ශ්රී ලංකාව ප්රධාන වශයෙන් රඳා පවතින්නේ මැදපෙරදිග ප්රදේශය මතය. එම කලාපයේ ක්රමයෙන් උත්සන්න වෙමින් පවතින සතුරුකම් නෞකා මාර්ග හා වෙළෙඳ සැපයුම් ක්රම දරුණු ලෙස කඩාකප්පල් කර ඇති බැවින් දේශීය ආනයනකරුවන්ට නිශ්චිතව හා නියමිත වේලාවට සැපයුම් ලබාගැනීම දිනෙන් දින අපහසු වෙමින් පවතී.
මෙම කඩාකප්පල් කිරීමේ බලපෑම සැපයුම් දාමයේ ප්රසම්පාදනයේ සිට නැව් ප්රවාහනය හා වරාය බෙදාහැරීම දක්වා අඩු වැඩි වශයෙන් සෑම මට්ටමකදීම දැනෙමින් ඇති අතර, මාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය භාරව සිටින කොන්ත්රාත්කරුවන් හා රජයේ අධිකාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇතිව තිබේ.
යටිතල පහසුකම් කටයුතුවලට බලපෑම
නිරන්තර ටාර් සැපයුම් මත රඳා පවතින මාර්ග ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියා ව්යාපෘති දැන් ප්රමාද වීමේ අවදානමට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මැදපෙරදිග තත්ත්වය සාමාන්ය තත්ත්වයට නොපැමිණියේ නම් ඉදිකිරීම් ස්ථාන සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාකාරීත්වය නතර කර ගැනීමේ ඉඩකඩ ඇත. ශ්රී ලංකාව පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිය ළඟා කර ගැනීමේ මුලපිරීම් ක්රමවේදයේ කොටසක් ලෙස රටේ මාර්ග ජාලය පුනරුද කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට දිගින් දිගටම කැපවෙමින් සිටින ඉතාමත් සංවේදී සන්ධිස්ථානයකදී මෙය සිදුවීම විශේෂ සැලකිල්ලට ලක්විය යුතු කරුණකි.
කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ දීර්ඝ කාලීන කඩාකප්පල් කිරීම් ක්රමානුකූලව වියදම් ඉහළ යාමට හේතු විය හැකි බවයි. එනම්, විකල්ප සැපයුම්කරුවන් ඉහළ මිල ගණන් අය කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, නැව් ගමන් දුරද දිගු වීමෙන් දිරාගෙන යමින් ඇති ජාතික අයවැයට තවත් දැඩි බරක් පැටවිය හැකිය.
බලධාරීන්ට ක්රියා කරන ලෙස බල කෙරෙයි
විශේෂඥයන් හා කර්මාන්ත නියෝජිතයන් අදාළ රජයේ අමාත්යාංශ හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙතින් හදිසි ප්රතිපාදන මාර්ග ගවේෂණය කරන ලෙස 촉구 කරමින් සිටිති. ඒ අතරට මැදපෙරදිගින් බැහැරව ඇති සැපයුම්කරුවන් දෙසට ප්රභව විවිධාංගීකරණය කිරීම හා අනාගත සැපයුම් කම්පන වලක්වා ගැනීම සඳහා උපාය මාර්ගික සංචිත ගොඩනැගීම ඇතුළත් වේ.
මෙම තත්ත්වය ගෝලීය භූ දේශපාලන වර්ධනයන් ඉදිරිපිට ශ්රී ලංකාව දරාගත හැකිද යන්නට දැඩි සිහිපත් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරන අතර, තීරණාත්මක ඉදිකිරීම් ද්රව්ය සඳහා ස්ථිතිස්ථාපක හා විවිධාංගීකරණය කළ ආනයන උපාය මාර්ග කෙරෙහි හදිසි අවශ්යතාවය ඉස්මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.