විපක්ෂයේ 'ජෝකර්' හෙළිකරන්න ජනතාවට අභියෝග කරයි — ලාල් කාන්ත තියුණු දේශපාලන පහරක් එල්ල කරයි
කැබිනට් ඇමති කේ. ඩී. ලාල් කාන්ත මහතා මෑතකදී පැවති පොදු අවස්ථාවක දී විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් ඉලක්ක කරගනිමින් තියුණු වාග්ප්රහාරයක් එල්ල කළ අතර, විපක්ෂයේ සිටින "ජෝකර්" ලෙස හඳුන්වන පුද්ගලයා හඳුනාගෙන එම නම කෙලින්ම තමා වෙත යොමු කරන ලෙස එහි සහභාගීවූවන්ට නිර්භීත අභියෝගයක් කළේය.
සටන්කාමී හැඩරුවකින් ඉදිරිපත් කළ ඇමතිවරයාගේ අදහස් මහජනතාවට ඔහු සමඟ සෘජුවම කටයුතු කිරීමට ආරාධනා කිරීම හේතුවෙන් අවධානයට ලක් වූ අතර, ඔහු විපක්ෂ නායකත්වය හාස්යජනකව හා අවතක්සේරු කරන ස්වරයකින් විස්තර කළේය.
එල්ල කළ අභියෝගාත්මක ප්රකාශය
විපක්ෂ පෙළේ පුද්ගලයකු හඳින්වීමට "ජෝකර්" යන වචනය ලාල් කාන්ත ඇමතිවරයා භාවිත කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන වර්ණවත් හා ගැටුම්කාරී දේශපාලන වාතාවරණයක් පිළිබිඹු කරයි. එහිදී පාලන පක්ෂ නියෝජිතයෝ ප්රතිවාදී පිළ ඉලක්ක කරගත් රාජ්ය ප්රකාශවලදී වඩාත් ආක්රමණශීලී ස්වරූපයක් ගනිමින් සිටිති.
ඇමතිවරයා එම අවස්ථාවේදී තමා සඳහන් කරන පුද්ගලයාගේ නම සෘජුවම හෙළිදරව් නොකළ අතර, ඒ වෙනුවට එය විවෘත රාජ්ය ආරාධනාවක් බවට පත් කළේය — පුරවැසියන් සිය පිළිතුරු සමඟ ඔහු වෙත කෙලින්ම ළඟා වන ලෙස ඉල්ලා සිටිමිනි.
විපක්ෂය තවමත් ප්රතිචාර දක්වා නැත
වාර්තාකරණය සිදු කළ අවස්ථාව වන විට ඇමතිවරයාගේ ප්රකාශවලට ප්රතිචාර දක්වමින් විපක්ෂ පක්ෂ කිසිදු නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ වර්තමාන දේශපාලන වාතාවරණය තුළ මෙවැනි තියුණු හුවමාරු ක්රමයෙන් සාමාන්ය දෙයක් බවට පත්ව ඇති අතර, පොදු අවස්ථා බොහෝ විට පක්ෂ අතර ගැටුම්වලට වේදිකාවක් බවට පත්වේ.
දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙන්නේ, මෙවැනි රිසිතිකා ඇමතිවරයකුගේ සහාය පදනම ජවසම්පන්න කළ හැකි වුවද, රට තවමත් සැලකිය යුතු ආර්ථික හා සාමාජීය අභියෝග හමුවේ ගමන් ගන්නා මේ කාලයේ, පාලන පක්ෂය හා විපක්ෂ කණ්ඩායම් අතර භේදය ගැඹුරු කිරීමේ අවදානමක් ද ඇති කරන බවයි.
ලාල් කාන්ත ඇමතිවරයා ඊට පෙරත් නිදහස් රාජ්ය ප්රකාශ සඳහා කීර්තියක් උසුලා ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ඍතුව ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන මෙම අවදිය තුළ රාජ්ය ශ්රේණිවලින් මතුවීමට නියමිත අභියෝගාත්මක ප්රකාශ අතරට මෙය අවසාන එක නොවනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.