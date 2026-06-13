Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ක්‍රෙම්ලිනය සමඟ සම්බන්ධතා: හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියෙකු, රැපර් ශිල්පියෙකු සහ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රියාකාරීන් රුසියානු බලපෑම් මෙහෙයුම් සමඟ සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ක්‍රෙම්ලිනය සමඟ සම්බන්ධතා: හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියෙකු, රැපර් ශිල්පියෙකු සහ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රියාකාරීන් රුසියානු බලපෑම් මෙහෙයුම් සමඟ සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියෙකු, ජාත්‍යන්තර රැප් සංගීත ශිල්පියෙකු සහ "රජයට විරෝධී ක්‍රියාකාරීන්" ලෙස හඳුන්වනු ලබන ශ්‍රී ලාංකික පිරිසක් ඇතුළු අසාමාන්‍ය චරිත කණ්ඩායමක්, දකුණු ආසියාව ඇතුළු ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක රුසියානු බලපෑම් ජාලයන් පිළිබඳ වර්ධනමාන සංවාදයක කේන්ද්‍රස්ථානයට පැමිණ තිබේ.

අනපේක්ෂිත සන්ධානයක්

මතුපිටින් බලන කල, මෙම චරිතවලට එකිනෙකා සමඟ දෙයක් පොදු නොවන බව පෙනේ. එහෙත් විදේශ මැදිහත්වීමේ මෙහෙයුම් නිරීක්ෂණය කරන විමර්ශකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් මෙම විවිධාකාර පුද්ගලයන් අතර සම්බන්ධතා හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඔවුන් රුසියානු රාජ්‍ය අවශ්‍යතාවලට සම්බන්ධ පුළුල් සමායෝජිත උත්සාහයක කොටසක් විය හැකි බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

මෙම ජාලය, මොස්කව් සමඟ සබඳතා ඇති හිටපු ඔත්තු සේවා නිලධාරීන්, ක්‍රෙම්ලිනය පරපෝෂිත ආඛ්‍යාන සමඟ ප්‍රසිද්ධියේ එකඟතාව පළ කළ සංස්කෘතික කීර්තිමත් චරිත සහ රුසියානු විදේශ ප්‍රතිපත්ති අරමුණු සමඟ සෑදෙන පණිවිඩ ව්‍යාප්ත කළ ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු බව කියැවේ — බොහෝ විට ඔවුන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයන් විදේශ අනුබලය පිළිබඳව නොදැනුවත්ව.

ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්යභාරය

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම හෙළිදරව්වලට විශේෂ බරක් ඇත. දිවයිනේ දේශපාලන පරිසරය තුළ ක්‍රියාත්මක රජයට විරෝධී ක්‍රියාකාරීන් ලෙස හඳුනාගත් කිහිප දෙනෙකු මෙම පුළුල් ජාලයට සම්බන්ධ බව වාර්තා වේ. ජනතා මතය නියෝජනය කරන හඬවල් ලෙස තමන් ඉදිරිපත් කළ මෙම ක්‍රියාකාරීන්, සංශුද්ධ දේශීය සැලකිල්ලකට වඩා විදේශ න්‍යාය පත්‍රවලට සේවය කරන බලපෑම් ව්‍යාපාර සමඟ සම්බන්ධ බව කියැවේ.

විශේෂයෙන් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අවධානය ලද 2022 ජනතා නැගිටීමේ අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ප්‍රවචනයේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මෙමගින් මතු වේ.

අවිද්‍යාව ව්‍යාප්ත කිරීම මෙවලමක් ලෙස

මෙවැනි ස්වභාවයේ බලපෑම් මෙහෙයුම් සාමාන්‍යයෙන් ජාතික අවදානම් මොහොතයන් — ආර්ථික අර්බුද, දේශපාලන අස්ථාවරත්වය සහ ආයතන කෙරෙහි ජනතා අවිශ්වාසය — ගසාකෑමෙන් බෙදීම් ගැඹුරු කරන සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලි කෙරෙහි විශ්වාසය ඛාදනය කරන ආඛ්‍යාන රිංගා වීමට භාවිත කරන බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

විදේශ බලපෑම් මෙහෙයුම් සැමවිටම පැහැදිලි සලකුණු සමඟ නොපැමිණේ. ඒවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ දේශීය හඬවල් හරහා, දේශීය අසාධාරණකම් හරහා සහ දේශීය වේදිකා හරහා — ඒ නිසාම ඒවා හඳුනාගෙන ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම කෙතරම් දුෂ්කරද යත්.

සංගීත ශිල්පීන් සහ විනෝදාස්වාද කලාකරුවන් වැනි සංස්කෘතික චරිතයන් භාවිත කිරීම ද හොඳින් ලේඛනගත කළ උපක්‍රමයකි. විශේෂිත ආඛ්‍යානවලට විශ්වසනීයත්වය සහ ව්‍යාප්තිය ලබාදීම මගින්, එවැනි පුද්ගලයන්ට එසේ නොවුනහොත් ප්‍රකාශිත ප්‍රචාරයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි පණිවිඩවල ප්‍රේක්ෂක පරාසය නාටකාකාර ලෙස පුළුල් කළ හැකිය.

පුළුල් ඇඟවීම්

කියැවෙන මෙම ජාලය, ලොව පුරා රජයන් සහ සිවිල් සමාජ ඉදිරිපිට ඇති වර්ධනමාන අභියෝගය අවධාරණය කරයි: සත්‍ය දේශපාලන විරෝධය සහ විදේශ බලවේගයන් විසින් ඇති කරන ලද කෘත්‍රිම කලහකාරීත්වය වෙන් කොට හඳුනාගැනීම. ආර්ථික හා දේශපාලන ප්‍රකෘතිමත් වීමේ මාර්ගය ඔස්සේ තවමත් ගමන් කරන ශ්‍රී ලංකාව, මෙම පීඩනයන්ගෙන් නිදහස් නොවේ.

  • හිටපු ඔත්තු සේවා නිලධාරීන් විදේශ අනුග්‍රාහකයන් සහ දේශීය ක්‍රියාකාරීන් අතර සම්බන්ධතා පහසු කරන ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
  • සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා, සම්බන්ධ බව කියැවෙන අය‍ගේ පණිවිඩ ව්‍යාප්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා මහමැතිවරණය: සාමකාමී හා සුశෘංඛල ඡන්ද දිනයකට පසු ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහමැතිවරණය: සාමකාමී හා සුశෘංඛල ඡන්ද දිනයකට පසු ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ වෙයි

ගණන් කිරීම් ආරම්භ වත්ම ජාතිය ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුවෙන් දිවයින පුරා බොහෝ දුරට සාමකාමීව හා සුශෘංඛලව ඡන්ද දිනය නිිමාවත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ මහමැතිවරණය තීරණාත්මක නව…

13 Jun 2026 Discuss
සීගිරිය ප්‍රදේශයේ උපන්දින බිත්තර ගැසීමේ සිදුවීමක් හිංසාකාරී වීමෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

සීගිරිය ප්‍රදේශයේ උපන්දින බිත්තර ගැසීමේ සිදුවීමක් හිංසාකාරී වීමෙන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

සීගිරිය ප්‍රදේශයේ පැවති උපන්දින සැමරුමක් අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත් වූ අතර, එම සිදුවීම් අතරතුර මෝටර් රථ රියදුරෙකු ශාරීරිකව පහරදීමට හා වාචිකව අපහාස කිරීමට ලක් වූ…

13 Jun 2026 Discuss
NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් අවදානම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක තුනක් ආවරණය වන ලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම සඳහා නාය යෑමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ…

13 Jun 2026 Discuss