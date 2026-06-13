Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

IMF සමාලෝචන කණ්ඩායම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන තක්සේරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
IMF සමාලෝචන කණ්ඩායම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන තක්සේරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් රටේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන සමාලෝචනය පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, මෙය නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ගමනේ තවත් සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

සමාලෝචන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වේ

රටට පැමිණ සිටින IMF පිරිස ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිලධාරීන්, මහ බැංකු නියෝජිතයන් සහ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් සමඟ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන යටතේ ළඟා කර ගත් ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීම සඳහා සාකච්ඡා මාලාවක නිරත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. IMF මූල්‍ය සහාය පැකේජය හා බැඳුණු එකඟ වූ මිණුම් දඬු සහ කොන්දේසි ශ්‍රී ලංකාව සපුරා ඇත්දැයි සමාලෝචනය තුළින් ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික කඩා වැටීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව IMF සමඟ බේරා ගැනීමේ එකඟතාවකට එළඹුණු අතර, එහිදී රට දැඩි ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟකමකට මුහුණ දෙමින් විදේශ විනිමය සංචිත ඉතා අවම මට්ටමකට පත් විය. එතැන් සිට මෙම වැඩසටහන ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩ නැඟීමට ඉතා වැදගත් ජීවන රේඛාවක් ලෙස ක්‍රියා කර ඇත.

ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්කවල ප්‍රගතිය

වැඩසටහන යටතේ පෙර සමාලෝචනයන් සමස්තයක් ලෙස ධනාත්මක තක්සේරු ලබා දුන් අතර, ශ්‍රී ලංකාව බොහෝ දුරට තම මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා ඉලක්ක සපුරාලමින් ආදායම් එකතු කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම, රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීම සහ ආර්ථිකයේ දීර්ඝ කාලීන අවදානම් ඇමතීම අරමුණු කරගත් ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

තෙවන සමාලෝචනය, බදු ප්‍රතිපත්තිය, රාජ්‍ය සතු ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ සකස් කිරීමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ ජනගහනයේ වඩාත් අවදානමට ලක් වූ පිරිස් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද සමාජ ආරක්ෂාජාල වැඩිදියුණු කිරීම වැනි ක්ෂේත්‍රවල අඛණ්ඩ උත්සාහයන් ළඟින් විමර්ශනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වන වැදගත්කම

තෙවන සමාලෝචනය සාර්ථකව නිම කිරීම IMF ගිවිසුම යටතේ ඊළඟ අරමුදල් කොටස ලබා ගැනීමට මඟ සලසනු ඇති අතර, රජයේ ස්ථාවරීකරණ උත්සාහයන්ට තවදුරටත් සහාය ලබා දෙමින් වෙනත් ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වාසනීයත්වය ශක්තිමත් කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය කරා යන පුළුල් මාර්ගය සඳහා සමාලෝචනයේ ප්‍රතිඵලය සැලකිය යුතු ඇඟවුම් දරන බැවින්, ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සහ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන් එහි ප්‍රතිඵලය ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

රජය ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය කෙරෙහි තම කැපවීම නැවත නැවතත් අවධාරණය කරමින්, IMF වැඩසටහන ආර්ථිකය වඩාත් ස්ථිතිස්ථාපක සහ විනිවිද භාව පදනමක් මත නැවත ගොඩ නැඟීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය රාමුවක් ලෙස විස්තර කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් අවදානම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක තුනක් ආවරණය වන ලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම සඳහා නාය යෑමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා රජය නිල කමිටුවක් පිහිටුවයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා රජය නිල කමිටුවක් පිහිටුවයි

බොහෝ කලක සිට අපේක්ෂා කළ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම මෙහෙයවීම සඳහා කැපවූ කමිටුවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණය කර ඇති අතර, මූල්‍යමය අර්බුදවලට…

13 Jun 2026 Discuss
චීනයේ CHEC සභාපති ජනාධිපති දිසානායක හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති සඳහා කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

චීනයේ CHEC සභාපති ජනාධිපති දිසානායක හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති සඳහා කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි

චීනයේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයෙන් යුත් යටිතල පහසුකම් සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන චයිනා හාබර් ඉංජිනියරින් කම්පැනිය (CHEC) හි සභාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති අනුර…

13 Jun 2026 Discuss