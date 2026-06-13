Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඩෙංගු උණ මර්දනය සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ඩෙංගු මර්දන කමිටුවේ රැස්වීමකින් අනතුරුව මෙම ප්‍රකාශය සිදු කරන ලද අතර, දිස්ත්‍රික්කය පුරා රෝගය පැතිරීම සීමා කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

වර්ධනය වන තර්ජනයකට එකමුතු ප්‍රතිචාරයක්

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඩෙංගු රෝගය බෝවීමේ මට්ටම පිළිබඳව පොදු සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අතර වැඩෙමින් පවතින කනස්සල්ල මෙම ප්‍රකාශනයෙන් පිළිබිඹු වේ. කැපවූ වැළැක්වීමේ සතියක් නම් කිරීම මඟින්, මදුරු අභිජනනස්ථාන අවම කිරීමට සහ මහජන දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමට ප්‍රජාවන්, පළාත් පාලන ආයතන සහ සෞඛ්‍ය සේවකයන් එක්සත් උත්සාහයකට සංවිධානය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරති.

පදිංචිකරුවන්ට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතිය තුළ, පදිංචිකරුවන් තම නිවෙස්වල සහ අවට ප්‍රදේශවල ක්‍රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් අවධාරණය කරති. එවැනි ව්‍යාපාරවලදී සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබන ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ පියවර අතර:

  • නිවස අවට ඇති බඳුන්, මල් පැළ සහ දමා දැමූ භාණ්ඩවල고인 ජලය ඉවත් කිරීම
  • වර්ෂාජලය එකතු විය හැකි අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
  • විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා මදුරු දැල් සහ විකර්ෂක භාවිතා කිරීම
  • සැක කෙරෙන ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාදයකින් තොරව ආසන්නතම සෞඛ්‍ය ආයතනයට වාර්තා කිරීම

කාලෝචිත මුලපිරීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ බරපතල පොදු සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ලෙස පවතින අතර, මෝසම් සෘතුවේදී සහ ඉන් පසුව මදුරු අභිජනනයට හිතකර තත්ත්වයන් ඇති වන කාලවලදී රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම ඓතිහාසිකව සිදු වී ඇත. රටේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශය ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය වසංගත රෝගවලට විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් වේ.

නම් කරන ලද සතිය තුළ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ කටයුතුවලට ක්‍රියාශීලීව දායක වන ලෙසත්, ඉන් ඔබ්බෙහිදී ද අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ව්‍යාපාරයේ බලපෑම උපරිම කර ගැනීම සඳහා ස්ථානීය සභා සහ ප්‍රජා සංවිධාන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින්, නිලධාරීන් සතිය පුරා දිස්ත්‍රික්කය හරහා පරීක්ෂණ සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා හෂිෂ් සමඟ රත්මලාන පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා හෂිෂ් සමඟ රත්මලාන පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් මිලියන 20කට අධික වටිනාකමක් ඇතැයි ගණන් බලා ඇති සැලකිය යුතු හෂිෂ් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව රත්මලානේ 29 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන…

13 Jun 2026 Discuss
වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී Sinhala

වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී

එංගලන්ත පිතිකරු ටැමී වයට්-හොජ් විශිෂ්ට සතකක් ක්‍රීඩා කරමින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකට තම කණ්ඩායම රැගෙන ගිය අතර,…

13 Jun 2026 Discuss
චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි Sinhala

චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි

CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ශක්තිමත් කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි චීනයේ විශාලතම රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සමාගම්වලින් එකක් වන චයිනා…

13 Jun 2026 Discuss