කොළඹ දිස්ත්රික්කය ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්රකාශයට පත් කරයි
කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ සෞඛ්ය බලධාරීන් ඩෙංගු උණ මර්දනය සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, ජූනි 15 සිට 21 දක්වා විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතියක් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. කොළඹ දිස්ත්රික් ඩෙංගු මර්දන කමිටුවේ රැස්වීමකින් අනතුරුව මෙම ප්රකාශය සිදු කරන ලද අතර, දිස්ත්රික්කය පුරා රෝගය පැතිරීම සීමා කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලදී.
වර්ධනය වන තර්ජනයකට එකමුතු ප්රතිචාරයක්
කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ ඩෙංගු රෝගය බෝවීමේ මට්ටම පිළිබඳව පොදු සෞඛ්ය නිලධාරීන් අතර වැඩෙමින් පවතින කනස්සල්ල මෙම ප්රකාශනයෙන් පිළිබිඹු වේ. කැපවූ වැළැක්වීමේ සතියක් නම් කිරීම මඟින්, මදුරු අභිජනනස්ථාන අවම කිරීමට සහ මහජන දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමට ප්රජාවන්, පළාත් පාලන ආයතන සහ සෞඛ්ය සේවකයන් එක්සත් උත්සාහයකට සංවිධානය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරති.
පදිංචිකරුවන්ට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ
විශේෂ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සතිය තුළ, පදිංචිකරුවන් තම නිවෙස්වල සහ අවට ප්රදේශවල ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් අවධාරණය කරති. එවැනි ව්යාපාරවලදී සාමාන්යයෙන් ප්රවර්ධනය කරනු ලබන ප්රධාන වැළැක්වීමේ පියවර අතර:
- නිවස අවට ඇති බඳුන්, මල් පැළ සහ දමා දැමූ භාණ්ඩවල고인 ජලය ඉවත් කිරීම
- වර්ෂාජලය එකතු විය හැකි අපද්රව්ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
- විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා මදුරු දැල් සහ විකර්ෂක භාවිතා කිරීම
- සැක කෙරෙන ඩෙංගු රෝගීන් ප්රමාදයකින් තොරව ආසන්නතම සෞඛ්ය ආයතනයට වාර්තා කිරීම
කාලෝචිත මුලපිරීමක්
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ බරපතල පොදු සෞඛ්ය අභියෝගයක් ලෙස පවතින අතර, මෝසම් සෘතුවේදී සහ ඉන් පසුව මදුරු අභිජනනයට හිතකර තත්ත්වයන් ඇති වන කාලවලදී රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාම ඓතිහාසිකව සිදු වී ඇත. රටේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ ප්රදේශය ලෙස කොළඹ දිස්ත්රික්කය වසංගත රෝගවලට විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් වේ.
නම් කරන ලද සතිය තුළ ඩෙංගු වැළැක්වීමේ කටයුතුවලට ක්රියාශීලීව දායක වන ලෙසත්, ඉන් ඔබ්බෙහිදී ද අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් සෞඛ්ය බලධාරීන් කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ සියලු පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
ව්යාපාරයේ බලපෑම උපරිම කර ගැනීම සඳහා ස්ථානීය සභා සහ ප්රජා සංවිධාන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින්, නිලධාරීන් සතිය පුරා දිස්ත්රික්කය හරහා පරීක්ෂණ සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.