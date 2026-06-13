බංග්ලාදේශ ක්රිකට් ක්රීඩක නයීම් හසන් චිත්තගොං හිදී පොලිසිය විසින් පහර දීමට ලක්වූ බවට චෝදනා
බංග්ලාදේශ ඕෆ්-ස්පිනර් නයීම් හසන්ට චිත්තගොං වරාය නගරයේදී පොලිස් නිලධාරීන් විසින් පහර දෙන ලද බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම රටේ ක්රිකට් කව අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර සමාජ මාධ්ය හරහා පුළුල් කෝපයක් ද ඇවිළී ගියේය.
සිකුරාදා රාත්රියේ සිදු වූ සිදුවීම
මෙම ප්රහාරය සිදු වූයේ තරුණ ක්රීඩකයා චිත්තගොං හිදී ගෙදර යමින් සිටි සිකුරාදා රාත්රී ප්රමාද වේලාවේ බව සඳහන් වේ. වාර්තාවලට අනුව, නයීම්ව හමු වූ පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් කිසිදු පැහැදිලි හේතුවක් නොමැතිව ඔහුට ශාරීරිකව පහර දුන් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
චෝදිත ගැටුමට තුඩු දුන් නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ විස්තර තවමත් අපැහැදිලි ය. කෙසේ වෙතත්, නයීම් බංග්ලාදේශ ජාතික ක්රිකට් කණ්ඩායමේ කැපී පෙනෙන සාමාජිකයකු වීම හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම ක්ෂණිකව දැඩි අවධානයක් ඇදගත්තේය.
ක්රිකට් ප්රජාවේ කෝපය
චෝදිත ප්රහාරය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය බංග්ලාදේශය පුරා රසිකයන්, සෙසු ක්රිකට් ක්රීඩකයින් සහ ක්රීඩා නිලධාරීන්ගෙන් දැඩි ප්රතිචාර ඇති කළේය. බොහෝ දෙනා සම්බන්ධ නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටියහ.
- මෙම සිදුවීම සිකුරාදා රාත්රියේ චිත්තගොං හිදී සිදු වූ බව වාර්තා වේ
- නයීම් හසන් බංග්ලාදේශ ජාතික ක්රිකට් කණ්ඩායමේ ප්රකට සාමාජිකයෙකි
- ක්රීඩකයාට ගෙදර යමින් සිටියදී පහර දෙන ලද බවට චෝදනා එල්ල වේ
- මූලික වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාවේදී නිල පොලිස් ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
විවේචකයන් මෙම සිදුවීම බලාධිකාරයේ අවභාවිතයේ කලකිරවනසුළු නිදසුනක් ලෙස පෙන්වා දී ඇති අතර, ජාතිය මට්ටමින් හඳුනාගත් ක්රීඩකයෙකුට නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් විසින් මේ ආකාරයේ සලකිලිවලට ලක් විය හැකි ආකාරය ගැන බොහෝ දෙනා ප්රශ් න කළහ.
මෙම සිදුවීම මහජන ආරක්ෂාව හා සාමය පවත්වාගැනීමේ විශ්වාසය පැවරී ඇති අයගේ හැසිරීම පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරයි.
චිත්තගොං බලධාරීන් මෙතෙක් චෝදනා ආමන්ත්රණය කරමින් නිල මහජන ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොමැත. ඉදිරි දිනවල ක්රිකට් මණ්ඩල නිලධාරීන් සහ සම්බන්ධිත නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ස්පෂ්ටතාව ලබා දීමට සහ වගවීම සහතික කිරීමට වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බලගතු ස්පින් පන්දු යැවීමේ ප්රතිභාවක් ලෙස බංග්ලාදේශ ක්රිකට්වලට දායකත්වය සඳහා ප්රසිද්ධ නයීම් හසන් චෝදිත සිදුවීම පිළිබඳ තවම නිල මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. කතාව දිගටම දිග හැරෙන විට තවදුරටත් වර්ධනයන් බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.