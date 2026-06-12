හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහි ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාර නඩු තීන්දුව ජූලි 31 දිනට
2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහිව පවරා ඇති අධිතක්සේරු නඩුවේ තීන්දුව ජූලි 31 වැනිදා ප්රකාශයට පත් කිරීමට කොළඹ ස්ථිර මහාධිකරණ විභාග-ත්රිත්ව විනිශ්චය මඩුල්ල තීරණය කර ඇත.
දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ තීන්දුවක්
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ මාරාන්තික බෝම්බ ප්රහාරවලින් සිය ගණනක් ජීවිත අහිමි වූ ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් බරපතල අපරාධ නඩු කටයුත්තක් ලෙස සැලකෙන මෙම නඩුවේ, ගොදුරු වූවන්, ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් සහ පොදු ජනතාව බලා සිටි ජූලි 31 දිනය ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.
ප්රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ රටේ ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියා ලෙස සේවය කළ පූජිත් ජයසුන්දර, සම්බන්ධීකෘත සියදිවිනසා ගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාරවලට පෙර ලැබී තිබූ පෙර දැනුම් දීම් පිළිබඳව ක්රියා නොකිරීම සහ ඔහුගේ හැසිරීම සම්බන්ධ චෝදනා මත නීතිමය විමර්ශනයට ලක් විය.
නඩුවේ පසුබිම
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාර ශ්රී ලංකාව පුරා එකවර ක්රිස්තියානි පල්ලි කිහිපයකට සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ගණනාවකට එල්ල වූ අතර, ජීවිත 260 කට අධික ප්රමාණයක් අහිමි කරමින් තවත් සිය ගණනක් තැනැත්තන් තුවාල ලබා ගත්හ. ඒ ශෝකාන්ත සිද්ධිය බුද්ධි අංශ අකර්මණ්යතාව සහ ජ්යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ වගකීම පිළිබඳ දැඩි ප්රශ්න මතු කළේය.
ජයසුන්දර, ඝාතන වළක්වා ගැනීමට ඉඩ දෙන්නට තිබූ පෙර අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හැරීමේ චෝදනා එල්ල වූ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර විය. ඔහු පසුව තම ධූරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබූ අතර, සංකීර්ණ හා බරපතල නඩු විභාග කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද විශේෂ අධිකරණ ආයතනයක් වන කොළඹ ස්ථිර මහාධිකරණ විභාග-ත්රිත්ව විනිශ්චය මඩුල්ල ඉදිරියේ නීතිමය කටයුතු ආරම්භ විය.
ගොදුරු වූවන්ට සහ රාජ්යට ඇති වැදගත්කම
ප්රහාරවලදී ජීවිත අහිමි කර ගත් අයගේ පවුල්වලට, ඉදිරි තීන්දුව යනු වසර ගණනාවක් දුක් විඳිමින් සහ දිගු කාලයක් යුක්තිය ලබා ගැනීමට බලා සිට ඇති ඔවුන්ට අවසානයක් ඇති ගිණුම් කිරීමේ මොහොතකි. සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ගොදුරු ලැදැර්ගේ සංවිධාන, ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ ඉහළ මට්ටම්වල සම්පූර්ණ වගකීම් ජවාබදාරිත්වය ඉල්ලා ක්රියාකාරී ලෙස හඬ නගා ඇත.
ජූලි 31 දිනය සැලකිය යුතු මහජන හා මාධ්ය අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සාමාන්ය ජනතාවගේ ජීවිත හිමිකර ගත් අකාර්යක්ෂමතා සඳහා බලවත් ආයතන හා පුද්ගලයන් වගකිව යුතු යයි සලකන ශ්රී ලංකාවේ කැපවීමේ මිනුම් දඬුවක් ලෙස මෙම තීන්දුව දකිනු ඇත.
තීන්දු දිනය ළඟා වන විට නඩු කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.