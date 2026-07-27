Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බාහිර මැදිහත්වීම් චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා තේරීම් කමිටුව ඉල්ලා අස්වෙයි

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බාහිර මැදිහත්වීම් චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා තේරීම් කමිටුව ඉල්ලා අස්වෙයි

බාහිර පීඩනය සහ අනවසර ක්‍රීඩක තේරීම් හේතුවෙන් සම්පූර්ණ මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වේ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා තේරීම් කමිටුවේ සියලුම සාමාජිකයන් තම රාජකාරිවලට කරනු ලබන පිළිගත නොහැකි මැදිහත්වීම් සහ තමන් විසින් නොතෝරාගත් ක්‍රීඩකයන් තරඟ වේදිකාවල සහභාගී කරවීම හේතු දක්වමින් ඉල්ලා අස්වීමත් සමග එම කමිටුව දැඩි කලබලකාරී තත්ත්වයකට පත්ව ඇත.

ඉල්ලා අස්වූ තේරීම්කරුවන් විසින් නිල තේරීම් ක්‍රියාවලිය හරහා තෝරාගනු නොලැබූ ක්‍රීඩකයන් තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම හේතුවෙන් කමිටුවේ අධිකාරය සහ අඛණ්ඩතාව සාරයෙන්ම බිඳ දමනු ලබන බව පළකරමින් දැඩි අප්‍රසාදය ප්‍රකාශ කළහ.

ඉල්ලා අස්වන ලද මණ්ඩලය දැඩි ස්වරයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයකින් පැහැදිලි කළේ, ඔවුන්ගේ තීරණ නොසලකා හරිනු ලබන අතර, විරෝධය පළ කිරීමට සාමූහිකව ඉල්ලා අස්වීම හැරෙන්නට වෙනත් විකල්පයක් ඉතිරිව නොමැති බවයි.

"අප විසින් නොතෝරාගත් ක්‍රීඩකයන් තරඟ කරමින් සිටිති," යනුවෙන් කමිටුව සඳහන් කළ අතර, ඒකමතික ඉල්ලා අස්වීමට අවසානයේ තුඩු දුන් මූලික අසාධාරණය එමගින් සංක්ෂිප්ත කෙරිණි.

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැලකිල්ලක් ඇති කරවන අතර, අවසාන තේරීම් තීරණ ගැනීමේ බලය කාටද යන්න සහ ඉදිරි තරඟ සඳහා නිසි ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කෙරේදැයි යන ප්‍රශ්න දැන් හිස ඔසවන්නට පටන් ගෙන තිබේ.

සාමූහික ඉල්ලා අස්වීම නිසා තීරණාත්මක මොහොතක රටේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ විශාල හිඩැසක් ඇති වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වීමට අපේක්ෂිත ජාත්‍යන්තර තරඟ සඳහා වන සූදානම කඩාකප්පල් විය හැකිය.

ක්‍රීඩා පරිපාලකයන් මෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ද, අදාළ පාලක මණ්ඩල මෙම අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය සහ තේරීම් ක්‍රියාවලියේ විනිවිදභාවය හා වගවීම යළි තහවුරු කිරීමට පියවර ගන්නේ දැයි දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.

ඉල්ලා අස්වූ මණ්ඩලය වෙනුවට ක්ෂණිකව ආදේශ කමිටුවක් පත් කිරීම නිවේදනය කර නොමැති අතර, කමිටුව ඉවත්වීමෙන් පසු අතරමැදි කාලය තුළ ක්‍රීඩක තේරීම් කටයුතු කළමනාකරණය කෙසේ කෙරේදැයි අවිනිශ්චිතව පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+/C මට්ටමේ තබා ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණය පවත්වා ගනී Sinhala

එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+/C මට්ටමේ තබා ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණය පවත්වා ගනී

එස්&පී ග්ලෝබල් ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ පරමාධිපත්‍ය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+/C මට්ටමේ නැවත තහවුරු කර ඇති අතර, රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම…

27 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව මූල්‍යනය කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිරීක්ෂණය සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ විශේෂ අංශයක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි Sinhala

ඉන්දියාව මූල්‍යනය කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිරීක්ෂණය සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ විශේෂ අංශයක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ඉන්දීය මූල්‍යාධාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල පවතින දිගුකාලීන අභියෝගයන් විසඳීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවලට ශ්‍රී ලංකාව සහ…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විවාදාත්මක පියවරක් ලෙස අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විවාදාත්මක පියවරක් ලෙස අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය දෙයි

කැබිනට් මණ්ඩලය විනිසුරුවන් සඳහා වසර දෙකක දීර්ඝ කිරීමකට අනුමැතිය දෙයි ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස් සීමාව වසර දෙකකින් දීර්ඝ…

27 Jul 2026 Discuss