Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විවාදාත්මක පියවරක් ලෙස අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය දෙයි

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විවාදාත්මක පියවරක් ලෙස අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය දෙයි

කැබිනට් මණ්ඩලය විනිසුරුවන් සඳහා වසර දෙකක දීර්ඝ කිරීමකට අනුමැතිය දෙයි

ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස් සීමාව වසර දෙකකින් දීර්ඝ කිරීමේ මතභේදාත්මක යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, මෙම තීරණය රට පුරා නීතිමය හා දේශපාලන කවයන්හි සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කර ගෙන ඇත.

බෙදීම් ඇති කළ තීරණයක්

අනුමැතිය ලබා දීමට පෙර සිටම සෘජු විවාදයකට තුඩු දුන් මෙම යෝජනාව අනුව, ධුරයේ සිටින විනිසුරුවන්ට ඔවුන්ගේ කලින් නියම කළ විශ්‍රාම සීමාවෙන් ඔබ්බට සේවය කිරීමට අවසර ලැබෙනු ඇත. මෙම පියවර සඳහා පක්ෂව සිටින අය තර්ක කරන්නේ එය අධිකරණයට ඉහළම මට්ටමේ පළපුරුදු නීතිඥ මනස් රඳවා ගැනීමට ඉඩ සලසන බවය. කෙසේ වෙතත්, විරෝධීන් මෙවැනි පියවරක් අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට හා ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණවලට ඇති කළ හැකි ප්‍රතිඵල පිළිබඳව කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

අධිකරණය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය කාර්යක්ෂමතාව, විනිවිදභාවය සහ වගවීම පිළිබඳ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම විමර්ශනයට ලක්වෙමින් පවතින මොහොතක මෙම තීරණය ගනු ලැබ ඇත. විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම අපේක්ෂිත පත්වීම්, ප්‍රධාන අධිකරණවල සංයුතිය සහ නීතිමය ආයතනය තුළ බලය පිළිබඳ පුළුල් සමතුලිතතාවය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බව නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙයි.

  • විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයේ අදාළ සියලු මට්ටම්වල විනිසුරුවන්ට අදාළ වේ.
  • අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණය වටා පවතින ජනතා සාකච්ඡා නො顾 කෙළේ කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දුන්නේය.
  • නීති විශ්ලේෂකයින් මෙම වෙනසෙහි ව්‍යවස්ථාමය හා ක්‍රියාවිධි මානයන් පිළිබඳ තම අදහස් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල නිර්ණය සහ බලපෑමට ලක්වන නිශ්චිත අධිකරණ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර රජය විසින් තවමත්公式 ලෙස නිවේදනය කර නොමැත. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නීතිඥ සමාජය සහ සිවිල් සමාජය මෙම තීරණය පිළිගන්නා ආකාරය දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාව මූල්‍යනය කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිරීක්ෂණය සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ විශේෂ අංශයක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි Sinhala

ඉන්දියාව මූල්‍යනය කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිරීක්ෂණය සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ විශේෂ අංශයක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ඉන්දීය මූල්‍යාධාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල පවතින දිගුකාලීන අභියෝගයන් විසඳීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවලට ශ්‍රී ලංකාව සහ…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දෙමළ භූමි අයිතිවාසිකම් උද්ඝෝෂකයන්ගෙන් ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඉවත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දෙමළ භූමි අයිතිවාසිකම් උද්ඝෝෂකයන්ගෙන් ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඉවත් කරයි

දිගින් දිගටම පවතින ඉඩම් ආරවුල මධ්‍යයේ උද්ඝෝෂකයන් මූලික අවශ්‍යතාවන්ගෙන් තොරව පවතී ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, භූමි අයිතිවාසිකම් සඳහා විරෝධතාවක නිරත දෙමළ සිවිල්…

27 Jul 2026 Discuss
ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයා සුරිනාම් ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඇති බව පරීක්ෂණවලින් හෙළිදරව් වේ Sinhala

ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයා සුරිනාම් ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඇති බව පරීක්ෂණවලින් හෙළිදරව් වේ

විදේශ ගමන් ලේඛනයක් භාවිතය ගම්භීර ප්‍රශ්න මතු කරයි මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාවේදී ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයෙකු සුරිනාම් ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් රටට ඇතුළු වී ඇති බව…

27 Jul 2026 Discuss