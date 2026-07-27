ශ්රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විවාදාත්මක පියවරක් ලෙස අධිකරණ විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය දෙයි
කැබිනට් මණ්ඩලය විනිසුරුවන් සඳහා වසර දෙකක දීර්ඝ කිරීමකට අනුමැතිය දෙයි
ශ්රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස් සීමාව වසර දෙකකින් දීර්ඝ කිරීමේ මතභේදාත්මක යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, මෙම තීරණය රට පුරා නීතිමය හා දේශපාලන කවයන්හි සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කර ගෙන ඇත.
බෙදීම් ඇති කළ තීරණයක්
අනුමැතිය ලබා දීමට පෙර සිටම සෘජු විවාදයකට තුඩු දුන් මෙම යෝජනාව අනුව, ධුරයේ සිටින විනිසුරුවන්ට ඔවුන්ගේ කලින් නියම කළ විශ්රාම සීමාවෙන් ඔබ්බට සේවය කිරීමට අවසර ලැබෙනු ඇත. මෙම පියවර සඳහා පක්ෂව සිටින අය තර්ක කරන්නේ එය අධිකරණයට ඉහළම මට්ටමේ පළපුරුදු නීතිඥ මනස් රඳවා ගැනීමට ඉඩ සලසන බවය. කෙසේ වෙතත්, විරෝධීන් මෙවැනි පියවරක් අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට හා ආයතනික ප්රතිසංස්කරණවලට ඇති කළ හැකි ප්රතිඵල පිළිබඳව කනස්සල්ල පළ කර ඇත.
අධිකරණය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය කාර්යක්ෂමතාව, විනිවිදභාවය සහ වගවීම පිළිබඳ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම විමර්ශනයට ලක්වෙමින් පවතින මොහොතක මෙම තීරණය ගනු ලැබ ඇත. විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම අපේක්ෂිත පත්වීම්, ප්රධාන අධිකරණවල සංයුතිය සහ නීතිමය ආයතනය තුළ බලය පිළිබඳ පුළුල් සමතුලිතතාවය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බව නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙයි.
- විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම ශ්රී ලංකා අධිකරණයේ අදාළ සියලු මට්ටම්වල විනිසුරුවන්ට අදාළ වේ.
- අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණය වටා පවතින ජනතා සාකච්ඡා නො顾 කෙළේ කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දුන්නේය.
- නීති විශ්ලේෂකයින් මෙම වෙනසෙහි ව්යවස්ථාමය හා ක්රියාවිධි මානයන් පිළිබඳ තම අදහස් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල නිර්ණය සහ බලපෑමට ලක්වන නිශ්චිත අධිකරණ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර රජය විසින් තවමත්公式 ලෙස නිවේදනය කර නොමැත. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නීතිඥ සමාජය සහ සිවිල් සමාජය මෙම තීරණය පිළිගන්නා ආකාරය දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.