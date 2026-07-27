Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයා සුරිනාම් ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඇති බව පරීක්ෂණවලින් හෙළිදරව් වේ

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයා සුරිනාම් ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඇති බව පරීක්ෂණවලින් හෙළිදරව් වේ

විදේශ ගමන් ලේඛනයක් භාවිතය ගම්භීර ප්‍රශ්න මතු කරයි

මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාවේදී ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයෙකු සුරිනාම් ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් රටට ඇතුළු වී ඇති බව බලධාරීන් හෙළිදරව් කර ඇති අතර, මෙය දැනටමත් බැරෑරුම් සොයාදැකීමක් ලෙස සලකනු ලබන මෙම සාපරාධී නඩුවට තවත් සංකීර්ණ මානයක් එක් කර තිබේ.

මෙම සොයාගැනීම හේතුවෙන් පරීක්ෂකයන් ඔහු ඝාතනය වූ තත්ත්වයන් පමණක් නොව, ඔහුගේ මව් රට වන චීනය නියෝජනය කරන ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිත නොකොට දකුණු ඇමෙරිකාවේ කුඩා රාජ්‍යයක් වන සුරිනාම් රාජ්‍යය විසින් නිකුත් කළ ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිත කළේ කෙසේද සහ ඇයිද යන්නද පරීක්ෂා කිරීමට පෙළඹී ඇත.

අනන්‍යතාව සහ ගමන් ලේඛනය විමර්ශනයට ලක් වේ

මියගිය පුද්ගලයා විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිත කිරීම ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ ආගමන බලධාරීන් අතර ක්ෂණික සැලකිල්ලට ලක් වී ඇත. ඔහුගේ සැබෑ අනන්‍යතාව, ඔහු තම චීන ජාතිකත්වය සඟවා ගැනීමට හේතු සහ වෙනත් ගමන් ලේඛනයක් යටතේ රටට ඇතුළු වීම සඳහා ඔහුට පහසුකම් සලසා දී ඇති ජාලය හඳුනා ගැනීමට නිලධාරීන් දැන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

ඔහු මිය යාමට පෙර ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදු කළ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳවද පරීක්ෂකයන් සොයා බලමින් සිටින අතර, ඔහු රටේ සිටි හේතු සහ ස්වභාවය තවමත් අපැහැදිලිව ඇත.

ආගමන පාලනය සම්බන්ධ පුළුල් උත්සුකයන්

මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශසීමා ඇතුළු වීමේ ක්‍රියාවලිය සහ සාවද්‍ය හෝ අක්‍රමවත් ගමන් ලේඛන රැගෙන ගමන් කරන පුද්ගලයන්ට දිවයිනට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව සම්බන්ධ නැවත සමාලෝචනයක් ඇති වී තිබේ.

  • මෙම වින්දිතයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයෙකි
  • ඔහු සුරිනාම් ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් රටට ඇතුළු වී ඇත
  • ඝාතනය සහ ඔහු රටට ඇතුළු වූ හේතු පිළිබඳව බලධාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති
  • ඔහුගේ සැබෑ අනන්‍යතාව සහ ගමනේ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තවමත් පවතී

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ඝාතනය පිළිබඳ සිය විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යමින්, මිය ගිය පුද්ගලයාගේ සම්පූර්ණ පසුබිම සහ ඔහුගේ මරණයට හේතු වූ ඕනෑම සාපරාධී සම්බන්ධකම් හෙළිදරව් කර ගැනීමට අදාළ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වීමට තෙවන රටක ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිත කිරීම සංවිධිත ජාලයන් සමඟ ඇතිවිය හැකි සම්බන්ධතා පෙන්නුම් කරන බවත්, මෙය බලධාරීන් ක්‍රියාකාරීව සොයා බලන ප්‍රධාන විමර්ශන දිශාවක් බවත් සඳහන් වේ.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — මැද වසර වන විට රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — මැද වසර වන විට රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම මහජන සෞඛ්‍ය සැලකිල්ලට තුඩු දෙයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසය වන විට වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව…

27 Jul 2026 Discuss
කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කරමින් එසල පෙරහැර ගැංගේ තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමකට නතු වේ Sinhala

කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කරමින් එසල පෙරහැර ගැංගේ තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමකට නතු වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් සමරනු ලබන සාංස්කෘතික හා ආගමික පෙරහැරක් වන එසල පෙරහැරේ සාම්ප්‍රදායික කවඩි නර්තන චාරිත්‍රය මෙletés වසරේ උත්සවයෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, එයට හේතු වී…

27 Jul 2026 Discuss
පාරදෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF Sinhala

පාරදෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF

ශක්තිමත් මූල්‍ය පාරදෘශ්‍යතාවය සඳහා දූපත් රාජ්‍යය පිළිගැනීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය (IIF) පවසන පරිදි, මූල්‍ය පාරදෘශ්‍යතාවයේ කැපී පෙනෙන දියුණුවක් අනුගමනය කරමින්…

27 Jul 2026 Discuss