ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයා සුරිනාම් ගමන් බලපත්රයක් භාවිතයෙන් ශ්රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඇති බව පරීක්ෂණවලින් හෙළිදරව් වේ
විදේශ ගමන් ලේඛනයක් භාවිතය ගම්භීර ප්රශ්න මතු කරයි
මෑතකදී ශ්රී ලංකාවේදී ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයෙකු සුරිනාම් ගමන් බලපත්රයක් භාවිතයෙන් රටට ඇතුළු වී ඇති බව බලධාරීන් හෙළිදරව් කර ඇති අතර, මෙය දැනටමත් බැරෑරුම් සොයාදැකීමක් ලෙස සලකනු ලබන මෙම සාපරාධී නඩුවට තවත් සංකීර්ණ මානයක් එක් කර තිබේ.
මෙම සොයාගැනීම හේතුවෙන් පරීක්ෂකයන් ඔහු ඝාතනය වූ තත්ත්වයන් පමණක් නොව, ඔහුගේ මව් රට වන චීනය නියෝජනය කරන ගමන් බලපත්රයක් භාවිත නොකොට දකුණු ඇමෙරිකාවේ කුඩා රාජ්යයක් වන සුරිනාම් රාජ්යය විසින් නිකුත් කළ ගමන් බලපත්රයක් භාවිත කළේ කෙසේද සහ ඇයිද යන්නද පරීක්ෂා කිරීමට පෙළඹී ඇත.
අනන්යතාව සහ ගමන් ලේඛනය විමර්ශනයට ලක් වේ
මියගිය පුද්ගලයා විදේශ ගමන් බලපත්රයක් භාවිත කිරීම ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ ආගමන බලධාරීන් අතර ක්ෂණික සැලකිල්ලට ලක් වී ඇත. ඔහුගේ සැබෑ අනන්යතාව, ඔහු තම චීන ජාතිකත්වය සඟවා ගැනීමට හේතු සහ වෙනත් ගමන් ලේඛනයක් යටතේ රටට ඇතුළු වීම සඳහා ඔහුට පහසුකම් සලසා දී ඇති ජාලය හඳුනා ගැනීමට නිලධාරීන් දැන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
ඔහු මිය යාමට පෙර ශ්රී ලංකාව තුළ සිදු කළ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳවද පරීක්ෂකයන් සොයා බලමින් සිටින අතර, ඔහු රටේ සිටි හේතු සහ ස්වභාවය තවමත් අපැහැදිලිව ඇත.
ආගමන පාලනය සම්බන්ධ පුළුල් උත්සුකයන්
මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ දේශසීමා ඇතුළු වීමේ ක්රියාවලිය සහ සාවද්ය හෝ අක්රමවත් ගමන් ලේඛන රැගෙන ගමන් කරන පුද්ගලයන්ට දිවයිනට ප්රවේශ වීමේ හැකියාව සම්බන්ධ නැවත සමාලෝචනයක් ඇති වී තිබේ.
- මෙම වින්දිතයා ශ්රී ලංකාවේ ඝාතනයට ලක් වූ චීන ජාතිකයෙකි
- ඔහු සුරිනාම් ගමන් බලපත්රයක් භාවිතයෙන් රටට ඇතුළු වී ඇත
- ඝාතනය සහ ඔහු රටට ඇතුළු වූ හේතු පිළිබඳව බලධාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති
- ඔහුගේ සැබෑ අනන්යතාව සහ ගමනේ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න තවමත් පවතී
ශ්රී ලංකා පොලීසිය ඝාතනය පිළිබඳ සිය විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යමින්, මිය ගිය පුද්ගලයාගේ සම්පූර්ණ පසුබිම සහ ඔහුගේ මරණයට හේතු වූ ඕනෑම සාපරාධී සම්බන්ධකම් හෙළිදරව් කර ගැනීමට අදාළ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී.
ශ්රී ලංකාවට ඇතුළු වීමට තෙවන රටක ගමන් බලපත්රයක් භාවිත කිරීම සංවිධිත ජාලයන් සමඟ ඇතිවිය හැකි සම්බන්ධතා පෙන්නුම් කරන බවත්, මෙය බලධාරීන් ක්රියාකාරීව සොයා බලන ප්රධාන විමර්ශන දිශාවක් බවත් සඳහන් වේ.
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.